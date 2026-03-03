« Quel cerveau ! » - Gary Lineker désigne la star de la Premier League qui devrait remporter le titre de Joueur de l'année de la PFA devant Declan Rice

La course aux honneurs individuels de la Premier League bat son plein, mais Lineker a rendu un verdict surprenant sur le nom de celui qui devrait être couronné meilleur joueur du championnat. Alors que Rice, d'Arsenal, est largement considéré comme le favori après ses performances impressionnantes dans le nord de Londres, Lineker s'est tourné vers Old Trafford pour trouver son joueur vedette. L'ancien attaquant anglais estime que le capitaine de Manchester United, Fernandes, a été le joueur le plus influent du championnat.

Rice a une nouvelle fois prouvé sa valeur lors de la victoire cruciale 2-1 d'Arsenal contre Chelsea, en fournissant l'assist pour le but victorieux de Jurrien Timber, permettant ainsi à l'équipe de Mikel Arteta de conserver cinq points d'avance en tête de la Premier League. Avec quatre buts et 11 passes décisives en 39 apparitions cette saison, le milieu de terrain a été le moteur incontesté de la course au titre des Gunners. Cependant, Lineker estime que l'intelligence footballistique de Fernandes mérite la plus haute reconnaissance cette année.

« Quand Bruno Fernandes prend le contrôle du match... Vous parlez d'espaces, et là où il va, il est tellement intelligent », a expliqué Lineker dans le podcast The Rest Is Football.