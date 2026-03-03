Getty Images Sport
« Quel cerveau ! » - Gary Lineker désigne la star de la Premier League qui devrait remporter le titre de Joueur de l'année de la PFA devant Declan Rice
Lineker soutient Bruno face aux prétendants au titre
La course aux honneurs individuels de la Premier League bat son plein, mais Lineker a rendu un verdict surprenant sur le nom de celui qui devrait être couronné meilleur joueur du championnat. Alors que Rice, d'Arsenal, est largement considéré comme le favori après ses performances impressionnantes dans le nord de Londres, Lineker s'est tourné vers Old Trafford pour trouver son joueur vedette. L'ancien attaquant anglais estime que le capitaine de Manchester United, Fernandes, a été le joueur le plus influent du championnat.
Rice a une nouvelle fois prouvé sa valeur lors de la victoire cruciale 2-1 d'Arsenal contre Chelsea, en fournissant l'assist pour le but victorieux de Jurrien Timber, permettant ainsi à l'équipe de Mikel Arteta de conserver cinq points d'avance en tête de la Premier League. Avec quatre buts et 11 passes décisives en 39 apparitions cette saison, le milieu de terrain a été le moteur incontesté de la course au titre des Gunners. Cependant, Lineker estime que l'intelligence footballistique de Fernandes mérite la plus haute reconnaissance cette année.
« Quand Bruno Fernandes prend le contrôle du match... Vous parlez d'espaces, et là où il va, il est tellement intelligent », a expliqué Lineker dans le podcast The Rest Is Football.
Brillance individuelle contre succès collectif
Fernandes a marqué sept buts et délivré 14 passes décisives en 27 apparitions toutes compétitions confondues pour United cette saison. L'observateur de football fait valoir que si le prix revient souvent à ceux qui remportent des trophées, les contributions individuelles de l'international portugais ont permis aux Red Devils de redevenir progressivement une force d'élite, se hissant à la troisième place du classement sous la houlette de Michael Carrick.
La compétition pour le prix de la PFA reste féroce, Erling Haaland de Manchester City et Rice d'Arsenal représentant la voie traditionnelle vers la gloire individuelle grâce au succès de leur équipe. Lineker a reconnu cette réalité, admettant que le titre remporté par les Gunners ou City influencerait probablement le processus de vote en faveur de leurs talismans respectifs.
« Je sais qu'ils vont probablement le donner à quelqu'un qui va gagner quelque chose », a concédé Lineker. « [Mais] si vous regardez réellement son positionnement, il [Fernandes] scrute toujours le terrain, cherchant les meilleurs endroits où se placer pour influencer le jeu. »
Le verdict sur un « grand cerveau du football »
Lineker a souligné que la capacité de Fernandes à influencer les matchs depuis les deux ailes ou depuis le « couloir intérieur gauche » démontrait une polyvalence tactique inégalée dans la division. Pour l'ancien joueur du FC Barcelone, le capitaine de Manchester United est clairement le « joueur de la saison » sur la base de ses seuls mérites individuels.
« On le voit sur l'aile gauche, on le voit sur l'aile droite... quel cerveau ! Je pense que c'est le joueur de la saison pour moi. Pour moi, c'est probablement lui ou peut-être Declan Rice si Arsenal parvient à remporter le titre. Je suppose que le seul autre joueur qui pourrait le remplacer, s'il revenait et commençait à marquer tous les buts et à faire gagner le titre à City, serait à nouveau Erling Haaland », a déclaré Lineker.
« Mais pour l'instant, pour moi, faire ce qu'il (Bruno Fernandes) a fait cette saison... et il était toujours le joueur le plus remarquable, même lorsqu'ils traversaient une mauvaise passe et qu'ils avaient vraiment du mal sous Ruben Amorim. Je pense qu'il a un cerveau et une technique footballistiques exceptionnels. Quel joueur, quel joueur ! »
Le sprint final vers la gloire
Alors que la Premier League entre dans ses 10 derniers matchs, les projecteurs seront de plus en plus braqués sur les prétendants au titre de Joueur de l'année de la PFA. Rice et Arsenal chercheront à consolider leur avance en tête du classement de la Premier League lorsqu'ils affronteront Brighton mercredi.
De son côté, Fernandes mènera Manchester United à Newcastle, au St. James' Park, avec l'objectif de remporter une victoire qui permettrait à son équipe de faire un grand pas vers la qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.
