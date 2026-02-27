Getty Images Sport
Que se passe-t-il avec Matthijs de Ligt ? Michael Carrick fait le point sur le défenseur néerlandais, absent depuis trois mois, tandis que l'entraîneur de Manchester United annonce qu'un autre joueur blessé est prêt pour « une fin de saison en beauté »
De Ligt absent depuis novembre
De Ligt s'est blessé après la victoire 2-1 à Crystal Palace fin novembre. Ruben Amorim, alors entraîneur, avait initialement qualifié le problème de « mineur » et prévu son retour pour le match suivant contre les Wolves, le 8 décembre. L'évaluation du Portugais s'est toutefois révélée très optimiste, puisque De Ligt n'a même pas été convoqué dans l'équipe depuis lors.
La blessure de De Ligt « progresse lentement »
Carrick a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse : « Matthijs souffre d'un problème au dos qui met du temps à guérir. Nous y travaillons, il va dans la bonne direction, mais il est un peu en retard. Son calendrier ? C'est la nature même de la blessure, le problème au dos, qui rend difficile d'établir un calendrier précis. Il va clairement mieux. »
Montez près du retour
De Ligt est l'un des quatre joueurs de Manchester United actuellement blessés, aux côtés de Lisandro Martinez, Mason Mount et Patrick Dorgu. Mount est absent depuis son entrée en jeu dans le temps additionnel lors du premier match de Carrick à la tête de l'équipe contre Manchester City, le 17 janvier dernier, dernier épisode en date d'une série de problèmes physiques qu'il a connus depuis son transfert de Chelsea pour 60 millions de livres sterling en 2023. Carrick a déclaré que le milieu de terrain se rapprochait d'un retour avant les trois derniers mois de la saison, alors que Manchester United cherche à consolider sa place parmi les quatre premiers du classement de la Premier League.
« Mason se rapproche, vraiment. Il est sur le terrain et il se rapproche. Il espère s'entraîner et être de retour très bientôt. Il doit juste être patient... C'est un grand joueur, donc nous prenons soin de lui et nous nous assurons qu'il soit prêt pour une fin de saison en beauté. »
« Pas de drame » pour Sesko qui attend son premier départ
Manchester United a remporté sa cinquième victoire en six matchs grâce au but deBenjamin Sesko contre Everton, son troisième but depuis son entrée en jeu depuis que Carrick a pris les rênes de l'équipe. L'attaquant, qui a coûté 74 millions de livres sterling (99 millions de dollars), n'a toujours pas été titularisé sous Carrick, mais l'entraîneur se dit serein face à cette situation.
« Tout cela est très positif », a-t-il déclaré. « Ce n'est certainement pas une décision que je considère de manière négative. Nous jouons bien en équipe, nous ne nous emballons pas et nous pensons que cela va continuer. Les attaquants ont marqué un bon nombre de buts, Ben a été excellent à bien des égards. Ce n'est vraiment pas dramatique. Cela montre simplement la qualité de Ben. S'il est titulaire lors du prochain match ou du suivant, tant mieux, mais il fait déjà beaucoup de bonnes choses. »
La victoire de United à Everton est également due en grande partie à la performance de Harry Maguire, et Carrick n'a pas tari d'éloges à l'égard du défenseur central, qui attend la décision du club concernant un nouveau contrat quatre mois avant l'expiration de son contrat actuel.
Carrick a déclaré : « Harry est un personnage impressionnant. Il a eu une belle carrière jusqu'à présent, et j'espère qu'il en a encore beaucoup à offrir. Il a fait tout le chemin avec nous et son expérience montre exactement qui il est. Nous savons quel type de joueur il est et ce dont il est capable. Il a été fantastique l'autre soir [contre Everton] : son expérience, ses qualités et sa personnalité sont un atout. Il est prêt à se donner à fond. Il a été très important pour nous. »
Il a poursuivi : « Il arrive parfois, quand on est jeune joueur et que tout est nouveau, qu'on n'a peur de rien et qu'on n'a pas encore beaucoup de cicatrices. On arrive à l'apogée de sa carrière, on se sent bien, tout est là, mais on a connu quelques hauts et bas. On arrive à la fin de sa carrière et l'expérience devrait faire de nous un meilleur joueur. C'est ce qu'on a vu avec les performances récentes de Harry. »
