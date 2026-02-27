Manchester United a remporté sa cinquième victoire en six matchs grâce au but deBenjamin Sesko contre Everton, son troisième but depuis son entrée en jeu depuis que Carrick a pris les rênes de l'équipe. L'attaquant, qui a coûté 74 millions de livres sterling (99 millions de dollars), n'a toujours pas été titularisé sous Carrick, mais l'entraîneur se dit serein face à cette situation.

« Tout cela est très positif », a-t-il déclaré. « Ce n'est certainement pas une décision que je considère de manière négative. Nous jouons bien en équipe, nous ne nous emballons pas et nous pensons que cela va continuer. Les attaquants ont marqué un bon nombre de buts, Ben a été excellent à bien des égards. Ce n'est vraiment pas dramatique. Cela montre simplement la qualité de Ben. S'il est titulaire lors du prochain match ou du suivant, tant mieux, mais il fait déjà beaucoup de bonnes choses. »

La victoire de United à Everton est également due en grande partie à la performance de Harry Maguire, et Carrick n'a pas tari d'éloges à l'égard du défenseur central, qui attend la décision du club concernant un nouveau contrat quatre mois avant l'expiration de son contrat actuel.

Carrick a déclaré : « Harry est un personnage impressionnant. Il a eu une belle carrière jusqu'à présent, et j'espère qu'il en a encore beaucoup à offrir. Il a fait tout le chemin avec nous et son expérience montre exactement qui il est. Nous savons quel type de joueur il est et ce dont il est capable. Il a été fantastique l'autre soir [contre Everton] : son expérience, ses qualités et sa personnalité sont un atout. Il est prêt à se donner à fond. Il a été très important pour nous. »

Il a poursuivi : « Il arrive parfois, quand on est jeune joueur et que tout est nouveau, qu'on n'a peur de rien et qu'on n'a pas encore beaucoup de cicatrices. On arrive à l'apogée de sa carrière, on se sent bien, tout est là, mais on a connu quelques hauts et bas. On arrive à la fin de sa carrière et l'expérience devrait faire de nous un meilleur joueur. C'est ce qu'on a vu avec les performances récentes de Harry. »