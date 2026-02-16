Que peut attendre Tottenham d'Igor Tudor ? Le remplaçant éprouvé de la Serie A pourra-t-il sauver les Spurs de la relégation ?

Il y a un peu moins d'un an, la Juventus était en difficulté. Certes, pas autant que Tottenham, mais tout de même en difficulté.

Au cours des quatre semaines qui ont précédé la trêve internationale de mars 2025, les Bianconeri ont été éliminés de la Ligue des champions par le PSV, humiliés par Empoli en Coppa Italia et ont chuté à la cinquième place de la Serie A. C'est la crainte très réelle de ne pas terminer parmi les quatre premiers qui préoccupait le plus un club toujours en proie à des problèmes financiers. La Juve a donc décidé d'abandonner son ambitieux projet Thiago Motta et de se tourner vers Tudor pour sauver sa saison.

Même à l'époque, cela semblait être une décision judicieuse. Tudor avait déjà fait ses preuves en stabilisant des équipes de Serie A en difficulté.

Il n'appréciait pas particulièrement sa réputation de « passeur » (l'équivalent italien du « pompier » dans le football anglais), mais il avait sauvé l'Udinese de la relégation à deux reprises, en 2018 et 2019, fait passer Vérone, qui n'avait remporté aucune victoire, de la 19e à la 9e place entre septembre 2021 et mai 2022, et aidé la Lazio à se hisser à une place en Ligue Europa en 2024 après le départ surprise de Maurizio Sarri à un peu plus de deux mois de la fin de la saison.

Il n'était donc pas très surprenant de voir Tudor ramener la Juve en Ligue des champions en remportant 18 points lors des neuf matchs qu'il a dirigés avant la fin de la saison 2024-25.