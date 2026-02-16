Que peut attendre Tottenham d'Igor Tudor ? Le remplaçant éprouvé de la Serie A pourra-t-il sauver les Spurs de la relégation ?

Tudor, cependant, est convaincu que l'équipe de Tottenham dispose encore de suffisamment de ressources pour éviter la relégation et affirme que son travail consiste désormais à « l'organiser, la dynamiser et améliorer rapidement nos résultats ». C'est sans aucun doute un rôle qui lui plaira, car c'est celui dans lequel il s'est spécialisé .
L'histoire nous a montré que cet homme n'a pas besoin d'une pré-saison complète pour mettre une équipe en forme. « Il est difficile de changer beaucoup de choses en un mois, mais lorsque l'équipe se prépare comme je le souhaite, elle peut tout accomplir, quel que soit l'adversaire, qu'il soit fort ou non », a-t-il reconnu lors de la renaissance de la Juve l'année dernière. « Dans le football moderne, le physique annule tellement la qualité. La qualité est toujours importante, bien sûr, mais sans physique, elle n'existe pas. »
La première chose que Tudor fera donc sera de déterminer sur quels joueurs il peut compter pour se donner à fond, car il a une vision du football à la Bill. « Quand le match commence, a-t-il déclaré avant le match crucial de la Juve contre Venise l'année dernière, c'est une question de vie ou de mort - tout le reste n'a aucune importance. »
Il est évident que le succès - et la durée - de son séjour dans le nord de Londres dépendront de sa capacité à convaincre l'équipe des Spurs d'adhérer à cette philosophie. Mais Tudor ne se laissera certainement pas intimider par le défi. Il a déjà pris en charge des équipes plus faibles que Tottenham.
Il ne sera pas non plus perturbé par la négativité qui entoure sa nomination. Il a déjà évolué dans des environnements plus hostiles, comme le Stade Vélodrome, et sa confiance en ses propres capacités n'a pas été ébranlée par son licenciement de la Juve. « Si vous me demandez si je me sens inférieur à quelqu'un, répond-il en octobre dernier, je vous répondrai non, à personne. »
Nous savons déjà qu'il n'y a pas de pompier plus intrépide et plus efficace dans le monde du football. Le véritable défi pour Tudor à Tottenham, après avoir occupé 11 postes d'entraîneur principal en 13 ans, sera de convaincre le club - et tout le monde d'ailleurs - que ce remplaçant éprouvé de la Serie A mérite d'être engagé au-delà de l'été.