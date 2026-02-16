Goal.com
Igor Tudor Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Que peut attendre Tottenham d'Igor Tudor ? Le remplaçant éprouvé de la Serie A pourra-t-il sauver les Spurs de la relégation ?

Le transfert d'Igor Tudor à Tottenham était une décision managériale que personne n'avait vue venir. Après le licenciement inévitable de Thomas Frank la semaine dernière, tous les principaux bookmakers britanniques ont rapidement publié des listes des favoris dans la course à la succession du Danois au poste d'entraîneur principal. Le nom de Tudor ne figurait sur aucune d'entre elles. Il n'était même pas considéré comme un outsider pour le poste, il était tout simplement absent de la liste.

Par conséquent, la décision de Tottenham de se tourner vers Tudor, même s'il s'agit d'un contrat à court terme jusqu'à la fin de la saison, a pris les supporters des Spurs complètement par surprise.

Cependant, le club avait un « mandat très clair » pour le successeur de Frank: « apporter organisation, intensité et compétitivité à l'équipe à un moment décisif de la saison ». En ce sens, Tudor pourrait bien être l'homme de la situation. Comme l'a souligné Johan Lange, directeur sportif de Tottenham, le Croate a beaucoup « d'expérience dans les moments difficiles et sait faire la différence ».

Tudor pourra-t-il sauver les Spurs de la relégation ? Et pourrait-il prolonger son séjour dans le nord de Londres au-delà de l'été ?

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUSAFP

    « Le passeur »

    Il y a un peu moins d'un an, la Juventus était en difficulté. Certes, pas autant que Tottenham, mais tout de même en difficulté.

    Au cours des quatre semaines qui ont précédé la trêve internationale de mars 2025, les Bianconeri ont été éliminés de la Ligue des champions par le PSV, humiliés par Empoli en Coppa Italia et ont chuté à la cinquième place de la Serie A. C'est la crainte très réelle de ne pas terminer parmi les quatre premiers qui préoccupait le plus un club toujours en proie à des problèmes financiers. La Juve a donc décidé d'abandonner son ambitieux projet Thiago Motta et de se tourner vers Tudor pour sauver sa saison.

    Même à l'époque, cela semblait être une décision judicieuse. Tudor avait déjà fait ses preuves en stabilisant des équipes de Serie A en difficulté.

    Il n'appréciait pas particulièrement sa réputation de « passeur » (l'équivalent italien du « pompier » dans le football anglais), mais il avait sauvé l'Udinese de la relégation à deux reprises, en 2018 et 2019, fait passer Vérone, qui n'avait remporté aucune victoire, de la 19e à la 9e place entre septembre 2021 et mai 2022, et aidé la Lazio à se hisser à une place en Ligue Europa en 2024 après le départ surprise de Maurizio Sarri à un peu plus de deux mois de la fin de la saison.

    Il n'était donc pas très surprenant de voir Tudor ramener la Juve en Ligue des champions en remportant 18 points lors des neuf matchs qu'il a dirigés avant la fin de la saison 2024-25.

  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    « Bon sens et pragmatisme »

    Tudor n'a rien fait de particulièrement révolutionnaire après avoir pris les rênes à Turin. Il a augmenté l'intensité du jeu de la Juve, tout en ajoutant une verticalité indispensable à leur jeu, mais la principale différence avec Motta a simplement été d'écouter les joueurs et de les placer à leurs postes préférés.

    Comme l'a écrit Fabio Capello dans la Gazzetta dello Sport, « Igor n'a pas inventé de formule magique, mais il a démontré qu'il possédait les compétences clés pour entraîner une grande équipe : le bon sens et le pragmatisme.

    L'ancien entraîneur de l'AC Milan a ajouté : « Il a donné beaucoup plus de liberté aux individus. C'est comme si le Croate avait sonné la cloche de l'école : les livres sous les bureaux et tout le monde s'amuse dans la cour de récréation. »

    Cependant, on estime aujourd'hui que le remplaçant préféré du football italien n'est pas capable d'assumer cette fonction à plein temps.

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Prolongation de son séjour à Turin

    La Juventus avait certainement des doutes quant au maintien de Tudor au-delà de la fin de la saison. Il était un Bianconero pur et dur, ayant passé neuf ans à Turin en tant que joueur, et il avait également activé la clause de prolongation automatique de son contrat en terminant parmi les quatre premiers.

    Cependant, la Vieille Dame avait toujours le droit de résilier le contrat pour seulement 1 million d'euros. L'idée était donc de laisser Tudor aux commandes pour la Coupe du monde des clubs de l'été dernier, tout en continuant à rechercher un entraîneur ayant remporté plus de titres que la seule Coupe de Croatie en 2013.

    Tudor était naturellement contrarié par l'indécision de la Juve et a effectivement lancé un ultimatum public à ses employeurs après avoir assuré la qualification en Ligue des champions : prendre une décision dans un sens ou dans l'autre avant - et non après - la Coupe du monde des clubs. Agir autrement, a-t-il fait valoir après la victoire cruciale contre Venise lors de la dernière journée, ne serait pas une « option sérieuse pour le club ou l'entraîneur ».

    Le directeur général de la Juve, Damian Comolli, était d'accord, et la saison 2025-26 a commencé avec Tudor qui parlait avec optimisme d'une lutte pour le titre : « La Juventus ne commence jamais une saison juste pour se qualifier pour la Ligue des champions. »

  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    « Le système tactique compte rarement pour beaucoup »

    La Juve semblait bien partie pour remporter le Scudetto après avoir battu l'Inter 4-3 lors de la troisième journée, conservant ainsi son pourcentage de victoires depuis le début de la saison. Cependant, ce fut la dernière victoire de Tudor à la tête des Bianconeri, puisque l'entraîneur de 47 ans a été limogé le 27 octobre après huit matchs sans victoire toutes compétitions confondues, la pire série de défaites du club depuis mai 2009.

    Tudor avait auparavant imputé les mauvais résultats de la Juve à des erreurs d'arbitrage et à un calendrier chargé, mais il aurait dû savoir mieux que quiconque que de telles plaintes resteraient lettre morte dans un club où seule la victoire compte. L'ancien défenseur central aurait également contrarié ses employeurs en établissant un contraste défavorable entre sa situation à la Juve et celle de Cesc Fabregas à Côme, qui, selon Tudor, avait obtenu toutes les recrues estivales qu'il avait demandées, laissant clairement entendre que ce n'était pas son cas.

    Compte tenu de sa connaissance du mantra des Bianconeri, il était également choquant de sa part d'affirmer qu'il serait erroné de juger son équipe uniquement sur ses résultats, tandis que son affirmation selon laquelle « le système tactique compte rarement beaucoup de nos jours » a même provoqué une réaction de la part d'Alessandro Del Piero, habituellement très calme.

    « Je ne suis pas sûr qu'il soit juste de dire que tout ce dont vous avez besoin, c'est du cœur ou de la mentalité », a déclaré la légende de la Juve à Sky Sport Italia. « Vous devez être organisé, avoir des idées tactiques et tout donner, y compris le feu dont parle Tudor. Et cela ne concerne pas seulement les joueurs. »

    L'amélioration de la Juve depuis le licenciement de Tudor corrobore certainement ce point, car Luciano Spalletti n'a pas seulement fait passer l'équipe de la huitième à la cinquième place, il lui a également permis de retrouver son efficacité offensive après quatre derniers matchs sans marquer sous la houlette de son prédécesseur.

  • Juventus v Monza - Serie AGetty Images Sport

    Retrouvailles avec Kolo Muani

    Tudor affirmerait sans doute que la Juve n'aurait eu aucun problème devant le but si elle avait conservé Randal Kolo Muani, qui a marqué 10 buts lors de son prêt à Turin la saison dernière. L'attaquant français sera probablement le principal bénéficiaire de l'arrivée de l'ancien international croate à Tottenham.

    On peut également facilement imaginer les arrières latéraux offensifs Destiny Udogie et Pedro Porro faire des ravages sous les ordres de Tudor s'il utilise sa formation préférée en 3-4-2-1, car il recherche toujours autant de vitesse et de largeur que possible dans son onze de départ. Le problème, bien sûr, est qu'Udogie et Porro sont actuellement blessés aux ischio-jambiers, et seul l'Espagnol a une chance d'être apte pour le derby du nord de Londres contre Arsenal dimanche, un match que le capitaine Cristian Romero manquera en raison d'une suspension.

    Le fait que Mohammed Kudus soit absent pendant au moins un mois supplémentaire n'arrange pas les choses, tandis qu'une grande incertitude plane sur la date exacte du retour de Dejan Kulusevski. Si l'on considère que Rodrigo Bentancur et James Maddison sont absents pour une longue durée, on peut dire sans se tromper que Tudor prend les rênes d'une équipe en manque d'effectifs et de qualité.

  • Tudor(C)Getty Images

    « La physicalité annule la qualité »

    Tudor, cependant, est convaincu que l'équipe de Tottenham dispose encore de suffisamment de ressources pour éviter la relégation et affirme que son travail consiste désormais à « l'organiser, la dynamiser et améliorer rapidement nos résultats ». C'est sans aucun doute un rôle qui lui plaira, car c'est celui dans lequel il s'est spécialisé .

    L'histoire nous a montré que cet homme n'a pas besoin d'une pré-saison complète pour mettre une équipe en forme. « Il est difficile de changer beaucoup de choses en un mois, mais lorsque l'équipe se prépare comme je le souhaite, elle peut tout accomplir, quel que soit l'adversaire, qu'il soit fort ou non », a-t-il reconnu lors de la renaissance de la Juve l'année dernière. « Dans le football moderne, le physique annule tellement la qualité. La qualité est toujours importante, bien sûr, mais sans physique, elle n'existe pas. »

    La première chose que Tudor fera donc sera de déterminer sur quels joueurs il peut compter pour se donner à fond, car il a une vision du football à la Bill. « Quand le match commence, a-t-il déclaré avant le match crucial de la Juve contre Venise l'année dernière, c'est une question de vie ou de mort - tout le reste n'a aucune importance. »

    Il est évident que le succès - et la durée - de son séjour dans le nord de Londres dépendront de sa capacité à convaincre l'équipe des Spurs d'adhérer à cette philosophie. Mais Tudor ne se laissera certainement pas intimider par le défi. Il a déjà pris en charge des équipes plus faibles que Tottenham.

    Il ne sera pas non plus perturbé par la négativité qui entoure sa nomination. Il a déjà évolué dans des environnements plus hostiles, comme le Stade Vélodrome, et sa confiance en ses propres capacités n'a pas été ébranlée par son licenciement de la Juve. « Si vous me demandez si je me sens inférieur à quelqu'un, répond-il en octobre dernier, je vous répondrai non, à personne. »

    Nous savons déjà qu'il n'y a pas de pompier plus intrépide et plus efficace dans le monde du football. Le véritable défi pour Tudor à Tottenham, après avoir occupé 11 postes d'entraîneur principal en 13 ans, sera de convaincre le club - et tout le monde d'ailleurs - que ce remplaçant éprouvé de la Serie A mérite d'être engagé au-delà de l'été.

