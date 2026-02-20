Getty
« Que des balivernes ! » - Anthony Gordon réagit aux rumeurs de transfert vers Arsenal et Liverpool après avoir retrouvé sa forme à Newcastle
Un fan de Liverpool depuis son enfance a raté son transfert à Anfield en 2024.
Ce n'est pas la première fois que Gordon se retrouve au centre des spéculations. Il a vu son retour dans le Merseyside discuté seulement 18 mois après avoir signé un transfert de 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars) à St James' Park en janvier 2023.
Diplômé de l'académie d'Everton, Gordon a grandi en tant que supporter de Liverpool et n'a jamais caché son envie de porter le célèbre maillot rouge, après avoir été libéré par le club d'Anfield à l'âge de 11 ans.
Il a précédemment admis que son transfert manqué à Merseyside en 2024, un été qui a vu son premier grand tournoi en tant que senior international, lui avait perturbé l'esprit et l'avait poussé à chercher à faire une pause loin du stress du football professionnel.
Gordon a déclaré au Daily Mail: « Cela a été difficile pour moi, d'une part parce que j'avais l'Euro, qui a été horrible pour moi mentalement. J'étais là, mais je ne jouais pas. Ensuite, il y a eu le transfert. Avec les règles PSR (profit and sustainability rules), je pensais que j'allais partir à un moment donné pendant la période des transferts. Cela ne s'est pas produit. J'ai dû me faire à cette idée [de rejoindre Liverpool] au début, puis me faire à nouveau à cette idée [quand cela ne s'est pas produit], ce qui a été difficile. Je suis un être humain. C'est vraiment difficile. »
L'attaquant de Newcastle Gordon réagit aux rumeurs de transfert
Gordon attire à nouveau les regards admiratifs, avec Arsenal, leader de la Premier League, qui ferait partie d'une liste toujours plus longue de prétendants. Ils auront été impressionnés par les quatre buts marqués par l'ailier rapide contre Qarabag.
Cependant, celui qui espère faire partie de la sélection anglaise cet été pour la Coupe du monde 2026 fait la sourde oreille et ferme les yeux sur toutes les rumeurs concernant un transfert à gros budget.
Interrogé sur son avenir, il a déclaré : « C'est toujours la même chose. Je n'ai rien entendu, ils préfèrent peut-être m'en parler avant de vous en parler (aux médias). J'ai vécu suffisamment de transferts pour savoir que tout cela n'est que balivernes.
Je me concentre sur moi-même et sur l'équipe, je me concentre sur le présent. Si vous regardez trop loin dans l'avenir, vous commencez à sous-performer. Croyez-moi, je l'ai déjà fait (avant) et je ne vais pas le refaire maintenant. »
Gordon aurait dû marquer deux buts contre Qarabag.
Gordon se concentre pleinement sur ses performances à Newcastle, où il doit faire face à une concurrence féroce pour obtenir une place dans l'équipe d'Eddie Howe. Une performance époustouflante contre Qarabag lui a permis d'atteindre 10 buts pour la saison en compétition européenne, et 14 au total.
Il estime qu'il aurait pu quitter l'Azerbaïdjan avec deux ballons de match, après avoir gâché plusieurs occasions, et ne s'excuse pas d'avoir tiré deux penalties contre Qarabag, après s'être brièvement disputé avec Kieran Trippier lorsqu'il a refusé de céder le deuxième de ses tirs au but, alors qu'il avait déjà réalisé son triplé.
Gordon a ajouté à propos de ses exploits : « J'aurais dû marquer plus, j'aurais dû marquer six buts. J'ai raté deux occasions que j'aurais dû marquer. Je ne veux pas dire qu'elles étaient faciles, mais c'étaient des occasions que j'aurais dû marquer. Je cherche toujours à faire mieux. J'en ai marqué quatre, mais je suis comme ça, je ne suis pas entièrement satisfait de ce que j'ai accompli, j'aurais dû en marquer six, peut-être la prochaine fois. »
Calendrier des matchs de Newcastle pour la saison 2025-26 : courses aux trophées et rencontres régulières avec Manchester City
Newcastle est pratiquement assuré d'une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant son match retour contre Qarabag à Tyneside la semaine prochaine, et est également qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup, où il affrontera Manchester City.
Il peut également viser une place parmi les sept premiers de la Premier League, ce qui lui garantirait une qualification européenne pour la saison prochaine. Les Magpies feront leur retour sur la scène nationale samedi, lorsqu'ils se rendront à l'Etihad Stadium, où ils affronteront une nouvelle fois City, en course pour le titre.
