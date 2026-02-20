« Que des balivernes ! » - Anthony Gordon réagit aux rumeurs de transfert vers Arsenal et Liverpool après avoir retrouvé sa forme à Newcastle

Ce n'est pas la première fois que Gordon se retrouve au centre des spéculations. Il a vu son retour dans le Merseyside discuté seulement 18 mois après avoir signé un transfert de 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars) à St James' Park en janvier 2023.

Diplômé de l'académie d'Everton, Gordon a grandi en tant que supporter de Liverpool et n'a jamais caché son envie de porter le célèbre maillot rouge, après avoir été libéré par le club d'Anfield à l'âge de 11 ans.

Il a précédemment admis que son transfert manqué à Merseyside en 2024, un été qui a vu son premier grand tournoi en tant que senior international, lui avait perturbé l'esprit et l'avait poussé à chercher à faire une pause loin du stress du football professionnel.

Gordon a déclaré au Daily Mail: « Cela a été difficile pour moi, d'une part parce que j'avais l'Euro, qui a été horrible pour moi mentalement. J'étais là, mais je ne jouais pas. Ensuite, il y a eu le transfert. Avec les règles PSR (profit and sustainability rules), je pensais que j'allais partir à un moment donné pendant la période des transferts. Cela ne s'est pas produit. J'ai dû me faire à cette idée [de rejoindre Liverpool] au début, puis me faire à nouveau à cette idée [quand cela ne s'est pas produit], ce qui a été difficile. Je suis un être humain. C'est vraiment difficile. »