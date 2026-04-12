Quatre raisons majeures expliquent pourquoi la sélection saoudienne a renoncé à engager Walid Regragui

Le flou persiste sur l’identité du prochain sélectionneur de l’équipe nationale saoudienne, qu’il soit nommé avant ou après la Coupe du monde 2026. Ce doute fait suite à la confirmation du départ définitif du Français Hervé Renard.

Ces dernières semaines, le technicien français a essuyé de vives critiques en raison de résultats décevants, d’un manque de stabilité tactique et d’une vulnérabilité marquée face aux attaques des médias et du public.

Ces derniers jours, plusieurs noms ont été évoqués pour prendre les rênes de la sélection saoudienne, en premier lieu celui de l’éminent sélectionneur Walid Regragui, ancien mentor du Maroc.

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Ces dernières heures, d’autres candidats ont émergé : le Portugais Pedro Emanuel (Al-Fayha), le Grec Georgios Donis (Al-Khaleej) et le Brésilien Pericles Chamusca (Al-Taawoun).

Le nom de Walid Regragui aurait toutefois été rayé de la short-list. « Koora » passe en revue les raisons possibles de l’exclusion du sélectionneur marocain.



