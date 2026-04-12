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Quatre raisons majeures expliquent pourquoi la sélection saoudienne a renoncé à engager Walid Regragui

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W. Regragui
Maroc
Coupe du monde
Saudi Pro League
H. Renard
Maroc
Arabie saoudite
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L'entraîneur marocain n'entre plus dans les plans de l'équipe nationale pour la période à venir.

Le flou persiste sur l’identité du prochain sélectionneur de l’équipe nationale saoudienne, qu’il soit nommé avant ou après la Coupe du monde 2026. Ce doute fait suite à la confirmation du départ définitif du Français Hervé Renard.

Ces dernières semaines, le technicien français a essuyé de vives critiques en raison de résultats décevants, d’un manque de stabilité tactique et d’une vulnérabilité marquée face aux attaques des médias et du public.

Ces derniers jours, plusieurs noms ont été évoqués pour prendre les rênes de la sélection saoudienne, en premier lieu celui de l’éminent sélectionneur Walid Regragui, ancien mentor du Maroc.

Lire aussi... L'heure de Renard a sonné... La Coupe du monde appelle le duo « Roshen » pour diriger l'Arabie
saoudite. Lire aussi... Après Renard... La Fédération saoudienne abandonne le « magicien du Maroc » avant la Coupe du monde 2026.

Ces dernières heures, d’autres candidats ont émergé : le Portugais Pedro Emanuel (Al-Fayha), le Grec Georgios Donis (Al-Khaleej) et le Brésilien Pericles Chamusca (Al-Taawoun).

Le nom de Walid Regragui aurait toutefois été rayé de la short-list. « Koora » passe en revue les raisons possibles de l’exclusion du sélectionneur marocain.


  • هيرفي رينارد - وليد الركراكي - جورجي جيسوس - سعد الشهري - herve Renard - jorge jesus - khaled al atawi - walid al regraguiKooora

    Accepter cette mission s’avère être un véritable défi.

    Des doutes grandissent au sein de la sélection saoudienne quant à la possibilité que Walid Regragui accepte de prendre les rênes des « Verts » à ce stade, surtout compte tenu du caractère délicat de la période précédant les grands rendez-vous, au premier rang desquels la Coupe du monde 2026.

    Selon certaines sources, le technicien marocain privilégierait un contexte administratif et technique plus stable, plutôt que de s’engager dans un nouveau projet nécessitant un important travail de reconstruction.

    À cela s’ajoute la pression médiatique et populaire qui caractérise le football saoudien, un paramètre susceptible de compliquer sa tâche par rapport à d’autres sélections.

    En conséquence, son éventuel retrait ne serait pas dicté uniquement par des impératifs techniques, mais aussi par la recherche d’un cadre stable et de conditions sereines pour exercer sa mission.

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  • وليد الركراكيEPA

    Le souhait de l'entraîneur marocain

    La volonté personnelle de Walid Regragui serait l’une des principales raisons de son absence de la short-list. Selon plusieurs sources, le sélectionneur marocain ne voit pas l’entraînement de l’équipe d’Arabie saoudite comme une priorité à ce stade de sa carrière.

    Selon ces mêmes sources, il privilégierait un projet sportif offrant une stabilité à long terme plutôt qu’une mission ponctuelle avant une grande compétition.

    Par ailleurs, il recherche un environnement lui garantissant une liberté totale dans l’élaboration de son projet sportif, ce que la Fédération saoudienne ne pourrait pas lui assurer pleinement à ce stade.

    Des aspirations qui limitent, selon ces sources, ses chances de prendre les commandes de la sélection.

  • L'assaut de la foule

    Le nom de Walid Regragui suscite une vive polémique au sein de certains cercles de supporters sur les réseaux sociaux, où une partie du public s’oppose fermement à sa nomination à la tête de la sélection saoudienne.

    Cette opposition fait suite à des déclarations passées où il avait affirmé que l’équipe du Maroc « ne représentait que lui-même et non les Arabes », une sortie médiatisée mal perçue par plusieurs observateurs.

    La reprise massive de ces propos a attisé la polémique ; certains supporters lui reprochent même un comportement arrogant ou vaniteux face aux médias.

    Face à cette vive réaction des supporters, certains observateurs estiment que ce contexte a pu peser dans la balance et expliquer pourquoi il ne figure pas, pour l’instant, parmi les candidats à la succession sur le banc de la sélection saoudienne.

  • وليد الركراكي

    Manque d'expérience dans la Ligue Roshen

    Malgré les succès obtenus par Walid Regragui à la tête de la sélection marocaine, certains observateurs estiment que son manque d’expérience du championnat saoudien Roshen pourrait constituer un handicap dans son dossier de candidature.

    En effet, le championnat saoudien s’est transformé en une ligue exigeante réunissant plusieurs grands noms internationaux ; une réalité qui impose de bien connaître les spécificités des joueurs locaux et étrangers ainsi que l’intensité de la compétition.

    Selon plusieurs observateurs, la connaissance intime du championnat procure aux techniciens locaux un avantage précieux pour gérer la pression des matchs et les subtilités quotidiennes de la compétition.

    D’autres candidats ayant entraîné récemment dans le championnat saoudien seraient donc favorisés.