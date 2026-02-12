QUATRE entraîneurs en une saison ?! Le licenciement de Sean Dyche est le dernier rebondissement dans le déclin de Nottingham Forest, mais c'est l'ancien directeur d'Arsenal, Edu, qui est le principal responsable de cette chute inexcusable vers la relégation

Aujourd'hui, alors que la menace de relégation plane, Forest s'apprête à entrer dans l'histoire en nommant son quatrième entraîneur au cours d'une saison absolument désastreuse. Le départ de Dyche n'a surpris ni choqué les supporters, et l'intéressé lui-même semblait savoir que son heure était venue.

« Le propriétaire [Evangelos Marinakis] a été juste avec moi, sans l'ombre d'un doute. Juste par rapport à la situation », a déclaré l'homme de 54 ans lors de sa dernière conférence de presse d'après-match. « Si le propriétaire veut changer les choses, c'est son choix, c'est comme ça que fonctionne le football aujourd'hui, c'est la réalité.

Ce que je veux dire, c'est que les propriétaires sont des propriétaires. Ils ne vous préparent pas, ça arrive, c'est tout, si c'est comme ça que ça se passe. Je suis réaliste. Je comprends que l'ambiance ici a considérablement changé depuis les derniers matchs. Je suis frustré, car ce n'est pas une mauvaise série. Mais c'est toujours ainsi que fonctionne le football moderne. Les exigences sont élevées. Cela a énormément changé au cours des deux dernières années. Les exigences sont de plus en plus élevées. »

Cela a dû être douloureux pour Dyche d'avoir atteint un tel creux si rapidement. Il avait une affaire à régler à Forest, où il avait été joueur de l'académie sous la houlette du légendaire Brian Clough à la fin des années 1980, et il disposait de deux assistants idéaux pour l'aider à réussir à la tête de l'équipe, Ian Woan et Steve Stone, deux héros cultes qui ont cumulé plus de 400 apparitions pour le club.

« Je me soucie de ce club. Je l'ai clairement dit. Je travaille très dur », a ajouté Dyche après le match contre les Wolves. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il était la personne idéale pour ce poste. Forest devait procéder à un nouveau changement pour éviter l'humiliation ultime. Dyche n'est toutefois pas le seul responsable de la situation difficile dans laquelle se trouve Forest.