Edu to blame for Forest mess.jpgGetty/GOAL
James Westwood

QUATRE entraîneurs en une saison ?! Le licenciement de Sean Dyche est le dernier rebondissement dans le déclin de Nottingham Forest, mais c'est l'ancien directeur d'Arsenal, Edu, qui est le principal responsable de cette chute inexcusable vers la relégation

Et voilà ! L'ère Sean Dyche à Nottingham Forest est officiellement terminée, après seulement 114 jours et 18 matchs de Premier League, le match nul 0-0 à domicile contre les Wolves, derniers du classement, ayant été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dyche quitte le City Ground alors que l'équipe occupe la 17e place du classement, à seulement trois points de la zone de relégation, avec 12 matchs restant à jouer dans la saison 2025-26.

Aujourd'hui, alors que la menace de relégation plane, Forest s'apprête à entrer dans l'histoire en nommant son quatrième entraîneur au cours d'une saison absolument désastreuse. Le départ de Dyche n'a surpris ni choqué les supporters, et l'intéressé lui-même semblait savoir que son heure était venue.

« Le propriétaire [Evangelos Marinakis] a été juste avec moi, sans l'ombre d'un doute. Juste par rapport à la situation », a déclaré l'homme de 54 ans lors de sa dernière conférence de presse d'après-match. « Si le propriétaire veut changer les choses, c'est son choix, c'est comme ça que fonctionne le football aujourd'hui, c'est la réalité.

Ce que je veux dire, c'est que les propriétaires sont des propriétaires. Ils ne vous préparent pas, ça arrive, c'est tout, si c'est comme ça que ça se passe. Je suis réaliste. Je comprends que l'ambiance ici a considérablement changé depuis les derniers matchs. Je suis frustré, car ce n'est pas une mauvaise série. Mais c'est toujours ainsi que fonctionne le football moderne. Les exigences sont élevées. Cela a énormément changé au cours des deux dernières années. Les exigences sont de plus en plus élevées. »

Cela a dû être douloureux pour Dyche d'avoir atteint un tel creux si rapidement. Il avait une affaire à régler à Forest, où il avait été joueur de l'académie sous la houlette du légendaire Brian Clough à la fin des années 1980, et il disposait de deux assistants idéaux pour l'aider à réussir à la tête de l'équipe, Ian Woan et Steve Stone, deux héros cultes qui ont cumulé plus de 400 apparitions pour le club.

« Je me soucie de ce club. Je l'ai clairement dit. Je travaille très dur », a ajouté Dyche après le match contre les Wolves. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il était la personne idéale pour ce poste. Forest devait procéder à un nouveau changement pour éviter l'humiliation ultime. Dyche n'est toutefois pas le seul responsable de la situation difficile dans laquelle se trouve Forest.

  • SC Braga v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    La chute de Dyche

    Dyche a en fait enregistré le meilleur pourcentage de victoires de tous les entraîneurs de Forest sous Marinakis (47,1 %), devant Steve Cooper et Martin O'Neill. Il a remporté 10 victoires en 25 matchs toutes compétitions confondues, contre 10 défaites et 5 nuls, et a qualifié Forest pour les barrages de la phase finale de l'Europa League.

    Il a également repris une équipe qui languissait à la 18e place de la Premier League avec une seule victoire lors de ses huit premiers matchs. La confiance dans l'équipe avait chuté après le passage de 39 jours d'Ange Postecoglou sur le banc, et Dyche l'a rapidement redressée, remportant quatre victoires lors de ses huit premiers matchs.

    Forest a également bien commencé la nouvelle année en championnat, battant West Ham, autre équipe en difficulté, 2-1 au London Stadium, avant de tenir le leader Arsenal en échec 0-0. Cependant, entre ces deux matchs, Forest a subi une défaite surprenante au troisième tour de la FA Cup contre Wrexham, une équipe de Championship, ce qui a mis Dyche sous pression pour la première fois.

    Un fossé s'est creusé entre l'entraîneur et les supporters, et la victoire à l'extérieur contre Brentford et la qualification en Europa League n'ont fait que masquer les tensions. Dyche a débuté le mois de février par un match nul décevant 1-1 contre Crystal Palace au City Ground et une défaite cuisante 3-1 à Leeds, ce qui rendait le match de mercredi soir contre les Wolves absolument incontournable.

    Forest a finalement échoué une nouvelle fois, après avoir bombardé le but des Wolves de 35 tirs. Les caméras ont filmé Marinakis, visiblement exaspéré tout au long du match, et lorsque les huées ont fusé à l'encontre de Dyche après le coup de sifflet final, la suite était évidente.

  • FBL-EUR-C3-NOTTINGHAM FOREST-PORTOAFP

    Repousser la responsabilité sur les joueurs

    Selon The Telegraph, Marinakis a convoqué une réunion de crise après cette impasse et, malgré la résistance de certains membres du conseil d'administration, a décidé que le licenciement de Dyche était nécessaire pour sauver la saison. Les doutes grandissaient dans l'esprit du propriétaire grec depuis un certain temps.

    Certains joueurs auraient approché Marinakis pour lui faire part de leur mécontentement concernant les tactiques et l'approche managériale de Dyche. Le conseil d'administration aurait également été frustré par les commentaires sans détours de l'Anglais après les matchs, car il semblait régulièrement essayer de rejeter toute faute sur les joueurs plutôt que sur lui-même.

    En effet, après la défaite aux tirs au but contre Wrexham, Dyche s'en est pris aux joueurs remplaçants de l'équipe : « Ils ont montré leur vrai visage et ils ne viendront plus frapper à ma porte pour me demander pourquoi ils ne jouent pas, c'est certain, en tout cas ceux qui ont joué en première mi-temps. J'aurais pu tous les remplacer [à la mi-temps]. Ils doivent se regarder dans le miroir, car c'est inacceptable pour le club. »

    Après la défaite 3-0 contre son ancien club Everton au Hill Dickinson Stadium en décembre, Dyche a déclaré : « Je ne pense pas que nous ayons bien commencé, c'est le sentiment général au sein du groupe. Nous étions loin du compte.

    Nous essayons d'inculquer aux joueurs la mentalité selon laquelle tout ce qu'eux et le club veulent est à leur portée. Cela ne va pas disparaître, ils doivent donc être prêts à tout moment, chaque jour à l'entraînement et chaque jour de match. Ainsi, lorsque vous venez dans des endroits comme celui-ci, vous êtes prêts à jouer et à avoir un impact sur le match. Je ne pense pas que nous ayons eu cette impression aujourd'hui dès le début. »

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Une vision d'ensemble négligée dès le départ

    Au départ, Dyche était considéré comme le remède idéal au chaos créé par Postecoglou : un entraîneur pragmatique qui privilégie le football direct. Cependant, lorsque les résultats ont commencé à se détériorer, les joueurs se sont demandé si l'ancien entraîneur de Burnley avait un plan B, comme le rapporte le Daily Mail.

    L'amélioration physique primait sur le travail balle au pied lors des séances d'entraînement, et Dyche exigeait beaucoup de course, ce qui a aliéné certaines stars et laissé d'autres fatiguées à l'approche des jours de match. Tout cela s'est traduit par un football qui était la définition même de la morosité.

    Mettant en place une formation rigide en 4-2-3-1 avec une faible possession de balle, qui devenait un 4-5-1 en défense, Dyche privilégiait les longs ballons vers un attaquant de pointe, généralement Igor Jesus, recruté pendant l'été, dans le but de gagner du terrain de la manière la plus efficace possible. C'est, et cela a toujours été, sa façon de faire.

    Il aurait fallu prévoir que Morgan Gibbs-White, le talisman de l'équipe, serait étouffé dans ce système, et que la portée de passe d'Elliot Anderson serait gâchée dans un rôle beaucoup plus profond que d'habitude. Dyche s'est également tiré une balle dans le pied en alignant le milieu de terrain Nicolas Dominguez sur l'aile gauche et en négligeant presque complètement James McAtee et Taiwo Awoniyi.

    Forest n'a clairement pensé qu'à court terme en nommant Dyche. Il n'était pas l'homme de la situation pour tirer le meilleur parti d'une équipe qui regorge de talents.

  • Nuno-EduGetty/GOAL

    Dyche écarté comme Nuno

    Ce n'est pas la faute de Dyche s'ils se sont trompés. Forest se trouve dans cette situation difficile à cause de mauvaises décisions prises en coulisses, principalement par leur directeur général du football, Edu Gaspar.

    L'ancien directeur sportif d'Arsenal s'était ouvertement opposé à Nuno Espirito Santo l'été dernier, ce qui avait finalement conduit au licenciement du Portugais après seulement trois matchs. Edu était responsable des 13 signatures réalisées par Forest pendant cette période de transfert, dont la plupart sont arrivées plus tard que ce que souhaitait Nuno et différaient de celles figurant sur sa liste de cibles. Elles ont coûté près de 200 millions de livres sterling (273 millions de dollars) au club, et aucune d'entre elles n'a répondu aux attentes.

    L'attaquant brésilien Jesus s'en est bien sorti, mais seuls deux de ses 11 buts ont été marqués en Premier League, tandis que Dan Ndoye, Omari Hutchinson et Arnaud Kalimuendo n'ont pratiquement eu aucun impact. Selon le Mail, Edu aurait également contredit Dyche lors du mercato de janvier.

    Dyche voulait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, tels que Dwight McNeil, avec lequel il a travaillé à Everton et à Burnley, le gardien de Newcastle Nick Pope et le défenseur central de Brighton Lewis Dunk, conscient de l'importance de la force et du courage grâce à son expérience passée dans les luttes contre la relégation. Edu a plutôt opté pour le latéral gauche allemand de 22 ans Luca Netz, le gardien remplaçant de Manchester City Stefan Ortega et l'attaquant italien Lorenzo Lucca, prêté par Naples, où il n'avait marqué qu'un seul but en Serie A au cours de la première moitié de la saison.

    Reste à voir si Lucca sera en mesure de remplacer de manière adéquate Chris Wood, absent pour cause de blessure de longue durée, qui n'a pas fait une seule apparition sous Dyche et qui a cruellement manqué à l'équipe. Certains suggèrent que Forest disposait déjà d'une couverture suffisante avec Jesus et Awoniyi, et que McNeil aurait été un renfort bien plus utile.

  • Edu-ForestGetty

    « Edu ne tient pas ses promesses »

    Marinakis est souvent considéré comme un personnage problématique par les personnes extérieures au club, et le licenciement d'un troisième entraîneur en l'espace de sept mois ne l'aidera pas à changer cette perception publique. Cependant, c'est grâce à son ambition, son dynamisme et sa puissance financière que Forest a pu retrouver le chemin du haut du classement du football anglais après tant d'années dans le désert.

    Nuno a également joué un rôle central dans cette ascension, c'est pourquoi Marinakis lui a proposé un nouveau contrat en juin dernier, mais il a ensuite rendu sa position intenable en piquant une crise publique. Même s'il est juste de dire que le choix de Postecoglou pour succéder à Nuno était une erreur, le raisonnement de Marinakis était logique : le style de jeu divertissant de l'ancien entraîneur de Tottenham, très apprécié, convenait mieux à un club qui souhaitait briser le monopole des « Big Six » en Premier League.

    Dyche, lui aussi, semblait être un choix judicieux pour apporter une stabilité immédiate. Il s'agissait dans les deux cas d'erreurs de calcul, et non de fautes graves. On ne peut toutefois pas en dire autant de la nomination d'Edu.

    « Le recrutement a été désastreux, et Edu en est responsable. C'est lui qui s'est brouillé avec Nuno et qui a mis tout cela en branle », explique Chris Burton, rédacteur en chef de GOAL et fervent supporter de Nottingham Forest. « Edu n'aurait jamais dû avoir autant d'influence. Il dicte les signatures au manager, ce qui est toujours la recette du désastre. Marinakis ne peut pas tout gérer lui-même et doit pouvoir faire confiance aux autres. Edu ne se montre pas à la hauteur de cette confiance. »

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pereira va-t-il stabiliser le navire ?

    Burton a ajouté à propos des chances de Forest de terminer la saison en beauté : « Nous pouvons rester en première division et c'est pourquoi le conseil d'administration a agi maintenant. Nous avons besoin de quelqu'un pour remotiver les joueurs, un autre Cooper avec plus de sens tactique. » Trois ans après son départ, Cooper occupe toujours une place particulière dans le cœur des supporters de Forest pour avoir mis fin à leur exil de 23 ans en Premier League et créé un sentiment d'unité inébranlable dans le vestiaire. Beaucoup pensent qu'il méritait plus de temps.

    L'homme présenté comme le favori pour succéder à Dyche, Vitor Pereira, a eu un effet similaire chez les Wolves. Le tacticien portugais a hérité d'une équipe menacée de relégation en décembre 2024, à cinq points du maintien, en 19e position, et l'a menée à la 16e place, orchestrant au passage de grandes victoires contre Aston Villa, Tottenham et Manchester United.

    Pereira reste très respecté malgré une fin difficile à Molineux, où les dirigeants l'ont limogé début novembre. Les Wolves ont connu un déclin rapide, mais seulement après que les souhaits du manager en matière de transferts aient été ignorés et que le trio emblématique Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri et Nelson Semedo ait quitté le club.

    BBC Sport affirme que Forest a déjà entamé des discussions avec Pereira, qui a déjà travaillé avec Marinakis à l'Olympiacos, remportant un doublé championnat-coupe. Il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas galvaniser l'équipe comme Cooper l'a fait autrefois ; ce n'est certainement pas une tâche aussi intimidante que celle des Wolves.

    Forest a largement les qualités nécessaires pour se maintenir et faire un bon parcours en Ligue Europa, avec Fenerbahçe comme prochain adversaire en barrages. La relégation est inimaginable. Si Pereira ou son successeur parvient à éloigner le club du danger, le vrai travail commencera cet été, et se débarrasser d'Edu devrait être la première chose à faire.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

