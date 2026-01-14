L’image semblait appartenir au passé, rangée dans les souvenirs du FC Barcelone ou du Paris Saint-Germain. Pourtant, ces derniers jours, l’idée d’un retour commun de Lionel Messi et Neymar a refait surface. Non pas à travers une rumeur de mercato, mais via une confidence directe du Brésilien, laissant entendre que les deux stars pourraient à nouveau partager un terrain, dans un cadre différent, plus inattendu, mais déjà très médiatisé.
Quand Neymar évoque un possible retour de Messi à ses côtés
Une porte entrouverte, un contexte inattendu
Invité dans un podcast au Brésil, Neymar a révélé que Messi l’avait contacté récemment, exprimant le souhait d’assister à un événement précis… et peut-être d’y participer. Le message est clair : l’Argentin envisage sérieusement de rejouer, au moins ponctuellement, aux côtés de son ancien complice. Une perspective qui a immédiatement fait réagir les fans, tant le duo a marqué la dernière décennie du football mondial par sa créativité et sa complémentarité.
Le cadre évoqué n’est ni un club européen ni une sélection nationale. Il s’agit d’une compétition à part, mêlant football réduit, spectacle et règles alternatives, fondée par Gerard Piqué, autre figure emblématique du Barça. Une scène où les codes classiques sont bousculés, mais qui attire déjà des légendes du jeu.
- Getty Images Sport
Neymar confirme, Messi hésite encore
Selon Neymar, Messi a évoqué la possibilité de jouer « en demi-finale ou en finale », sans engagement ferme à ce stade. Le Brésilien assure avoir transmis la demande aux organisateurs, tout en laissant entendre que la décision dépendra de nombreux paramètres logistiques et sportifs. L’idée, en tout cas, n’est plus théorique.
Un agenda déjà chargé pour Messi
À 38 ans, le joueur de l’Inter Miami CF reste concentré sur ses priorités majeures, à commencer par la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine. Messi l’a récemment rappelé : il ne veut rien compromettre physiquement, préférant se projeter avec prudence sur la suite de sa carrière internationale.
- (C)Getty Images
Un symbole plus qu’un retour classique
Si cette réunion venait à se concrétiser, elle ne serait pas anodine. Elle marquerait une nouvelle étape dans la transformation du football-spectacle, où les icônes prolongent leur histoire commune hors des cadres traditionnels. Pour Messi et Neymar, il ne s’agirait pas d’un come-back nostalgique, mais d’un clin d’œil maîtrisé à une époque qui continue de fasciner.