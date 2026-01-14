Quand Neymar évoque un possible retour de Messi à ses côtés

Invité dans un podcast au Brésil, Neymar a révélé que Messi l’avait contacté récemment, exprimant le souhait d’assister à un événement précis… et peut-être d’y participer. Le message est clair : l’Argentin envisage sérieusement de rejouer, au moins ponctuellement, aux côtés de son ancien complice. Une perspective qui a immédiatement fait réagir les fans, tant le duo a marqué la dernière décennie du football mondial par sa créativité et sa complémentarité.

Le cadre évoqué n’est ni un club européen ni une sélection nationale. Il s’agit d’une compétition à part, mêlant football réduit, spectacle et règles alternatives, fondée par Gerard Piqué, autre figure emblématique du Barça. Une scène où les codes classiques sont bousculés, mais qui attire déjà des légendes du jeu.