Getty
Traduit par
Quand Cristiano Ronaldo prendra-t-il sa retraite ? Le sélectionneur portugais Roberto Martinez explique pourquoi la carrière de CR7 pourrait se prolonger « indéfiniment »
Ronaldo toujours au sommet de sa forme
Bien qu'il évolue désormais dans la Saudi Pro League, un championnat relativement moins relevé, l'ancienne superstar de Manchester United et du Real Madrid continue d'afficher un niveau élevé, avec 17 buts inscrits en 18 matches de championnat cette saison pour Al-Nassr. Son total en carrière s'élève désormais à plus de 960 buts pour son club et son pays. Il est également très fier de se maintenir dans la meilleure condition physique possible, ce qui lui a permis de continuer à jouer bien après son 40e anniversaire et, selon Martinez, signifie qu'il pourrait continuer aussi longtemps qu'il le souhaite.
- Getty/GOAL
Ronaldo va-t-il continuer « encore et encore » ?
Interrogé sur le moment où il pense que Ronaldo pourrait raccrocher les crampons, le sélectionneur portugais a déclaré à la BBC: « Eh bien, nous avons toutes les statistiques. Si vous analysez un joueur dont le niveau physique est en baisse, ce n'est pas le cas. Ses statistiques physiques sont celles d'un joueur qui pourrait continuer encore et encore. Je pense que la question est plutôt de savoir quand il estimera que le moment est venu. Je pense que c'est un joueur très critique envers lui-même. Quand il estimera qu'il ne peut plus aider l'équipe, c'est lui qui décidera quand s'arrêter. »
CR7 « un véritable exemple »
Martinez a également été interrogé sur ce que cela fait de diriger le plus grand joueur portugais de tous les temps, et il a répondu : « C'est très facile, car il a des exigences élevées, des attentes précises sur la manière dont le travail doit être effectué et un engagement total envers le jeu. Il incarne véritablement ce qu'il faut faire pour représenter le Portugal et l'équipe nationale. Et maintenant, après 21 ans passés en équipe nationale, il s'est évidemment adapté, il s'est ajusté.
L'entraîneur a été critiqué pour avoir continué à faire appel à Ronaldo, mais il a défendu cette décision en ajoutant : « C'est un buteur, c'est un joueur important pour nous, et c'est le joueur qu'il est aujourd'hui qui compte pour moi. En tant que sélectionneur national, un joueur qui a marqué 25 buts lors des 30 derniers matchs internationaux... ce n'est pas parce qu'il a bien joué dans le passé qu'il joue aujourd'hui, c'est parce qu'il joue bien aujourd'hui. »
- Getty Images Sport
Ronaldo prendra sa retraite « bientôt »
Cependant, il semble que le jour où cette icône du football raccrochera définitivement ses crampons approche à grands pas. Bien qu'il souhaite atteindre le cap historique des 1 000 buts en carrière, le meilleur buteur de tous les temps du Portugal a admis qu'il prendrait sa retraite « bientôt ». Interrogé en novembre 2025 sur la date à laquelle il raccrocherait ses crampons, Ronaldo a déclaré : « Soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement que je continuerai à jouer pendant encore un ou deux ans », a-t-il déclaré.
En décembre, il a ajouté : « Ma passion est intacte et je veux continuer. Peu importe où je joue, que ce soit au Moyen-Orient ou en Europe. J'aime toujours jouer au football et je veux continuer. Vous connaissez mon objectif. Je veux remporter des trophées et atteindre ce chiffre [1 000 buts] que vous connaissez tous. Je l'atteindrai à coup sûr, si je ne me blesse pas. »
Publicité