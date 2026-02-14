Quand Cristiano Ronaldo prendra-t-il sa retraite ? Le sélectionneur portugais Roberto Martinez explique pourquoi la carrière de CR7 pourrait se prolonger « indéfiniment »

Martinez a également été interrogé sur ce que cela fait de diriger le plus grand joueur portugais de tous les temps, et il a répondu : « C'est très facile, car il a des exigences élevées, des attentes précises sur la manière dont le travail doit être effectué et un engagement total envers le jeu. Il incarne véritablement ce qu'il faut faire pour représenter le Portugal et l'équipe nationale. Et maintenant, après 21 ans passés en équipe nationale, il s'est évidemment adapté, il s'est ajusté.

L'entraîneur a été critiqué pour avoir continué à faire appel à Ronaldo, mais il a défendu cette décision en ajoutant : « C'est un buteur, c'est un joueur important pour nous, et c'est le joueur qu'il est aujourd'hui qui compte pour moi. En tant que sélectionneur national, un joueur qui a marqué 25 buts lors des 30 derniers matchs internationaux... ce n'est pas parce qu'il a bien joué dans le passé qu'il joue aujourd'hui, c'est parce qu'il joue bien aujourd'hui. »