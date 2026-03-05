Dans le but de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour l'association caritative, Street Soccer s'est associé à Timorous Beasties, créateur de textiles de luxe basé à Glasgow, et à la marque culte de vêtements de sport O'Neills pour lancer un maillot de football unique.

Le motif ondulé reprend l'imprimé emblématique « Berkeley Blooms » de Timorous Beasties, où des fleurs psychédéliques et des vignes enchevêtrées s'entrelacent autour d'une rayure verticale classique, clin d'œil subtil aux maillots de football traditionnels. Il est rehaussé d'un écusson floral distinctif de Street Soccer, d'un col et de bordures de manches d'un blanc éclatant et bleu marine, ainsi que d'une étiquette brodée Timorous Beasties à l'ourlet.

Le mot « Hope » (espoir) est inscrit au centre du maillot, en tant que sponsor. L'espoir est au cœur de la mission de Street Soccer depuis 17 ans et reste un fil conducteur dans ses séances de football gratuites et son soutien communautaire global.

Erin Cuthbert, star de Chelsea et de l'Écosse, fait partie des personnes qui ont porté ce maillot, tout comme Andy Robertson, légende de Liverpool, et Susan Boyle, icône de la musique, qui soutiennent également cette cause.