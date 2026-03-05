Sam McGill/ Street Soccer/ GOAL
Quand beauté rime avec impact : comment un nouveau maillot de football époustouflant s'attaque de front au problème des sans-abri
Le football pour le bien
Cette association caritative soutient les adultes et les jeunes qui font face à des défis complexes dans leur vie, dans le but de créer des résultats positifs pour un avenir meilleur. Elle organise plus de 60 séances de football gratuites et inclusives par semaine à Londres et en Écosse, ainsi que des services spécialisés en santé mentale, et a un impact durable. Les séances de Street Soccer ont donné un sentiment d'appartenance à 94 % de leurs joueurs, tandis que 80 % d'entre eux ont désormais espoir en l'avenir.
Street Soccer lance un maillot de football haut en couleur
Dans le but de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour l'association caritative, Street Soccer s'est associé à Timorous Beasties, créateur de textiles de luxe basé à Glasgow, et à la marque culte de vêtements de sport O'Neills pour lancer un maillot de football unique.
Le motif ondulé reprend l'imprimé emblématique « Berkeley Blooms » de Timorous Beasties, où des fleurs psychédéliques et des vignes enchevêtrées s'entrelacent autour d'une rayure verticale classique, clin d'œil subtil aux maillots de football traditionnels. Il est rehaussé d'un écusson floral distinctif de Street Soccer, d'un col et de bordures de manches d'un blanc éclatant et bleu marine, ainsi que d'une étiquette brodée Timorous Beasties à l'ourlet.
Le mot « Hope » (espoir) est inscrit au centre du maillot, en tant que sponsor. L'espoir est au cœur de la mission de Street Soccer depuis 17 ans et reste un fil conducteur dans ses séances de football gratuites et son soutien communautaire global.
Erin Cuthbert, star de Chelsea et de l'Écosse, fait partie des personnes qui ont porté ce maillot, tout comme Andy Robertson, légende de Liverpool, et Susan Boyle, icône de la musique, qui soutiennent également cette cause.
« Ce t-shirt est pour tout le monde »
À propos de cette édition unique, David Duke MBE, fondateur et PDG de Street Soccer, a déclaré : « Nous voulions créer un maillot de football différent, que les gens seraient vraiment fiers de porter.
Le motif « Berkeley Blooms » n'est pas ce que l'on attend habituellement d'un maillot de football, mais c'est justement ce qui le rend spécial. Les fleurs en pleine floraison symbolisent la croissance, ce qui reflète la manière dont nous aidons nos joueurs à s'épanouir et à vivre pleinement leur vie. À une époque où le monde et la vie quotidienne peuvent sembler lourds et accablants, l'espoir est vraiment important. C'est l'une des valeurs fondamentales de Street Soccer, et ce maillot en devient le symbole. Quelle chance avons-nous si nous n'avons pas d'espoir ?
Ce maillot est destiné à tous, tout comme Street Soccer. Il permet d'affirmer son style sur et en dehors du terrain et peut être porté à sa guise. Nous sommes ravis de collaborer avec Timorous Beasties et O'Neills sur ce projet, qui réunit le football amateur et un design de classe mondiale, montrant ce qu'il est possible d'accomplir lorsque des personnes d'horizons divers se réunissent autour d'un objectif commun. »
Poursuivre la lutte contre le sans-abrisme et plus encore
Tous les profits seront reversés à Street Soccer et serviront à poursuivre la lutte contre le sans-abrisme, les troubles mentaux et l'isolement en Angleterre et en Écosse grâce au beau jeu. Chaque maillot vendu permet d'offrir plus de 20 heures de soutien aux joueurs dans le besoin.
Le maillot est désormais disponible en précommande ICI au prix de 74,99 £, la première livraison étant prévue pour fin avril 2026.
