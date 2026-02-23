Getty Images
« Qu'il paie » - Le patron du Flamengo clarifie les propos de Vinicius Junior et condamne le racisme
Le match du Real Madrid interrompu après une accusation de racisme
Le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica a été interrompu pendant 10 minutes à la suite d'une accusation de racisme. Le protocole antiracisme de la FIFA a été activé et le match a été temporairement interrompu à la suite d'une altercation entre Vinicius Jr et Prestianni. Le Brésilien a publié une déclaration après le match, accusant la star du Benfica d'avoir tenu des propos racistes et le qualifiant de lâche. Son coéquipier au Real Madrid, Kylian Mbappé, a déclaré avoir entendu les insultes racistes de Prestianni et a demandé qu'il soit banni à vie de la Ligue des champions.
Le patron du Flamengo clarifie ses propos
Luis a évoqué l'incident après le match et a tenu à clarifier ses propos, affirmant que ses premières déclarations avaient été « mal interprétées ».
Il a déclaré aux journalistes : « Je tiens à clarifier mes propos, qui ont été largement mal interprétés lors de ma dernière conférence de presse. À aucun moment je n'ai eu l'intention de minimiser l'acte raciste [présumé], ni de manquer de respect à la victime dans cette affaire, bien au contraire. Je le répète : Flamengo et moi-même soutenons Vini.
Je rejette le racisme, je condamne les actes racistes, le racisme est un crime. Comme je l'ai déjà dit, si le joueur [Prestianni] a commis cet acte, ce n'est pas à moi de le juger, mais s'il l'a fait, qu'il en paie le prix, qu'il le paie cher.
Il est facile pour moi de venir ici et de parler, il est facile de créer des t-shirts « non au racisme », il est facile de porter un bracelet antiraciste. Ce qui est difficile, c'est de punir. S'il [Prestianni] l'a fait, qu'il en paie le prix. Flamengo soutient toutes les causes de Vini, toujours. J'ai une immense affection et admiration pour lui, et je suis avec lui. »
Prestianni interdit de retour à Madrid
Le Real Madrid et Benfica doivent s'affronter à nouveau mercredi pour le match retour de leur confrontation dans la capitale espagnole. Cependant, Prestianni ne jouera pas pour les visiteurs après avoir été provisoirement suspendu par l'UEFA.
Une déclaration officielle de l'UEFA indique : « Suite à la nomination d'un inspecteur de l'éthique et de la discipline (EDI) de l'UEFA chargé d'enquêter sur des allégations de comportement discriminatoire lors du match de barrage de la Ligue des champions de l'UEFA 2025/2026 entre le SL Benfica et le Real Madrid CF le 17 février 2026, et à la demande de l'EDI avec un rapport provisoire, l'Instance de contrôle, a décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Gianluca Prestianni pour le prochain (1) match de compétition de clubs de l'UEFA auquel il serait autrement éligible, pour violation prima facie de l'article 14 du Règlement disciplinaire de l'UEFA (DR) relatif à un comportement discriminatoire.
« Cette décision est sans préjudice de toute décision que les instances disciplinaires de l'UEFA pourraient prendre ultérieurement à l'issue de l'enquête en cours et de sa soumission aux instances disciplinaires de l'UEFA. De plus amples informations sur cette affaire seront communiquées en temps utile. »
Benfica a déclaré qu'il ferait appel de cette décision, mais dans l'état actuel des choses, l'ailier ne pourra pas participer au match.
Enquête à conclure
L'UEFA n'a pas encore conclu son enquête sur ces allégations, mais Prestianni pourrait se voir infliger une longue suspension de 10 matchs s'il est reconnu coupable, selon The Guardian. Des sanctions plus sévères ont été réclamées, la Confédération brésilienne de football (CBF) ayant déclaré dans un communiqué : « La Confédération brésilienne de football (CBF) attend de la FIFA qu'elle suive cette affaire et de l'UEFA qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires pour identifier et punir les responsables de ces insultes racistes. La CBF a également adressé une demande officielle à l'UEFA afin qu'elle mène une enquête approfondie sur les actes commis à l'encontre de Vinícius Jr., en tenant compte du témoignage de la victime et des personnes présentes, afin d'identifier et de punir de manière exemplaire les personnes impliquées dans cet incident. »
