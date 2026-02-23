Luis a évoqué l'incident après le match et a tenu à clarifier ses propos, affirmant que ses premières déclarations avaient été « mal interprétées ».

Il a déclaré aux journalistes : « Je tiens à clarifier mes propos, qui ont été largement mal interprétés lors de ma dernière conférence de presse. À aucun moment je n'ai eu l'intention de minimiser l'acte raciste [présumé], ni de manquer de respect à la victime dans cette affaire, bien au contraire. Je le répète : Flamengo et moi-même soutenons Vini.

Je rejette le racisme, je condamne les actes racistes, le racisme est un crime. Comme je l'ai déjà dit, si le joueur [Prestianni] a commis cet acte, ce n'est pas à moi de le juger, mais s'il l'a fait, qu'il en paie le prix, qu'il le paie cher.

Il est facile pour moi de venir ici et de parler, il est facile de créer des t-shirts « non au racisme », il est facile de porter un bracelet antiraciste. Ce qui est difficile, c'est de punir. S'il [Prestianni] l'a fait, qu'il en paie le prix. Flamengo soutient toutes les causes de Vini, toujours. J'ai une immense affection et admiration pour lui, et je suis avec lui. »