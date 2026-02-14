« Putain de merde ! » - Pep Guardiola invite de manière hilarante un journaliste à devenir son assistant après avoir été stupéfait par une question lors d'une conférence de presse à Manchester City

Samedi, City passe de la Premier League à la FA Cup avec un nouveau match contre Salford City. Les deux équipes se sont affrontées la saison dernière dans cette compétition, et City s'était imposé 8-0. Guardiola devrait faire tourner son équipe contre cette équipe de League Two afin de la mener vers une nouvelle finale. Il a admis avant le match que ses joueurs étaient fatigués, déclarant aux journalistes : « Ma priorité est de battre Salford et de passer au tour suivant. Ces dernières années, ils ont accompli quelque chose de magnifique en atteignant les finales et les demi-finales. Malheureusement, nous n'avons pas pu remporter les deux dernières finales, mais le simple fait d'y être est déjà un succès. Je pense toujours à cela et j'espère que nous aurons une longue semaine, car je pense que nous en avons besoin. Nous sommes tellement épuisés mentalement et physiquement par ce nombre incroyable de matchs. Quelques jours de repos et nous pourrons faire une petite pause après le match de demain.

Bien sûr, ils sont en League Two et nous jouons à domicile. J'essaie de faire comprendre aux joueurs que rien n'est acquis et que tout est difficile. Cela peut sembler facile après coup, mais nous devons faire notre travail. Dans ces compétitions, la FA Cup, la Carabao Cup, nous avons toujours été présents. Nous avons toujours été très bons et demain ne fera pas exception. »