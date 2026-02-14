Getty Images Sport
« Putain de merde ! » - Pep Guardiola invite de manière hilarante un journaliste à devenir son assistant après avoir été stupéfait par une question lors d'une conférence de presse à Manchester City
Manchester City se prépare pour le match de la FA Cup
Samedi, City passe de la Premier League à la FA Cup avec un nouveau match contre Salford City. Les deux équipes se sont affrontées la saison dernière dans cette compétition, et City s'était imposé 8-0. Guardiola devrait faire tourner son équipe contre cette équipe de League Two afin de la mener vers une nouvelle finale. Il a admis avant le match que ses joueurs étaient fatigués, déclarant aux journalistes : « Ma priorité est de battre Salford et de passer au tour suivant. Ces dernières années, ils ont accompli quelque chose de magnifique en atteignant les finales et les demi-finales. Malheureusement, nous n'avons pas pu remporter les deux dernières finales, mais le simple fait d'y être est déjà un succès. Je pense toujours à cela et j'espère que nous aurons une longue semaine, car je pense que nous en avons besoin. Nous sommes tellement épuisés mentalement et physiquement par ce nombre incroyable de matchs. Quelques jours de repos et nous pourrons faire une petite pause après le match de demain.
Bien sûr, ils sont en League Two et nous jouons à domicile. J'essaie de faire comprendre aux joueurs que rien n'est acquis et que tout est difficile. Cela peut sembler facile après coup, mais nous devons faire notre travail. Dans ces compétitions, la FA Cup, la Carabao Cup, nous avons toujours été présents. Nous avons toujours été très bons et demain ne fera pas exception. »
« Putain, t'es génial ! »
Guardiola a ensuite été interrogé en détail sur sa tactique concernant la manière dont il a déployé ses trois attaquants cette saison, en référence à une déclaration qu'il avait faite en 2006. Il a semblé surpris par les connaissances du journaliste et a répondu : « Vous voulez devenir mon entraîneur adjoint ? Bon sang, vous êtes génial. Vous êtes le meilleur. »
Cette réponse a provoqué l'hilarité de la salle de presse, avant que Guardiola ne poursuive : « Nous avons des qualités avec les joueurs dont nous disposons. Nous n'avons qu'un seul véritable ailier pour le moment, Antoine [Semenyo], et nous devons mettre en place un système qui convienne aux joueurs. Rien de plus. Quand j'aurai 70 ou 80 ans, je repenserai à ma carrière et je me rendrai compte qu'en tant qu'entraîneur, j'aurais changé beaucoup, beaucoup de choses. Les idées en termes de construction, de pressing haut. Mais si je n'ai pas d'ailiers, je ne joue pas avec des ailiers, je dois jouer autrement pour qu'ils se sentent à l'aise, rien de plus. »
Haaland jouera-t-il contre Salford ?
Le meilleur buteur Erling Haaland est incertain pour le match après avoir été remplacé à la mi-temps contre Fulham en milieu de semaine. Guardiola a donné des nouvelles du joueur international norvégien et a laissé entendre qu'il pourrait être absent, expliquant : « Il n'est pas à 100 %, mais nous verrons aujourd'hui comment il se sent. Ce n'est pas grave, m'a dit le médecin, mais quelque chose le gênait pendant le match et c'est pourquoi il n'a pas joué en deuxième mi-temps. Mais nous verrons aujourd'hui. Nous déciderons aujourd'hui. »
Pas d'échange de maillots à la mi-temps pour Salford
Le manager de Salford, Karl Robinson, a averti son équipe qu'il ne voulait voir aucun de ses joueurs échanger son maillot avec celui d'une star de Manchester City à la mi-temps. Il a déclaré à talkSPORT: « Ils feraient mieux de ne pas le faire, les gars. Ils feraient mieux de ne pas essayer d'obtenir un maillot à la mi-temps, sinon je vais piquer une crise. Nous nous sommes entraînés toute la semaine et nous avons agrandi notre terrain, qui est donc plus grand que celui sur lequel nous jouons habituellement. Hier, nous avons joué à 11 contre 11, et nous avons même fait un 14 contre 11 pour leur faire comprendre à quel point cela va être difficile. Nous savons que nous allons probablement devoir abandonner le ballon pendant la majeure partie du match, et quand on joue à notre niveau, on a beaucoup le ballon, donc ça va être un match de football où on ne le touchera pas très souvent. C'est difficile de ravaler son ego et d'accepter ça, mais il va falloir le faire parce que la qualité de l'adversaire est tellement bonne. »
Quelle est la prochaine étape pour Manchester City ?
Manchester City affrontera Salford avant de revenir à la Premier League. Les Cityzens ne sont désormais plus qu'à quatre points du leader Arsenal et recevront Newcastle lors de la prochaine journée, tandis que les Gunners se rendront chez les Wolves, en difficulté.
