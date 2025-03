Paris Saint-Germain vs Liverpool

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, annonce déjà la couleur en vue du choc contre Liverpool, mercredi prochain.

Le Paris Saint-Germain se prépare à un choc monumental face à Liverpool, un tournant décisif dans sa quête de gloire européenne. Alors que le club parisien affiche un collectif plus soudé et équilibré, son président, Nasser Al-Khelaifi, ne cache plus son ambition. Dans une récente interview, il a tenu un discours offensif qui met la pression aux Reds avant cette confrontation sous haute tension.