Le sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or continue de susciter une vive émotion dans le monde du football français. Parmi les nombreux témoignages, celui de Presnel Kimpembe a particulièrement marqué les esprits. L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, aujourd’hui au Qatar SC, a tenu à exprimer sa fierté et son admiration pour son ancien coéquipier. Entre souvenirs partagés, respect mutuel et reconnaissance du parcours exceptionnel de Dembélé, le champion du monde 2018 a livré un message sincère et touchant, à l’image du lien fort qui unit encore les deux anciens Parisiens.
PSG, la sortie émouvante de Presnel Kimpembe sur le Ballon d'Or de Dembélé
- AFP
Presnel Kimpembe émerveillé par le sacre de Dembélé au Ballon d’Or 2025
Installé à Doha depuis plusieurs mois, Presnel Kimpembe n’a pas manqué de saluer le triomphe d'Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025. Interrogé par Foot Mercato, le défenseur du Qatar SC s’est dit profondément ému par cette consécration, qu’il considère comme un symbole fort pour le Paris Saint-Germain et pour le football français. « Je l’ai eu au téléphone. Il est venu aussi ici à Doha (pour sa rééducation, ndlr). J’étais très content pour lui. Franchement, c’était une fierté. Il le méritait. Et voilà, le fait de voir un joueur du Paris Saint-Germain et en plus français qui gagne le Ballon d’Or, c’est tout à son honneur et je pense que tout le monde était sincèrement heureux pour lui. »
Pour Presnel Kimpembe, ce sacre représente bien plus qu’une récompense individuelle. Il illustre le travail, la persévérance et la renaissance d’un joueur souvent freiné par les blessures, mais toujours capable de revenir au plus haut niveau. Une trajectoire que le défenseur connaît bien, lui-même passé par une longue période de convalescence avant son retour à la compétition.
- AFP
Kimpembe partage l’émotion d’Ousmane Dembélé
Revenant sur la cérémonie du Ballon d’Or, Presnel Kimpembe a également évoqué la réaction bouleversante d’Ousmane Dembélé, particulièrement ému lors de la remise du trophée. « Ça s’est vu d’ailleurs sur les vidéos, avec les messages qu’il a pu recevoir sur les réseaux sociaux, etc. Et vraiment, même lui quand on le voit parler, c’est quelqu’un qui ne montre pas trop ses émotions non plus. Donc le fait de le voir pleurer aussi sur scène, ça montre toute l’énergie et toute la capacité qu’il a eues à pouvoir donner pour pouvoir gagner ce Ballon. »
Ces mots témoignent d’une admiration sincère entre deux anciens coéquipiers unis par le respect et le vécu commun au PSG. En soulignant l’émotion de Dembélé, Kimpembe met en lumière la dimension humaine d’un joueur souvent décrit comme discret, mais dont la passion et le dévouement n’ont jamais cessé de guider la carrière.