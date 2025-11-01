PSG, la sortie émouvante de Presnel Kimpembe sur le Ballon d'Or de Dembélé

Installé à Doha depuis plusieurs mois, Presnel Kimpembe n’a pas manqué de saluer le triomphe d'Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025. Interrogé par Foot Mercato, le défenseur du Qatar SC s’est dit profondément ému par cette consécration, qu’il considère comme un symbole fort pour le Paris Saint-Germain et pour le football français. « Je l’ai eu au téléphone. Il est venu aussi ici à Doha (pour sa rééducation, ndlr). J’étais très content pour lui. Franchement, c’était une fierté. Il le méritait. Et voilà, le fait de voir un joueur du Paris Saint-Germain et en plus français qui gagne le Ballon d’Or, c’est tout à son honneur et je pense que tout le monde était sincèrement heureux pour lui. »

Pour Presnel Kimpembe, ce sacre représente bien plus qu’une récompense individuelle. Il illustre le travail, la persévérance et la renaissance d’un joueur souvent freiné par les blessures, mais toujours capable de revenir au plus haut niveau. Une trajectoire que le défenseur connaît bien, lui-même passé par une longue période de convalescence avant son retour à la compétition.