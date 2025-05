PSG-Inter en finale de C1 ! Benoit Cauet, ex-joueur des deux clubs, est partagé. Il se confie en exclu à Goal.com avant ce grand choc !

L'affiche de la finale de la Ligue des Champions ce samedi à Munich entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan est un crève-cœur magnifique pour Benoit Cauet. Ancien milieu de terrain ayant brillé sous les couleurs des deux équipes, il se retrouve aujourd'hui dans une position unique, partagé entre deux amours avant ce sommet européen. Pour GOAL, il a accepté en exclusivité de livrer ses impressions. Cauet, c'est une histoire forte avec l'Inter, où il a passé 17 ans au total, s'imposant comme l'un des rares Français à avoir autant duré et réussi en Serie A à une époque où cela n'était pas si courant, même s'il n'a jamais eu les honneurs de l'équipe de France A. C'est aussi un passage marquant au PSG, une saison "extraordinaire" qui l'a propulsé vers l'Italie. Cette double appartenance lui vaut aujourd'hui la reconnaissance des deux finalistes : il est invité par le PSG et par l'Inter pour assister à cette finale, un geste qu'il apprécie particulièrement. Avec plaisir, il a évoqué pour nous les clés de cette rencontre, ce que ces deux clubs représentent pour lui, et n'a pas manqué d'exprimer son admiration pour le travail colossal de Luis Enrique à la tête du PSG.