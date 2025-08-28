PSG : Barça, Bayern, Tottenham… un tirage explosif en C1

En résumé, le PSG hérite une nouvelle fois d’un tirage dense, qui confirme son nouveau statut de mastodonte européen. Aucun match ne sera une formalité, mais l’effectif construit par Luis Enrique a désormais les armes pour affronter ce type de parcours. Les champions d’Europe savent que, pour défendre leur couronne, il faudra se retrousser les manches dès la phase de ligue. Le message est clair : Paris n’aura pas droit au moindre relâchement.