Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026 a réservé un programme costaud au Paris Saint-Germain. Tenants du titre, les hommes de Luis Enrique héritent d’un calendrier dense, avec plusieurs affiches de prestige et des déplacements périlleux. Comme la saison passée, le club de la capitale devra rapidement hausser son niveau pour confirmer son statut de favori à sa propre succession.
PSG : Barça, Bayern, Tottenham… un tirage explosif en C1
- AFP
Le Barça et le Bayern en guise de sommets
Parmi les affiches les plus attendues figurent deux chocs XXL : face au FC Barcelone et au Bayern Munich. Les Catalans, emmenés par leur pépite Lamine Yamal, représenteront un vrai test dans une opposition chargée d’histoire et de rivalité. Quant aux Bavarois, ils restent une montagne à gravir, surtout après avoir infligé une défaite au PSG l’an dernier en Ligue des champions. Ces deux rencontres donneront le ton et diront beaucoup sur les ambitions parisiennes cette saison.
- Getty Images Sport
Des retrouvailles piégeuses
Le PSG retrouvera également Tottenham, son adversaire malmené en Supercoupe d’Europe il y a quelques jours, mais capable de poser des problèmes dans un match couperet. Newcastle, déjà auteur d’un gros coup face aux Parisiens il y a deux ans, figure aussi au programme. Ces deux rendez-vous rappellent que rien ne sera simple, même face à des équipes moins installées dans le gotha européen que le Bayern ou Barcelone.
- Getty Images Sport
Des outsiders dangereux
Le groupe parisien sera complété par des adversaires réputés accrocheurs : l’Atalanta Bergame, le Sporting Portugal et l’Athletic Bilbao. Trois équipes au profil combatif, habituées à poser des problèmes par leur intensité et leur discipline tactique. Enfin, le Bayer Leverkusen d’Erik ten Hag, renforcé par le jeune talent Eliesse Ben Seghir, viendra compléter ce tableau déjà très relevé. Chaque sortie demandera vigilance et efficacité.
- AFP
Paris attendu au tournant
En résumé, le PSG hérite une nouvelle fois d’un tirage dense, qui confirme son nouveau statut de mastodonte européen. Aucun match ne sera une formalité, mais l’effectif construit par Luis Enrique a désormais les armes pour affronter ce type de parcours. Les champions d’Europe savent que, pour défendre leur couronne, il faudra se retrousser les manches dès la phase de ligue. Le message est clair : Paris n’aura pas droit au moindre relâchement.