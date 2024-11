PSG - Atlético Madrid, Luis Enrique a tranché pour son gardien titulaire

Paris Saint-Germain vs Atlético Madrid

Entraineur du PSG, Luis Enrique a tranché sur lequel de Donnarumma ou Safonov sera dans les buts contre l’Atlético Madrid, mercredi.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec l’Atlético Madrid mercredi à l’occasion de la quatrième journée de Ligue des Champions. Un match important pour le club de la capitale qui devra repartir de l’avant après son nul contre le PSV Eindhoven lors de la dernière journée (1-1). Par ailleurs, l’une des interrogations de ce choc porte le poste de gardien de but du PSG alors que Luis Enrique a relancé la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ces derniers jours. Mais le technicien a déjà son numéro 1 et il sera titulaire contre les Colchoneros.