PSG - Arsenal, la décision forte de Luis Enrique pour Ousmane Dembélé

A 24 heures du choc entre le PSG et Arsenal, Luis Enrique a d’ores et déjà tranché pour une éventuelle titularisation d’Ousmane Dembélé.

Le suspense est à son comble à l’approche du choc retour entre le PSG et Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions. Tous les regards sont tournés vers la feuille de match parisienne, et plus précisément sur le sort réservé à Ousmane Dembélé. Touché musculairement à l’aller, l’ailier français pourrait faire son grand retour. Luis Enrique, maître du flou stratégique, entretient encore le mystère, mais son attitude en conférence de presse en dit long sur ses intentions. Une décision lourde se profile, et elle pourrait bouleverser la physionomie de la rencontre.