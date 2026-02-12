PSG 1996 contre 2026 ! David Ginola révèle la seule similitude entre les vainqueurs de la Ligue des champions de Luis Enrique et les pionniers de Canal Plus.

Dans une interview exclusive accordée à GOAL, Ginola a insisté sur le fait que l'arrivée de nouveaux propriétaires ambitieux était le seul facteur comparable entre son PSG et celui d'aujourd'hui.

Ginola a déclaré : « Je comprends votre question, et cette question a été posée à maintes reprises, mais je déteste faire cela parce qu'on ne peut pas comparer les années 1990 aux années 2020 et 2010. À l'époque, on n'avait pas de téléphone [mobile], pas d'Internet, pas de réseaux sociaux, rien. Les terrains d'entraînement, si vous regardez autour de vous aujourd'hui ou si vous allez au centre d'entraînement du PSG, tout y est [différent]. J'ai rencontré une femme en bas, elle m'expliquait comment récupérer psychologiquement, mais nous n'avions pas ce genre de choses à notre époque, nous devions réfléchir par nous-mêmes.

Je pense que c'est pour cela qu'il est très difficile de comparer, mais ce que je peux comparer, c'est que l'ère Canal Plus était une bonne époque, car vous avez évidemment remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1996. Mais depuis que QSI a racheté le PSG en 2011... Je veux dire, tout s'est très bien passé jusqu'à présent. Vous terminez 14 ans et vous finissez en 2025 avec six trophées [en un an], que dire de plus sur le succès d'un club ?

« Le club est très connu. J'étais à Bangkok la semaine dernière, en Thaïlande, et le maillot du PSG côtoyait ceux de Liverpool et de Manchester United, les deux clubs les plus appréciés en Thaïlande. Et maintenant, Paris fait son entrée en Asie. Je pense donc que c'est une marque de fabrique. C'est une marque de progrès, une marque de respect, et surtout une marque de succès. »