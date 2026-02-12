Getty Images Sport
PSG 1996 contre 2026 ! David Ginola révèle la seule similitude entre les vainqueurs de la Ligue des champions de Luis Enrique et les pionniers de Canal Plus.
Ginola toujours adulé par le PSG
Ginola a disputé 158 matchs avec le PSG et remporté quatre trophées après avoir rejoint le club en 1992, à une époque où celui-ci bénéficiait d'investissements importants de la part du groupe Canal Plus, qui cherchait à en faire une marque à part entière. Lorsque le PSG a été racheté par Qatar Sports Investments en 2011, le club a subi de nouveaux changements afin de renforcer sa réputation internationale.
On ne peut pas comparer différentes époques, affirme Ginola
Dans une interview exclusive accordée à GOAL, Ginola a insisté sur le fait que l'arrivée de nouveaux propriétaires ambitieux était le seul facteur comparable entre son PSG et celui d'aujourd'hui.
Ginola a déclaré : « Je comprends votre question, et cette question a été posée à maintes reprises, mais je déteste faire cela parce qu'on ne peut pas comparer les années 1990 aux années 2020 et 2010. À l'époque, on n'avait pas de téléphone [mobile], pas d'Internet, pas de réseaux sociaux, rien. Les terrains d'entraînement, si vous regardez autour de vous aujourd'hui ou si vous allez au centre d'entraînement du PSG, tout y est [différent]. J'ai rencontré une femme en bas, elle m'expliquait comment récupérer psychologiquement, mais nous n'avions pas ce genre de choses à notre époque, nous devions réfléchir par nous-mêmes.
Je pense que c'est pour cela qu'il est très difficile de comparer, mais ce que je peux comparer, c'est que l'ère Canal Plus était une bonne époque, car vous avez évidemment remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1996. Mais depuis que QSI a racheté le PSG en 2011... Je veux dire, tout s'est très bien passé jusqu'à présent. Vous terminez 14 ans et vous finissez en 2025 avec six trophées [en un an], que dire de plus sur le succès d'un club ?
« Le club est très connu. J'étais à Bangkok la semaine dernière, en Thaïlande, et le maillot du PSG côtoyait ceux de Liverpool et de Manchester United, les deux clubs les plus appréciés en Thaïlande. Et maintenant, Paris fait son entrée en Asie. Je pense donc que c'est une marque de fabrique. C'est une marque de progrès, une marque de respect, et surtout une marque de succès. »
L'ancien ailier des Spurs et de Newcastle se souvient de ses années au PSG
Ginola garde toujours une place dans son cœur pour le PSG. Interrogé par GOAL sur ce qu'il pense du club après toutes ces années, il a répondu : « Eh bien, c'est incroyable. Avant Paris, je jouais dans un... disons, un club plus petit [Brest]. J'ai été sélectionné pour la première fois en équipe de France. Puis le club a fait faillite et je me suis retrouvé libre de tout contrat. J'avais alors plusieurs possibilités : rejoindre Marseille, Bordeaux, Monaco ou Paris, qui était à l'époque le meilleur club du pays. J'ai décidé de rejoindre Paris, c'était en 1992, et ça a été une aventure incroyable de A à Z.
Tout ce que j'ai vécu à Paris était génial. Vous savez, vous arrivez là-bas, vous êtes un jeune joueur avec une carrière prometteuse, mais vous devez faire vos preuves. Vous devez faire vos preuves chaque jour à l'entraînement, vous devez faire vos preuves auprès des gens en général, auprès des fans, pour être accepté par les joueurs, par tout le monde. C'est exactement ce que j'ai fait pendant quatre ans, à chaque match, à chaque trophée, à chaque match européen que nous avons joué.
Nous étions une équipe jeune. Paris entrait dans une nouvelle phase avec Canal Plus à l'époque, nous n'étions pas vraiment reconnus en Europe. Nous devions prouver que nous étions capables de rivaliser avec les meilleurs en Europe. Lorsque nous avons commencé notre première campagne européenne, je crois que c'était à Naples. Nous les avons battus, nous avons atteint les demi-finales, et cela a été le cas trois années de suite. Nous avons remporté un championnat, deux Coupes de France et une Coupe de la Ligue en quatre ans. C'était bien. J'ai été élu meilleur joueur de l'année par les joueurs en 1993-1994. Donc, oui, j'ai vécu une aventure complète avec le Paris Saint-Germain, c'est un club qui me tient profondément à cœur. Il représente quelque chose de très important. »
Le PSG dévoile La Maison à Londres
Ginola s'est entretenu avec GOAL lors de la nouvelle expérience « La Maison » du PSG dans une maison de ville à Londres. L'objectif est de permettre à un nouveau public de découvrir « l'univers créatif » du club, construit autour du sport, de la culture et du style de vie parisien.
« La maison elle-même est tout simplement incroyable, parfaitement située au centre de Londres », a déclaré Ginola. « J'aime le fait que chaque étage offre quelque chose de différent à découvrir, du bien-être au shopping, en passant par la gastronomie et les boissons, les différents partenaires. Je trouve que c'est un endroit formidable. C'est le genre d'endroit où je pourrais rester plusieurs jours. Je trouve qu'il est bien entretenu, sans trop rappeler Paris, vous voyez ? Si vous avez du rouge et du bleu partout, c'est un peu trop. Ici, ce projecteur illumine chaque petit recoin, et j'aime ça. Ce n'est pas trop tape-à-l'œil. Sur ce mur, vous avez juste une Tour Eiffel, vous avez quelque chose et tout est lié à Paris, mais c'est bien fait.»
