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« Profitez de Messi pour gagner ! »… Carragher appelle l'Angleterre à cibler « La Pulga »

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Opinion
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
J. Carragher
L. Messi
B. Saka
J. Bellingham
T. Tuchel
Angleterre
Argentine
É.-U.
Allemagne

Un article d'analyse sur l'ancienne star de Liverpool

Jamie Carragher, ancienne star de Liverpool, estime que la demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine ne se jouera pas uniquement sur la capacité des Anglais à contenir la menace Lionel Messi, mais aussi sur leur aptitude à exploiter les failles désormais visibles dans le jeu du capitaine argentin.

L’ancien défenseur anglais l’explique dansune analyse publiée sur le site de Sky Sports : si Messi continue de briller statistiquement et d’imprimer sa griffe offensivement, mais qu’il n’est plus le joueur capable de presser ou d’assurer des tâches défensives comme à ses débuts. Cette évolution offre à Thomas Tuchel l’occasion d’élaborer un plan qui ne se contente pas de neutraliser la star argentine, mais vise aussi à le mettre en difficulté.

Carragher a par ailleurs éteint la polémique née des propos de Tuchel sur la présence de Bellingham après le match contre la Norvège, assurant qu’il n’y avait aucune crise et désignant le joueur qu’il juge indispensable au onze de départ face à l’Argentine.

Voici le texte de l’article :

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’Angleterre pourrait exploiter les failles défensives de l’Argentine lors de la demi-finale de la Coupe du monde.

    À 38 ans, l’attaquant argentin a été le meilleur joueur du tournoi avec huit buts et deux passes décisives, et il vise une deuxième finale consécutive.

    L’équipe de Thomas Tuchel devra donc le contenir pour mettre fin à soixante ans d’attente et atteindre la finale. Mais plutôt que de se limiter à le neutraliser, il serait plus judicieux d’exploiter ses faiblesses défensives.

    Messi évolue au plus haut niveau depuis vingt ans et personne n’a encore trouvé la clé pour le neutraliser.

    Il faut un plan. Pas question de le coller de façon individuelle, mais d’imposer une stratégie claire. Les joueurs s’y attendent. Cela n’autorise toutefois pas l’abattement : on défie peut-être le plus grand joueur de l’histoire du football, et il l’a encore démontré lors de ce tournoi.

    En phase défensive, il se balade sur tout le terrain ; l’arrière gauche anglais n’a donc pas à le suivre comme son ombre durant 90 minutes.

    L’Angleterre peut tirer parti du fait que l’Argentine défend avec seulement neuf joueurs de champ.

    • Publicité

  • J'espère que la rencontre face à Atlanta suivra le même scénario que celle contre la Croatie, où nous avons affronté une équipe convaincue de ses moyens et portée vers l'avant.

    Je ne perçois pas de grande différence entre les deux équipes. Je ne crois pas non plus que l’Argentine va replier tous ses joueurs en défense. Elle tentera de nous répondre en attaque, ce qui pourrait nous offrir des espaces à exploiter.

    Les arrières latéraux argentins montent souvent, mais l’équipe ne dispose pas d’ailiers dédiés, un point que l’Angleterre pourrait exploiter.

    J’espère que cette rencontre sera différente de la plupart des matches de l’Angleterre dans ce tournoi, car je ne pense toujours pas que nous ayons atteint notre meilleur niveau.

  • Jude Bellingham Thomas Tuchel England 2026 World CupGetty/GOAL

    Les propos de Thomas Tuchel après la rencontre face à la Norvège ne m’ont pas surpris. Certes, l’émotion était encore vive, mais les Three Lions ont livré une prestation terne et auraient pu concéder la défaite.

    Je comprends parfaitement Tuchel. Depuis son passage à Chelsea, on connaît son tempérament franc et direct. En Coupe du monde, un entraîneur doit faire preuve de fermeté, prendre des décisions fortes et dire la vérité à ses joueurs. Pas de temps à perdre : c’est pourquoi j’ai apprécié son interview d’après-match.

    Quant à Jude Bellingham, il semblait lui aussi ému après la rencontre : il a inscrit un doublé, puis pris conscience de la difficulté du match et des conditions météorologiques. Sa réaction est compréhensible, mais je n’observe aucune crise entre lui et Tuchel.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En matière de composition d’équipe, il apparaît judicieux d’aligner Bukayo Saka comme titulaire face à l’Argentine. 

    Noni Madueke a déjà eu plusieurs occasions de briller dans ce tournoi, sans pleinement convaincre. Certes, Saka n’est pas à 100 %, mais c’est précisément dans ce genre d’affrontements qu’il faut aligner ses meilleurs éléments.

    S’il est en mesure d’apporter un plus, il doit débuter la rencontre. Inutile de penser à une éventuelle finale : c’est ce match qui compte.

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