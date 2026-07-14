Jamie Carragher, ancienne star de Liverpool, estime que la demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine ne se jouera pas uniquement sur la capacité des Anglais à contenir la menace Lionel Messi, mais aussi sur leur aptitude à exploiter les failles désormais visibles dans le jeu du capitaine argentin.

L’ancien défenseur anglais l’explique dansune analyse publiée sur le site de Sky Sports : si Messi continue de briller statistiquement et d’imprimer sa griffe offensivement, mais qu’il n’est plus le joueur capable de presser ou d’assurer des tâches défensives comme à ses débuts. Cette évolution offre à Thomas Tuchel l’occasion d’élaborer un plan qui ne se contente pas de neutraliser la star argentine, mais vise aussi à le mettre en difficulté.

Carragher a par ailleurs éteint la polémique née des propos de Tuchel sur la présence de Bellingham après le match contre la Norvège, assurant qu’il n’y avait aucune crise et désignant le joueur qu’il juge indispensable au onze de départ face à l’Argentine.

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