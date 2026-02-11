La question qui se pose immédiatement, bien sûr, est de savoir qui succédera à Frank à la tête de l'équipe. On s'attend à ce que l'entraîneur adjoint John Heitinga prenne la relève à titre intérimaire, même si Ryan Mason, qui a déjà occupé deux fois le poste d'entraîneur par intérim, est évidemment également pressenti pour ce rôle après avoir récemment quitté West Bromwich Albion.

Cependant, les candidats ne manquent pas pour devenir le prochain entraîneur permanent de Tottenham, que ce soit à la fin de la saison ou même avant le prochain match du club en Premier League, contre Arsenal, le 22 février.

Alors, qui est le plus susceptible de remplacer Frank à long terme ? GOAL évalue et classe tous les candidats potentiels ci-dessous...