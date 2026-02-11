Goal.com
En direct
De Zerbi Pochettino Glasner Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

Prochain entraîneur de Tottenham : Mauricio Pochettino, Oliver Glasner et les meilleurs candidats pour remplacer définitivement Thomas Frank, limogé, dans le nord de Londres - classement

Thomas Frank n'est plus là ! Au lendemain d'une nuit terrible, Tottenham Hotspur a annoncé que le Danois avait été démis de ses fonctions d'entraîneur principal, sans grande surprise. La défaite 2-1 mardi soir à domicile contre Newcastle, autre équipe en difficulté, a prolongé la série sans victoire de Tottenham en Premier League à huit matchs, une série de résultats désastreux qui l'a fait chuter à la 16e place du classement.

La question qui se pose immédiatement, bien sûr, est de savoir qui succédera à Frank à la tête de l'équipe. On s'attend à ce que l'entraîneur adjoint John Heitinga prenne la relève à titre intérimaire, même si Ryan Mason, qui a déjà occupé deux fois le poste d'entraîneur par intérim, est évidemment également pressenti pour ce rôle après avoir récemment quitté West Bromwich Albion.

Cependant, les candidats ne manquent pas pour devenir le prochain entraîneur permanent de Tottenham, que ce soit à la fin de la saison ou même avant le prochain match du club en Premier League, contre Arsenal, le 22 février.

Alors, qui est le plus susceptible de remplacer Frank à long terme ? GOAL évalue et classe tous les candidats potentiels ci-dessous...

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    12Cesc Fabregas

    Peu après la défaite de Tottenham à domicile contre Newcastle mardi soir, Como s'est qualifié pour les demi-finales de la Coppa Italia pour la première fois depuis 1986, grâce à une victoire aux tirs au but contre le champion de Serie A, Naples, au Stadio Diego Armando Maradona. Il s'agit d'un exploit historique qui confirme pourquoi Cesc Fabregas est considéré comme l'un des prochains grands entraîneurs européens.

    L'Espagnol devrait donc figurer sur la liste des candidats potentiels pour succéder à Frank, d'autant plus que Fabregas a également permis à Côme de se hisser à la sixième place de la Serie A. Cependant, nous ne voyons pas Cesc chez les Spurs, et ce pour plusieurs raisons.

    Tout d'abord, Fabregas est un ancien milieu de terrain d'Arsenal et de Chelsea. Ensuite, et c'est beaucoup plus important, lorsqu'il quittera Côme, ce sera pour un club plus important que Tottenham. Fabregas est vraiment très coté en ce moment. Il a refusé l'Inter l'été dernier et nous pensons qu'il rejettera encore plus rapidement les Spurs s'ils lui font une offre aujourd'hui.

    • Publicité
  • England v Switzerland: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    11Gareth Southgate

    Il a été rapporté que les Spurs avaient contacté Gareth Southgate dès 2021 pour lui proposer de succéder à José Mourinho au poste d'entraîneur. Il est donc possible qu'ils soient toujours intéressés par l'ancien sélectionneur de l'Angleterre.

    Southgate n'a évidemment pas travaillé depuis qu'il a quitté les Three Lions après la défaite en finale de l'Euro 2024, mais il reste une figure vénérée du football anglais et le fait qu'il puisse prendre la relève immédiatement est indéniablement un énorme avantage.

    Cependant, on soupçonne de plus en plus que le technicien de 55 ans ne reprendra peut-être jamais du service, après avoir admis en novembre dernier qu'il n'était pas pressé de le faire. Ainsi, même si Southgate serait certainement un choix populaire, il semble peu probable que, s'il décidait de reprendre du service, il choisisse de remettre de l'ordre chez les Spurs comme prochain poste.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Ruben Amorim

    Pourrions-nous voir Ruben Amorim faire un retour rapide en Premier League ? Les bookmakers pensent certainement que c'est une possibilité, l'ancien entraîneur de Manchester United étant le sixième favori pour combler le vide laissé par Frank.

    Il est clair qu'Amorim ne peut être écarté. Tout d'abord, il est disponible immédiatement. Ensuite, avant son mandat difficile à Old Trafford, il était considéré comme l'un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du football européen grâce au travail remarquable qu'il avait accompli pour redonner au Sporting CP sa gloire d'antan.

    Cependant, nous avons du mal à imaginer les supporters soutenir la nomination potentielle d'Amorim, qui dégage désormais une sérieuse impression d'André Villas-Boas.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Enzo Maresca

    Enzo Maresca a été limogé de son poste d'entraîneur de Chelsea il y a moins de six semaines, mais la réputation de l'Italien n'a pas été indûment affectée par son renvoi, car il est clair que son départ était bien plus qu'une simple série de résultats médiocres. En effet, Maresca s'est en quelque sorte mis lui-même à l'écart en se plaignant publiquement d'un manque de soutien en coulisses à Stamford Bridge. Beaucoup ont éprouvé de la sympathie pour cet entraîneur qui avait remporté la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs malgré les changements constants à Londres.

    Il était donc peut-être inévitable que Maresca soit mentionné comme un remplaçant possible de Frank chez les Spurs, mais cela semble peu probable pour l'instant, d'autant plus que l'ancien assistant de Pep Guardiola serait en lice pour prendre la relève à l'Etihad lorsque le Catalan décidera de se retirer.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Michael Carrick

    Michael Carrick fait actuellement tout son possible pour convaincre Manchester United de lui confier définitivement le poste d'entraîneur principal à Old Trafford, et il s'en sort plutôt bien jusqu'à présent.

    Le manager intérimaire n'a peut-être pas réussi à prolonger sa série de victoires à cinq matchs mardi soir à West Ham, mais les Red Devils restent invaincus sous sa direction et semblent bien partis pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

    S'il parvient à atteindre cet objectif, qui semblait difficile à atteindre sous la direction de son prédécesseur Ruben Amorim, Sir Jim Ratcliffe & Co. pourraient bien décider de garder Carrick.

    Toutefois, s'ils devaient choisir un entraîneur plus expérimenté, quels que soient les résultats d'ici la fin de la saison, les Spurs pourraient envisager de recruter Carrick, qui est évidemment un ancien joueur de Tottenham.

    À l'heure actuelle, cependant, il y a trop de variables en jeu pour que l'ancien international anglais soit considéré comme le favori. En effet, il est plutôt un outsider potentiel pour le moment.

  • Robbie KeaneAttila KISBENEDEK / AFP

    7Robbie Keane

    Robbie Keane n'aurait certainement aucun mal à rallier les fans derrière lui à Tottenham. L'Irlandais est une légende du club, ayant marqué 122 buts et remporté une Coupe de la Ligue lors de ses deux passages chez les Spurs.

    Keane a également pris un départ prometteur dans sa carrière d'entraîneur, remportant des titres de champion avec le Maccabi Tel Aviv et son club actuel, le Ferencvaros, qu'il a également mené jusqu'aux barrages de la Ligue Europa, en grande partie grâce à une victoire très satisfaisante sur les Rangers pour l'ancien attaquant du Celtic.

    Bien sûr, le fait que Keane n'ait pas encore entraîné au plus haut niveau peut susciter des inquiétudes, mais le meilleur buteur de tous les temps de la République d'Irlande connaît parfaitement les Spurs et saisirait sans aucun doute l'occasion de revenir au club en tant qu'entraîneur.

  • Sunderland v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Oliver Glasner

    Glasner finira certainement tôt ou tard dans l'une des meilleures équipes de Premier League. L'Autrichien a pris d'assaut le football anglais depuis qu'il a succédé à Roy Hodgson au poste d'entraîneur de Crystal Palace en février 2024. Après avoir mené les Eagles à leur meilleur total de points jamais enregistré (49), il a amélioré ce score lors de sa première saison complète à Selhurst Park (53), tout en mettant fin à 120 ans d'attente pour le club en remportant une victoire étonnante 1-0 contre le puissant Manchester City en finale de la FA Cup.

    Glasner est également en fin de contrat à la fin de la saison et pourrait même quitter Selhurst Park avant cela, compte tenu des relations tendues qu'il entretient avec ses employeurs. Cependant, cette tension est précisément la raison pour laquelle les Spurs pourraient se détourner de cet homme de 51 ans qui, comme il l'admet lui-même ouvertement, n'a jamais peur de dire ce qu'il pense. Il y a également de nombreuses spéculations selon lesquelles Glasner envisagerait un transfert à Manchester cet été...

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Marco Silva

    Marco Silva, l'entraîneur de Fulham, va-t-il avoir une seconde chance dans l'un des plus grands clubs anglais ? L'ancien entraîneur de Hull City et Watford n'a passé qu'une seule saison à Everton en 2018-2019, mais il a depuis reconstruit sa réputation d'entraîneur très accompli à Craven Cottage.

    Avec son style de jeu attrayant et sa capacité à faire progresser les joueurs, Silva devrait certainement être dans la course pour le poste chez les Spurs. Son contrat expire à la fin de la saison et, la saison dernière, il a mené Fulham à un nombre record de points en Premier League (54).

    Ainsi, même si Silva semble encore être un outsider à l'heure actuelle, beaucoup de gens aimeraient beaucoup voir ce qu'il pourrait faire avec une équipe plus forte et plus d'argent à sa disposition.

  • Brighton & Hove Albion v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Andoni Iraola

    Un autre poste prestigieux est devenu vacant en Premier League, et le nom d'Andoni Iraola est à nouveau sur toutes les lèvres, ce qui est assez amusant dans un sens, étant donné que l'Espagnol était totalement inconnu des fans de football anglais lorsqu'il est arrivé au Vitality Stadium à l'été 2023.

    Cependant, le fait qu'Iraola soit récemment pressenti pour remplacer Enzo Maresca à Chelsea, puis Frank à Tottenham, est tout à fait logique, car il s'est imposé comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'élite après avoir mené les Cherries à deux reprises à un nombre de points record pour le club.

    Bournemouth est également l'une des équipes les plus passionnantes à regarder en Angleterre, et ce malgré le fait qu'Iraola ait dû faire face au départ de plusieurs joueurs clés au cours des deux dernières saisons.

    Le Basque a donc beaucoup d'atouts en sa faveur. Il permettrait probablement aux Spurs de jouer le type de football que les fans veulent voir, tout en tirant le meilleur parti des ressources à sa disposition. Rien que pour ces deux raisons, il représente un pari intéressant.

  • FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Acheter

    Xavi est étonnamment sans emploi depuis qu'il a été licencié de manière incroyablement irrespectueuse par Barcelone il y a 18 mois. Rappelons que l'icône blaugrana a mené les Catalans à la gloire en Liga en 2022-23, avant d'être honteusement malmené par le président du club, Joan Laporta, au cours des derniers mois d'une deuxième saison difficile.

    Xavi a été pressenti pour plusieurs postes prestigieux entre-temps, dont certains en Angleterre. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit considéré comme l'un des favoris pour le poste vacant chez les Spurs.

    Quelqu'un finira par offrir un nouveau poste à l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football, et ce pourrait bien être les Spurs, étant donné que Xavi a une philosophie footballistique plus flexible que ne le laisse supposer son éducation au Barça, et qu'il est également largement considéré comme un personnage humble et posé. De plus, si Tottenham parvenait à se sortir de la zone de relégation, le vainqueur de la Coupe du monde n'aurait certainement aucun mal à attirer des joueurs dans le club.

  • Mauricio PochettinoGetty Images Sport

    2Mauricio Pochettino

    Mauricio Pochettino était pressenti pour prendre les rênes de Tottenham l'été dernier, après le licenciement d'Ange Postecoglou, mais le moment n'était manifestement pas opportun, l'Argentin étant sous contrat avec l'équipe nationale masculine des États-Unis jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026. Cependant, la voie est désormais libre pour que Pochettino revienne pour un deuxième mandat chez les Spurs immédiatement après la finale de cet été.

    Le technicien de 53 ans serait évidemment accueilli à bras ouverts par les fidèles supporters de Tottenham. Sous sa direction, entre 2014 et 2019, les Spurs ont toujours terminé parmi les cinq premiers de la Premier League et ont atteint leur première finale de Ligue des champions en 2018.

    Pochettino a bien sûr été associé à d'autres clubs, dont Manchester United, mais ces derniers jours et semaines, des rumeurs et des signes indiquent qu'il serait très ouvert à l'idée de retourner à Tottenham.

  • marseille-roberto-de-zerbi(C)Getty Images

    1Roberto De Zerbi

    Le favori des bookmakers dès le début, et on comprend pourquoi. Roberto De Zerbi est l'un des tacticiens les plus respectés du football actuel, un entraîneur qui compte Pep Guardiola parmi ses nombreux admirateurs, et il a l'expérience de la Premier League, ayant précédemment transformé Brighton en l'une des équipes les plus attrayantes à regarder en Angleterre.

    Bien sûr, comme l'ont souligné son départ de l'Amex et son passage à Marseille, De Zerbi est un personnage très intense qui a tendance à froisser ses supérieurs et son entourage. Il est en quelque sorte un Jose Mourinho ou un Antonio Conte obsédé par la possession du ballon, mais sans les titres.

    Ainsi, même si nous nous attendons à ce que les Spurs choisissent un manager incroyablement innovant qui s'est opportunément libéré la veille du licenciement de Frank, nous ne pensons pas qu'il ferait long feu dans le nord de Londres. Mais ce serait très amusant tant que cela durerait !

    Traduit automatiquement par GOAL-e

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0