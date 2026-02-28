Getty/GOAL
Prochain entraîneur de Manchester United ? Pourquoi l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate prévoit de jouer dans un « film différent »
Southgate a failli remporter un trophée majeur avec l'Angleterre.
Après avoir mené l'Angleterre à deux finales de l'Euro et aux demi-finales d'une Coupe du monde, Southgate allait forcément être très sollicité le jour où il quitterait le poste d'entraîneur international le plus exigeant qui soit. Son nom a été associé à des clubs nationaux à travers le monde.
Prendre une pause faisait partie de son grand projet, tout comme se lancer dans des conférences motivantes, et aucune offre n'a incité Southgate à revenir sur le banc. Il affirme ne pas être pressé de s'engager dans cette voie, ayant déjà travaillé en Premier League avec Middlesbrough.
Pourquoi Southgate n'est pas pressé de décrocher un autre poste d'entraîneur
Il n'a aucune envie d'accepter un poste juste pour le principe, comme il l'a déclaré au podcast The Football Boardroom : « Je n'ai aucune envie d'aller entraîner une équipe en Premier League. Je l'ai fait à 35 ans, j'ai terminé 11e, 12e. Qui occupe ces places aujourd'hui, probablement Bournemouth, Brighton ?
Je ne ressens donc pas le besoin de le faire juste pour pouvoir dire que j'ai été entraîneur en Premier League. J'ai occupé l'un des postes les plus prestigieux du football mondial, j'ai donc été gâté. Des soirées exceptionnelles, travailler avec des joueurs exceptionnels. Aucune ingérence de la part des propriétaires.
Ce que les gens disent, c'est : « Eh bien, il n'a pas gagné ». Alors comment prouver que vous pouvez gagner ? Il faut rejoindre l'un de ces grands clubs. »
Southgate est convaincu qu'il pourrait être performant sous la pression dans l'un de ces soi-disant « grands clubs », car il estime qu'il aurait obtenu de meilleurs résultats à certains de ces postes prestigieux que ses contemporains entraîneurs.
Il ajoute : « Maintenant, nous connaissons ces grands clubs... Est-ce que je pense que j'aurais pu faire le travail que certaines personnes ont récemment accompli dans ces clubs ? Aurais-je pu faire mieux ? Je pense que oui.
Mais nous avons parlé du poids que représente ma nomination si vous êtes propriétaire. Et c'est une réalité, je comprends ce que cela signifie. Il y a cet aspect qui fait que ma nomination pourrait être compliquée pour un club. »
Les Red Devils ont déclaré que Southgate pourrait « stabiliser le navire ».
Au fil des ans, il a été question à plusieurs reprises de l'intérêt de Manchester United pour Southgate. Ces spéculations ont refait surface après le licenciement deRuben Amorim à Old Trafford.
Teddy Sheringham, triple vainqueuren 1999 avec les Red Devils et ancienne star de l'équipe d'Angleterre, a déclaré : « Si vous regardez certains des entraîneurs de renom qui ont été à Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson, beaucoup d'entre eux sont arrivés et ont tenté sans succès de faire progresser le club à leur manière. Je sais que certains fans de United avaient des réserves à l'égard de Gareth Southgate en raison de son style de jeu, mais au vu de ce qu'il a accompli avec l'Angleterre, il pourrait être l'homme de la situation pour stabiliser le navire à Old Trafford.
Manchester United est le summum du football anglais, et je pense que Southgate comprendra l'énormité de la tâche après avoir été entraîneur de l'Angleterre pendant huit ans. Il comprendrait la pression qui accompagne cette tâche et serait mieux placé pour assumer la responsabilité de ramener United là où il doit être. On pourrait faire bien pire que de faire appel à Gareth pour restructurer tout le club. »
Carrick impressionne en tant qu'entraîneur intérimaire de Manchester United
Southgate n'encourage pas activement une approche de Manchester, ajoutant ce que l'avenir immédiat lui réserve : « Je ne veux pas aller diriger une autre équipe nationale. Un club ? Honnêtement, ce n'est pas ce que je recherche.
« Aujourd'hui, deux ans après avoir quitté l'Angleterre, je ne recherche pas activement un poste d'entraîneur. Si cette finale européenne était le point culminant (de ma carrière d'entraîneur), je ne m'en inquiéterais pas. Parce qu'il me reste encore 15 à 20 ans à vivre et que je suis impatient de découvrir une nouvelle vidéo, un nouveau film, une nouvelle partie de ma vie. »
Il se peut qu'il n'y ait pas de poste à pourvoir pour Southgate à Old Trafford cet été, car un autre ancien entraîneur de Middlesbrough, Michael Carrick, a fait forte impression en occupant un poste intérimaire. Il a supervisé une série de six matchs sans défaite, dont cinq victoires, et a permis à United de se relancer dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. L'entraîneur de 44 ans pourrait être nommé à titre permanent à la fin de la saison.
