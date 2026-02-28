Prochain entraîneur de Manchester United ? Pourquoi l'ancien sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate prévoit de jouer dans un « film différent »

Il n'a aucune envie d'accepter un poste juste pour le principe, comme il l'a déclaré au podcast The Football Boardroom : « Je n'ai aucune envie d'aller entraîner une équipe en Premier League. Je l'ai fait à 35 ans, j'ai terminé 11e, 12e. Qui occupe ces places aujourd'hui, probablement Bournemouth, Brighton ?

Je ne ressens donc pas le besoin de le faire juste pour pouvoir dire que j'ai été entraîneur en Premier League. J'ai occupé l'un des postes les plus prestigieux du football mondial, j'ai donc été gâté. Des soirées exceptionnelles, travailler avec des joueurs exceptionnels. Aucune ingérence de la part des propriétaires.

Ce que les gens disent, c'est : « Eh bien, il n'a pas gagné ». Alors comment prouver que vous pouvez gagner ? Il faut rejoindre l'un de ces grands clubs. »

Southgate est convaincu qu'il pourrait être performant sous la pression dans l'un de ces soi-disant « grands clubs », car il estime qu'il aurait obtenu de meilleurs résultats à certains de ces postes prestigieux que ses contemporains entraîneurs.

Il ajoute : « Maintenant, nous connaissons ces grands clubs... Est-ce que je pense que j'aurais pu faire le travail que certaines personnes ont récemment accompli dans ces clubs ? Aurais-je pu faire mieux ? Je pense que oui.

Mais nous avons parlé du poids que représente ma nomination si vous êtes propriétaire. Et c'est une réalité, je comprends ce que cela signifie. Il y a cet aspect qui fait que ma nomination pourrait être compliquée pour un club. »