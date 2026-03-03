Goal.com
Viktor Gyokeres Brighton GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traduit par

Pourquoi Viktor Gyokeres n'a-t-il pas réussi à Brighton ? Comment le numéro 9 d'Arsenal a échoué lors de son premier passage en Premier League

La première saison de Viktor Gyokeres à Arsenal a été mitigée, pour employer un euphémisme. En effet, il n'a marqué que sept buts lors de ses 22 premières apparitions toutes compétitions confondues pour les Gunners, ce qui représente un maigre retour sur l'investissement de 63,5 millions de livres sterling (85 millions de dollars) réalisé par le club pour s'attacher ses services. Certains ont estimé que le Suédois ne cadrait pas bien avec l'équipe de Mikel Arteta, tandis que d'autres sont allés jusqu'à qualifier Gyokeres de l'une des pires recrues de l'histoire de la Premier League.

Cependant, il était beaucoup trop tôt pour porter ce deuxième jugement, comme Gyokeres l'a prouvé depuis le début de l'année. L'ancien attaquant du Sporting CP a inscrit huit buts lors de ses 15 derniers matchs, dont un doublé époustouflant lors de la victoire 4-1 d'Arsenal dans le derby au Tottenham Hotspur Stadium, Arteta qualifiant sa performance d'« incroyable ». Après avoir essuyé une avalanche de critiques, Gyokeres joue désormais un rôle clé dans la quête du quadruplé des Gunners, ce qui témoigne de sa force de caractère.

La question de savoir si Gyokeres a véritablement franchi un cap reste toutefois très controversée. Lors du match de dimanche contre Chelsea, il n'a réussi qu'un seul tir et 27 touches de balle, perdant 14 fois le ballon alors qu'il peinait à avoir un impact significatif. Malgré les petites améliorations apportées par Gyokeres sous la houlette d'Arteta, les meilleures équipes n'ont toujours aucun mal à le neutraliser. Il lui reste donc beaucoup à faire pour prouver qu'il a sa place au plus haut niveau, ce qu'il semble reconnaître, ce qui est rafraîchissant.

« Je peux toujours m'améliorer », a-t-il récemment déclaré à The Athletic. « Je ne suis pas un joueur complet et le meilleur dans tous les domaines. Je pense que c'est une bonne chose pour un footballeur, car on peut toujours faire mieux et s'améliorer. J'espère que je ressentirai cela tout le temps. »

Une grande partie de la frustration des supporters d'Arsenal provient de l'hypothèse erronée selon laquelle Gyokeres est arrivé à l'Emirates Stadium comme un joueur accompli, une machine à marquer des buts dotée du physique nécessaire pour s'épanouir en Premier League. S'ils avaient fait quelques recherches sur son passé, leurs attentes auraient pu être plus réalistes.

La seule autre fois où Gyokeres a fait l'expérience de la vie dans un club de première division anglaise, il n'a pas réussi à s'imposer. Alors qu'il s'apprête à retourner à Brighton avec les Gunners mercredi, GOAL revient sur les trois années malheureuses de Gyokeres à l'Amex Stadium...

  • Brighton & Hove Albion v Southampton - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    « Ce n'est pas un buteur né. »

    Brighton affiche un bilan exceptionnel en matière de détection et de formation de joueurs talentueux, Marc Cucurella, Moises Caicedo et Alexis Mac Allister figurant parmi ceux qui ont généré d'importants profits pour le club. Tout comme pour ces trois joueurs, le jeune Gyokeres, âgé de 19 ans, suscitait de grands espoirs lorsqu'il a été repéré à Brommapojkarna, le club suédois qui a également révélé le duo de Tottenham Dejan Kulusevski et Lucas Bergvall. 

    Après son transfert en janvier 2018, Gyokeres a directement intégré l'équipe des moins de 23 ans de Brighton et a marqué sept buts lors de la seconde moitié de la saison, aidant ainsi les Seagulls à être promus en Premier League 2. Cependant, rien n'indiquait clairement qu'il avait le potentiel pour devenir une superstar, et il a dû attendre pour faire ses débuts chez les seniors.

    Elle est finalement arrivée en août de la même année, lorsque Gyokeres a débuté lors de la défaite 1-0 contre Southampton au deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Cependant, ce fut l'une des cinq seules apparitions du Suédois en équipe première en 2018-2019, et il n'a marqué aucun but lors de ces matchs. Bien que personne ne puisse critiquer son niveau d'engagement, Gyokeres ne s'est pas immédiatement distingué comme un joueur capable de faire la différence dans le dernier tiers.

    « Il était surtout incroyablement athlétique, puissant et dangereux grâce à sa vitesse », a déclaré l'ancien milieu de terrain de Brighton Dale Stephens à The Athletic lorsqu'on lui a demandé quelle avait été sa première impression de Gyokeres. « Mais je n'aurais pas dit à l'époque qu'il était un buteur né. Ce n'est pas un don naturel, c'est quelque chose sur lequel il a travaillé très dur. »

  • Brighton & Hove Albion v West Bromwich Albion - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Forcé à s'écarter

    Pour la défense de Gyokeres, le fait que Brighton l'ait fait jouer à l'aile gauche plutôt qu'au poste d'attaquant central n'a pas aidé. Il n'avait aucune chance de s'imposer comme numéro 9 senior derrière Glen Murray, tandis qu'Aaron Connolly occupait ce poste dans l'équipe des moins de 23 ans.

    « Il pouvait jouer au centre, mais il jouait plutôt à gauche. Il jouait parfois comme attaquant, mais nous avions Connolly, qui était vraiment bon », a déclaré Josh Kerr, un autre coéquipier de Gyokeres à l'époque, à Sky Sports.

    Kerr a ajouté à propos des performances de Gyokeres à ce poste : « Vous voulez que vos ailiers reviennent en défense pour aider vos arrières latéraux, accomplissant ainsi la tâche ingrate de doubler la mise lorsque vous vous rendez sur certains terrains difficiles à l'extérieur. Il le faisait sans qu'on ait besoin de le lui demander, ce qui est très important pour certaines équipes ou certains entraîneurs. Nous l'appréciions évidemment beaucoup à l'époque, mais nous ne pensions pas qu'il progresserait autant. Il s'adaptait à la vie en Angleterre, mais nous pouvions voir chaque mois une différence chez lui. Il se glissait toujours dans le jeu, cherchant constamment à marquer. »

    Malgré sa mentalité inébranlable et son impressionnante capacité de travail, les dirigeants de Brighton ont finalement jugé que la courbe d'adaptation était trop raide. La décision a été prise de prêter Gyokeres, et St Pauli lui a donné la chance de jouer régulièrement en deuxième division allemande.

  • FC St. Pauli v 1. FC Nürnberg - Second BundesligaGetty Images Sport

    De « indestructible » à « dispensable »

    Gyokeres a continué à évoluer principalement sur le flanc gauche pour St Pauli, et a accumulé un total respectable de 10 buts et passes décisives en 26 apparitions en Bundesliga 2, terminant la saison en tant que troisième meilleur buteur du club. Il a également laissé une impression durable sur l'entraîneur, Jos Luhukay.

    « Il courait comme un cheval de course », a déclaré Luhukay aux journalistes après que Gyokeres ait marqué deux buts lors de la victoire 3-1 contre Wehen Wiesbaden en décembre 2019. « Je pense qu'il voulait jouer encore une demi-heure. Il était indestructible. »

    Selon The Athletic, le club allemand a soumis une offre pour signer Gyokeres définitivement l'été suivant, mais Brighton a rejeté cette proposition, estimant qu'il avait encore quelque chose à offrir à l'Amex. Ainsi, lorsque Gyokeres est revenu en Angleterre, il était déterminé à s'imposer dans les plans de l'entraîneur de l'époque, Graham Potter, et il a connu une sorte de percée en septembre 2020 lorsqu'après avoir été replacé au poste d'avant-centre, il a enfin ouvert son compteur de buts pour Brighton et en a préparé un autre lors de la victoire 4-0 en Coupe de la Ligue contre Portsmouth. 

    « Je pense qu'il a des qualités différentes », a déclaré Potter après le match. « Ce n'est pas facile de jouer seul en attaque, ce qui était le rôle qu'on lui avait demandé de remplir. Je pense qu'il a persévéré et qu'il a finalement été récompensé. Il est en phase d'apprentissage, mais il possède des qualités qui, selon moi, peuvent nous être utiles. Il fait partie des joueurs dont nous continuerons d'évaluer le niveau et pour lesquels nous prendrons la bonne décision en termes de développement. Mais il s'est bien intégré au groupe et nous sommes satisfaits de lui. »

    Potter a également titularisé Gyokeres lors de la défaite de Brighton contre Manchester United en quatrième tour plus tard dans le mois, mais il n'avait toujours pas sa place en Premier League, Danny Welbeck et Neal Maupay étant les attaquants titulaires de Brighton. Il n'était donc pas surprenant que Gyokeres soit transféré trois jours plus tard au club de Swansea City, en Championship, pour un prêt d'une saison.

  • Coventry City v Birmingham City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Une décision déterminante pour ma carrière

    Gyokeres n'a pas fait regretter cette décision à Potter. Son passage à Swansea a été une grande déception, avec un seul but en 12 matchs, ce qui a conduit Brighton à rappeler son attaquant en janvier. ESPN a rapporté qu'une source proche de Swansea avait décrit Gyokeres comme « perdu » pendant son bref passage dans le sud du Pays de Galles, tandis que l'entraîneur Steve Cooper a suggéré que le prêt avait été conclu trop tard pour qu'il puisse s'adapter rapidement.

    Brighton a immédiatement prêté Gyokeres à nouveau, cette fois à Coventry City, où ses difficultés à trouver une certaine régularité ont persisté. Il n'a marqué que trois buts en 19 matchs de championnat pour les Sky Blues, dont seulement sept en tant que titulaire. Étonnamment, Coventry a toutefois estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments positifs pour soumettre une offre de transfert définitif d'un million de livres sterling pour l'international suédois, que Brighton a acceptée.

    Gyokeres a quitté l'Amex avec un seul but et huit apparitions à son actif, dont aucune en Premier League. Cela en faisait un achat risqué pour Coventry, mais Mark Robins a toujours cru en lui, voyant clairement quelque chose que Potter n'avait pas vu.

    « Viktor est un attaquant talentueux, puissant, rapide, mobile et doté d'un grand potentiel », a déclaré l'ancien entraîneur des Sky Blues après la confirmation du transfert de Gyokeres. « Il a fait preuve d'une attitude formidable lorsqu'il était en prêt chez nous. Il a pris confiance en lui et nous espérons qu'il continuera à montrer les mêmes progrès et la même motivation. »

  • Viktor Gyokeres Sporting 2024-25Getty

    Les mouettes regrettent ?

    L'intuition de Robins s'est avérée juste. Gyokeres a marqué 43 buts et réalisé 17 passes décisives au cours des deux saisons suivantes pour Coventry, aidant le club à atteindre la finale des barrages du championnat en 2022-2023, qu'il a perdue aux tirs au but contre Luton Town. Les Sky Blues ont ensuite réalisé un bénéfice de 19 millions de livres sterling (25 millions de livres sterling) en vendant Gyokeres au Sporting, où il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe, marquant 63 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et remportant le très convoité trophée Gerd Muller lors de la cérémonie du Ballon d'Or.

    L'ascension rapide de Gyokeres ne reflète pas bien la situation de Brighton, qui aurait dû lui donner plus de temps et d'opportunités pour trouver ses marques. Cependant, le PDG du club, Paul Barber, a révélé que c'était l'actuel numéro 9 d'Arsenal qui avait décidé de rompre tous les liens.

    « Viktor a fait des progrès exceptionnels, mais il voulait progresser encore plus vite », a déclaré Barber dans une récente interview accordée à Sky Sports. « À l'époque, nous ne pouvions pas lui garantir une place dans l'équipe première ici. Nous étions très heureux de continuer à prêter Viktor afin qu'il puisse continuer à progresser. Mais je pense que le fait qu'il ait voulu trouver plus rapidement un club plus permanent en dit long sur Viktor lui-même. Il a finalement obtenu ce qu'il voulait et le reste appartient à l'histoire. C'est toujours une bonne chose de repérer de jeunes talents, de les former et de les voir aller encore plus loin. »

    Barber a ajouté à The Athletic s'il avait des regrets : « Nous devons accepter la décision de vendre telle qu'elle était : bonne pour le joueur et bonne pour le club. Le recrutement des joueurs n'est pas une science exacte, pas plus que les décisions de transférer des joueurs ou le moment de le faire. On peut toujours revenir sur les décisions prises avec le recul, mais il y a toujours des raisons qui les justifient. Il s'agit de prendre une série de décisions en temps réel. La plupart des clubs ont des exemples similaires. C'est le football. Ça arrive. »

  • viktor-gyokeres(C)Getty Images

    « Si vous êtes aimé, vous pouvez atteindre les niveaux »

    Brighton priera pour que Gyokeres ne revienne pas les hanter cette semaine. L'équipe de Fabian Hurzeler se bat toujours pour une qualification européenne malgré sa chute à la 11e place du classement de la Premier League, et tirera un certain encouragement de sa performance à l'Emirates en décembre, où elle a été légèrement malchanceuse en s'inclinant 2-1.

    Diego Coppola, Jan Paul van Hecke et Lewis Dunk ont réussi à contenir Gyokeres ce jour-là, limitant l'attaquant vedette d'Arsenal à seulement 23 touches de balle en 71 minutes de jeu. Mais depuis, quelque chose a changé pour lui, pour le plus grand bonheur d'Arteta.

    « Nous connaissons ses qualités. C'est sans aucun doute un attaquant incroyable. Nous devons exploiter ses qualités, nous devons mieux le comprendre, il doit mieux comprendre l'équipe, le championnat, je pense que nous sommes sur la bonne voie », a déclaré le manager d'Arsenal la semaine dernière. « La confiance est le pilier fondamental de toute personne, quoi que vous fassiez dans la vie. Et quand vous avez le sentiment d'appartenir à un endroit et d'être apprécié, c'est encore mieux si vous êtes aimé.

    Si vous sentez la confiance des personnes qui vous entourent, je pense que vous pouvez alors vraiment atteindre le niveau que tout le monde attend de vous. Viktor est maintenant dans une phase où il commence à ressentir ces sentiments, ce qui est très positif pour ses performances. »

    Avec le recul, il est étrange que Brighton n'ait jamais donné à Gyokeres l'occasion de renforcer cette confiance et de libérer son véritable potentiel. Les fidèles supporters des Seagulls vont sans doute se morfondre en pensant à ce qui aurait pu être, un sentiment que Gyokeres pourrait exacerber s'il ressort sa célèbre célébration de but inspirée de Bane à l'Amex, alors qu'Arsenal vise à faire un nouveau pas vers son premier titre de Premier League depuis 2004.

