Pourquoi Viktor Gyokeres n'a-t-il pas réussi à Brighton ? Comment le numéro 9 d'Arsenal a échoué lors de son premier passage en Premier League

Cependant, il était beaucoup trop tôt pour porter ce deuxième jugement, comme Gyokeres l'a prouvé depuis le début de l'année. L'ancien attaquant du Sporting CP a inscrit huit buts lors de ses 15 derniers matchs, dont un doublé époustouflant lors de la victoire 4-1 d'Arsenal dans le derby au Tottenham Hotspur Stadium, Arteta qualifiant sa performance d'« incroyable ». Après avoir essuyé une avalanche de critiques, Gyokeres joue désormais un rôle clé dans la quête du quadruplé des Gunners, ce qui témoigne de sa force de caractère.

La question de savoir si Gyokeres a véritablement franchi un cap reste toutefois très controversée. Lors du match de dimanche contre Chelsea, il n'a réussi qu'un seul tir et 27 touches de balle, perdant 14 fois le ballon alors qu'il peinait à avoir un impact significatif. Malgré les petites améliorations apportées par Gyokeres sous la houlette d'Arteta, les meilleures équipes n'ont toujours aucun mal à le neutraliser. Il lui reste donc beaucoup à faire pour prouver qu'il a sa place au plus haut niveau, ce qu'il semble reconnaître, ce qui est rafraîchissant.

« Je peux toujours m'améliorer », a-t-il récemment déclaré à The Athletic. « Je ne suis pas un joueur complet et le meilleur dans tous les domaines. Je pense que c'est une bonne chose pour un footballeur, car on peut toujours faire mieux et s'améliorer. J'espère que je ressentirai cela tout le temps. »

Une grande partie de la frustration des supporters d'Arsenal provient de l'hypothèse erronée selon laquelle Gyokeres est arrivé à l'Emirates Stadium comme un joueur accompli, une machine à marquer des buts dotée du physique nécessaire pour s'épanouir en Premier League. S'ils avaient fait quelques recherches sur son passé, leurs attentes auraient pu être plus réalistes.

La seule autre fois où Gyokeres a fait l'expérience de la vie dans un club de première division anglaise, il n'a pas réussi à s'imposer. Alors qu'il s'apprête à retourner à Brighton avec les Gunners mercredi, GOAL revient sur les trois années malheureuses de Gyokeres à l'Amex Stadium...