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Pourquoi Ryan Reynolds et Rob McElhenney sont devenus les « outsiders » de la course de Wrexham à la Premier League
De la Ligue nationale au championnat : une série historique de promotions
Le Racecourse Ground a connu une ascension fulgurante : Wrexham a réussi à passer de la National League au Championship. Le club a surmonté tous les obstacles grâce aux investissements massifs de ses propriétaires hollywoodiens, créant ainsi une dynamique historique.
Comme prévu, le niveau de la deuxième division s’est révélé être le plus grand test pour les Dragons, et cela s’est confirmé malgré un recrutement ambitieux lors de deux fenêtres de transfert très actives.
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Des revers ont été essuyés dans la course à l'obtention de places pour le tirage au sort des barrages.
Tenus pour battus dès l’entame de la saison 2025-2026 après un départ laborieux, les Red Dragons ont, fidèles à leur réputation, opéré une remontée spectaculaire et se sont invités dans la course aux barrages. Ils traversent toutefois un nouveau trou d’air au pire moment et doivent désormais grappiller quatre points sur le top 6 en seulement quatre journées.
L’objectif direct pourrait toutefois s’avérer hors de portée, contraignant le club à emprunter une route plus sinueuse vers l’élite. Malgré tout, Reynolds, Mac et l’expérimenté manager Phil Parkinson peuvent déjà tirer un bilan encourageant de cette saison riche en rebondissements, qui alimentera une nouvelle fois la série documentaire « Welcome to Wrexham ».
Will Reynolds et Mac seront-ils satisfaits des performances de Wrexham lors de la saison 2025-2026 ?
Interrogé sur la satisfaction des présidents des grands clubs du nord du Pays de Galles quant aux progrès accomplis depuis le début de la saison, l’ancien joueur vedette de l’EFL devenu commentateur, Goodman – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à parhaat pikakasinot – a répondu avec autorité : « Oui, je pense qu’ils voulaient être compétitifs. Janvier est arrivé et ils étaient bien placés. À quatre journées de la fin, ils le sont toujours, même s’il leur reste des matchs difficiles.
Je les considère comme des outsiders, notamment face à Hull, car je pense que le top 5 est désormais figé. Hull compte quatre points d’avance sur Wrexham, ce qui pourrait s’avérer décisif.
« Toutefois, si l’on prenait une photo de ce classement aujourd’hui et que l’on montrait à un supporter de Wrexham il y a quatre ou cinq ans, voire même il y a dix mois, il serait plus qu’heureux.
Maintenant qu’ils sont si près du but, ils veulent évidemment franchir la ligne d’arrivée. Mais, honnêtement, je m’attendais simplement à une saison de consolidation, à les voir occuper une place entre la 10e et la 16e place, en dehors de la lutte pour le maintien, juste pour asseoir leur statut en Championship. Ils ont fait bien plus que cela.
« Je suis vraiment content pour Phil Parkinson, car beaucoup de gens doutaient de lui. Son palmarès en Championship n’était pas exceptionnel avant cette saison. Mais Wrexham est l’une des belles réussites de l’exercice en cours. Qu’ils se qualifient ou non pour les barrages, ils ont déjà réalisé une saison brillante. »
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Période d'essai avant l'ouverture du prochain mercato
Après deux défaites d’affilée et un maigre butin d’un point sur neuf possibles, Wrexham retrouve la pelouse samedi pour recevoir Stoke. Les Dragons rouges se déplaceront ensuite à Oxford avant de clore la saison par deux écueils : Coventry, futur pensionnaire de Premier League, et Middlesbrough, toujours en lice pour le titre.
Après une saison marquée par des hauts et des bas, une période de stabilité et de réflexion pourrait profiter aux Red Dragons, tant ils ont déjà accompli en peu de temps. Les supporters espèrent que Reynolds et Mac injecteront de nouveaux fonds cet été pour permettre au club de nourrir de plus grands objectifs dès 2026-2027.