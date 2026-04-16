Interrogé sur la satisfaction des présidents des grands clubs du nord du Pays de Galles quant aux progrès accomplis depuis le début de la saison, l’ancien joueur vedette de l’EFL devenu commentateur, Goodman – s’exprimant en exclusivité pour GOAL grâce à parhaat pikakasinot – a répondu avec autorité : « Oui, je pense qu’ils voulaient être compétitifs. Janvier est arrivé et ils étaient bien placés. À quatre journées de la fin, ils le sont toujours, même s’il leur reste des matchs difficiles.

Je les considère comme des outsiders, notamment face à Hull, car je pense que le top 5 est désormais figé. Hull compte quatre points d’avance sur Wrexham, ce qui pourrait s’avérer décisif.

« Toutefois, si l’on prenait une photo de ce classement aujourd’hui et que l’on montrait à un supporter de Wrexham il y a quatre ou cinq ans, voire même il y a dix mois, il serait plus qu’heureux.

Maintenant qu’ils sont si près du but, ils veulent évidemment franchir la ligne d’arrivée. Mais, honnêtement, je m’attendais simplement à une saison de consolidation, à les voir occuper une place entre la 10e et la 16e place, en dehors de la lutte pour le maintien, juste pour asseoir leur statut en Championship. Ils ont fait bien plus que cela.

« Je suis vraiment content pour Phil Parkinson, car beaucoup de gens doutaient de lui. Son palmarès en Championship n’était pas exceptionnel avant cette saison. Mais Wrexham est l’une des belles réussites de l’exercice en cours. Qu’ils se qualifient ou non pour les barrages, ils ont déjà réalisé une saison brillante. »