Pourquoi Marcus Rashford ne fait toujours pas partie des projets d'avenir de Manchester United malgré ses performances impressionnantes à Barcelone

Le Sun affirme que Manchester United « devrait être à la recherche d'un attaquant cet été, compte tenu du manque d'ailiers gauches naturels suite au départ de Rashford et à la vente d'Alejandro Garnacho ». Jadon Sancho n'a également plus d'avenir à Old Trafford après avoir rejoint Villa en prêt et deviendra agent libre à la fin du mois de juin, à l'expiration de son contrat.

Le contrat de Rashford à Manchester court jusqu'à l'été 2028, ce qui signifie que Manchester United peut exiger une somme considérable pour ses services. Si Barcelone ne répond pas à leurs exigences financières, quelqu'un d'autre le fera.

Les Blaugrana n'ont pas encore entamé les négociations concernant le déclenchement d'une clause dans le contrat de prêt de Rashford, mais ils ont vu la star anglaise, qui espère faire partie des plans de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, atteindre les deux chiffres en termes de buts et de passes décisives cette saison.

Hansi Flick a fait part de son désir de garder Rashford dans son effectif au-delà de la fin de la saison. Le seul point d'achoppement pourrait être si Joan Laporta perdait les prochaines élections présidentielles du FC Barcelone et qu'un nouveau dirigeant, potentiellement Victor Font, décidait de prendre une autre direction en matière de recrutement.