Getty
Pourquoi Marcus Rashford ne fait toujours pas partie des projets d'avenir de Manchester United malgré ses performances impressionnantes à Barcelone
Option d'achat : combien coûtera le transfert définitif à Barcelone ?
Barcelone peut déclencher un transfert permanent pour Rashford en versant 26 millions de livres sterling (36 millions de dollars). Le géant catalan est en mesure de dicter la suite des événements, puisqu'il détient tout le pouvoir. S'il souhaite conserver Rashford, Manchester United ne peut rien y faire.
The Sun affirme que les Red Devils sont heureux que l'un des produits de leur légendaire centre de formation reste dans le football espagnol, malgré certaines informations suggérant que l'entraîneur par intérim Michael Carrick aimerait voir un joueur confirmé de Premier League revenir à Old Trafford.
- Getty
Manchester United n'a fait aucun effort pour rappeler Rashford en janvier.
Carrick, qui sera aux commandes à Manchester jusqu'à la fin de la saison 2025-26, a déjà travaillé avec Rashford pendant trois ans et demi au sein des équipes techniques de José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer. Il est en lice pour obtenir un poste à temps plein au sein du club après avoir supervisé quatre victoires consécutives au début de son mandat.
Le Sun rapporte toutefois que United n'avait « aucune intention de rappeler Rashford pendant le mercato hivernal ». Le journal ajoute que « Carrick n'a pas envisagé de faire revenir Rashford et ne pense pas à l'été, car son contrat ne court que jusqu'à la fin de la saison ».
Il semblerait que « rien n'ait changé concernant la situation de Rashford », le directeur général Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox réfléchissant toujours à la personne à nommer au poste d'entraîneur permanent du club.
Rashford souhaite rester au Camp Nou
Rashford n'a plus joué pour United depuis décembre 2024, ayant passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Aston Villa. Il est tombé en disgrâce sous l'ancien entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim, et a vu son maillot n°10 attribué à l'international brésilien Matheus Cunha au cours de l'été 2025.
Il a été contraint de s'entraîner loin de l'équipe première de Manchester United avant la conclusion d'un accord de prêt avec Barcelone. L'homme qui compte 426 apparitions et 138 buts à son actif avec les Red Devils a exprimé son désir de rester au Camp Nou.
Interrogé par ESPN sur son envie de rester au Barça, Rashford a répondu : « Bien sûr. J'apprécie ce club de football et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l'un des clubs les plus importants de l'histoire de ce sport. Pour un joueur, c'est un honneur. Les gens l'oublient, mais j'ai passé 23 ans de ma vie à Manchester United. Parfois, on a juste besoin de changement. Je pense que c'est peut-être mon cas et j'apprécie tout ce que je vis ici. »
- Getty
Manchester United explore d'autres options offensives avant le mercato estival
Le Sun affirme que Manchester United « devrait être à la recherche d'un attaquant cet été, compte tenu du manque d'ailiers gauches naturels suite au départ de Rashford et à la vente d'Alejandro Garnacho ». Jadon Sancho n'a également plus d'avenir à Old Trafford après avoir rejoint Villa en prêt et deviendra agent libre à la fin du mois de juin, à l'expiration de son contrat.
Le contrat de Rashford à Manchester court jusqu'à l'été 2028, ce qui signifie que Manchester United peut exiger une somme considérable pour ses services. Si Barcelone ne répond pas à leurs exigences financières, quelqu'un d'autre le fera.
Les Blaugrana n'ont pas encore entamé les négociations concernant le déclenchement d'une clause dans le contrat de prêt de Rashford, mais ils ont vu la star anglaise, qui espère faire partie des plans de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, atteindre les deux chiffres en termes de buts et de passes décisives cette saison.
Hansi Flick a fait part de son désir de garder Rashford dans son effectif au-delà de la fin de la saison. Le seul point d'achoppement pourrait être si Joan Laporta perdait les prochaines élections présidentielles du FC Barcelone et qu'un nouveau dirigeant, potentiellement Victor Font, décidait de prendre une autre direction en matière de recrutement.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité