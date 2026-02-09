Getty Images Sport
Pourquoi Manchester United et Michael Carrick ont abandonné leur projet de se rendre en Arabie saoudite pour disputer un match amical lucratif en milieu de saison
Les plans de Manchester United contrariés
Selon le Times, United avait provisoirement prévu de se rendre au Moyen-Orient pour ce qui aurait pu être un match amical très lucratif. Plus tôt dans la saison, Amorim avait déclaré que le club « devait le faire ».
Il estimait que le club n'avait pas d'autre choix, car il n'avait pas réussi à se qualifier pour les compétitions européennes.
Il a déclaré : « Nous devons le faire. Et vous savez, nous savions que lorsque nous avons raté l'Europe, nous avions beaucoup de choses à faire. Nous avons nos fans, nous avons le budget, nous devons compenser beaucoup de choses. Nous devons donc le faire. Nous le ferons. Nous voulons être avec nos fans à travers le monde. Si vous devez le faire, vous devez trouver le moyen de le faire. »
La prudence de Carrick
Carrick et United semblent désormais avoir renoncé à ce projet, l'intérêt du club pour ce match lucratif « s'étant émoussé ». Si les discussions pourraient reprendre après la trêve internationale, United avait prévu cette semaine comme date idéale pour le match amical proposé, qui aurait pu rapporter des millions. Manchester United affrontera West Ham mardi, avant une pause de 13 jours avant son prochain match contre Everton, car il a déjà été éliminé de la FA Cup.
La Fédération koweïtienne de football avait affirmé avoir été sollicitée pour organiser un match amical pour United, mais cela n'a pas été vérifié.
Le président de la Fédération koweïtienne de football, Ahmad Al-Yousef, a déclaré : « Je ne peux pas organiser un événement pour l'arrivée de Manchester United dans 17 ou 18 jours. »
Carrick avait également la possibilité d'emmener ses joueurs en stage d'entraînement dans un pays au climat chaud, mais il a décidé de ne pas le faire et devrait plutôt accorder quatre jours de congé à son équipe.
Plus de temps pour l'entraînement
Manchester United a remporté ses quatre derniers matchs de championnat sous la houlette de Carrick et occupe désormais la quatrième place, avec un point d'avance sur Chelsea, cinquième, et 12 points de retard sur Arsenal, leader du classement. Carrick estime que le temps supplémentaire consacré à l'entraînement, grâce à l'absence de compétition européenne et à l'élimination de la FA Cup, a permis à l'équipe de renforcer sa défense, Manchester United ayant conservé ses cages inviolées lors de ses quatre derniers matchs.
Il a déclaré : « C'est très satisfaisant, bien sûr, et il est plus facile de gagner des matchs sans avoir à marquer autant de buts chaque semaine. Nous semblons être une équipe capable de causer beaucoup de problèmes, de créer des occasions et de marquer des buts, donc nous trouvons clairement le bon équilibre.
Il y a encore des choses à améliorer, c'est certainement quelque chose sur lequel nous nous sommes concentrés, en essayant d'être meilleurs collectivement en tant qu'équipe lorsque nous n'avons pas le ballon, mais en trois ou quatre semaines, on ne peut pas tout régler et devenir soudainement parfait. »
Il a ajouté : « Il faut profiter de l'euphorie de la victoire, n'est-ce pas ? C'est pour cela que nous sommes là », a déclaré le joueur de 44 ans. « Il faut gérer les moments forts et profiter du sentiment de gagner un match. »
Et ensuite ?
Manchester United devra se passer de Matthijs de Ligt, Mason Mount et Patrick Dorgu pour son match contre West Ham.
Carrick a ajouté : « Mason sera de retour pour le match contre Everton. On a l'impression que Matthijs est absent depuis longtemps, nous verrons donc comment il évolue. Il est positif, il va dans la bonne direction, mais Mason est un peu plus près du retour que lui. »
