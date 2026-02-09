Pourquoi Manchester United et Michael Carrick ont abandonné leur projet de se rendre en Arabie saoudite pour disputer un match amical lucratif en milieu de saison

Selon le Times, United avait provisoirement prévu de se rendre au Moyen-Orient pour ce qui aurait pu être un match amical très lucratif. Plus tôt dans la saison, Amorim avait déclaré que le club « devait le faire ».

Il estimait que le club n'avait pas d'autre choix, car il n'avait pas réussi à se qualifier pour les compétitions européennes.

Il a déclaré : « Nous devons le faire. Et vous savez, nous savions que lorsque nous avons raté l'Europe, nous avions beaucoup de choses à faire. Nous avons nos fans, nous avons le budget, nous devons compenser beaucoup de choses. Nous devons donc le faire. Nous le ferons. Nous voulons être avec nos fans à travers le monde. Si vous devez le faire, vous devez trouver le moyen de le faire. »