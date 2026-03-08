Pourquoi Manchester City « pourrait accepter » une pénalité de 60 points au titre du fair-play financier qui le reléguerait en bas du classement de la Premier League

Dans cette optique, il a été suggéré que City « accepterait » une décision initiale, car il pourrait immédiatement renvoyer l'affaire devant les tribunaux. Une audience indépendante sur une supposée mauvaise gestion financière à Manchester s'est achevée fin 2024.

Plus de 12 mois se sont écoulés sans aucune avancée sur ce front, l'affaire en question portant sur des violations présumées des règles entre 2009 et 2018. Diverses sanctions ont été envisagées, allant de pénalités de points à l'expulsion de la Premier League en passant par des interdictions de transfert et des amendes très élevées.

Kieran Maguire, expert en finance du football, a récemment expliqué à The Overlapcomment cette longue saga pourrait se terminer : « La Premier League ne peut pas reléguer Manchester City en League One ou en League Two, car cette décision relève de l'EFL et aucune accusation n'a été prouvée contre Manchester City par l'EFL. Il doit donc s'agir d'une déduction de points.

Si l'on se réfère aux précédents, Everton et Nottingham Forest ont été pénalisés de six et quatre points pour une seule infraction sur une période de trois ans. Les accusations portées contre Manchester City couvrent une période de neuf ans, elles sont donc beaucoup plus importantes.

Nous ne sommes pas certains des chiffres exacts, mais ils seront probablement assez importants. Je pense qu'il faut ajouter un zéro à ce que nous avons vu pour Forest et Everton, donc une déduction comprise entre 40 et 60 points serait logique, pour rester cohérent avec les autres décisions. »