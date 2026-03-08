Getty/GOAL
Pourquoi Manchester City « pourrait accepter » une pénalité de 60 points au titre du fair-play financier qui le reléguerait en bas du classement de la Premier League
Diverses sanctions FFP envisagées
Dans cette optique, il a été suggéré que City « accepterait » une décision initiale, car il pourrait immédiatement renvoyer l'affaire devant les tribunaux. Une audience indépendante sur une supposée mauvaise gestion financière à Manchester s'est achevée fin 2024.
Plus de 12 mois se sont écoulés sans aucune avancée sur ce front, l'affaire en question portant sur des violations présumées des règles entre 2009 et 2018. Diverses sanctions ont été envisagées, allant de pénalités de points à l'expulsion de la Premier League en passant par des interdictions de transfert et des amendes très élevées.
Kieran Maguire, expert en finance du football, a récemment expliqué à The Overlapcomment cette longue saga pourrait se terminer : « La Premier League ne peut pas reléguer Manchester City en League One ou en League Two, car cette décision relève de l'EFL et aucune accusation n'a été prouvée contre Manchester City par l'EFL. Il doit donc s'agir d'une déduction de points.
Si l'on se réfère aux précédents, Everton et Nottingham Forest ont été pénalisés de six et quatre points pour une seule infraction sur une période de trois ans. Les accusations portées contre Manchester City couvrent une période de neuf ans, elles sont donc beaucoup plus importantes.
Nous ne sommes pas certains des chiffres exacts, mais ils seront probablement assez importants. Je pense qu'il faut ajouter un zéro à ce que nous avons vu pour Forest et Everton, donc une déduction comprise entre 40 et 60 points serait logique, pour rester cohérent avec les autres décisions. »
Pourquoi Manchester City pourrait accepter une pénalité de 60 points
Keith Wyness, qui a précédemment occupé des postes de direction à Everton, Aston Villa et Aberdeen, a expliqué à Football Insider pourquoi City pourrait se voir infliger une sanction qui effacerait tous les points qu'il a gagnés cette saison et le reléguerait en bas du classement de la Premier League : « Pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer. Cela ne fait aucun doute. Écoutez, c'est le genre de sanction que j'envisagerais s'ils étaient reconnus coupables. Je pense que 60 points seraient raisonnables.
Et je pense que c'est une sanction que City pourrait accepter s'ils étaient reconnus coupables. Mais bien sûr, il y aura de toute façon un appel. Donc, si c'était 60 points, cette sanction serait probablement réduite. »
Manchester City pourrait-il être relégué hors de la Premier League ?
Stefan Borson, ancien conseiller financier à City, a précédemment déclaré à Football Insider : « Je pense que la meilleure façon d'envisager la situation, si nous sommes obligés d'avoir cette conversation sur la sanction qui pourrait être infligée, est vraiment celle que j'ai évoquée dès le début du processus il y a trois ans, à savoir que si tout se passe mal pour Manchester City, le club ne sera plus en Premier League.
Cela sera soit dû à une déduction de points qui rendra impossible leur maintien en Premier League en raison de leur expulsion de la Premier League en vertu des règles de la Premier League, soit à une autre raison.
Nous savons, d'après les règles, que la commission indépendante dispose d'une grande latitude pour sanctionner un club en vertu de la règle W, qui est la section pertinente des règles. C'est ce qui est en jeu ici, ils ont donc beaucoup de flexibilité. Ils peuvent faire toutes sortes de recommandations. »
L'équipe de Guardiola en quête de quatre trophées en 2025-2026
City a récolté 60 points en 29 matchs cette saison, ce qui lui permet de se classer deuxième de la Premier League, à sept points du leader Arsenal, avec un match en moins.
Il est également qualifié pour la finale de la Carabao Cup, les quarts de finale de la FA Cup et les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Bien qu'il soit en lice pour remporter quatre trophées majeurs au niveau national et international, le FFP continue de peser sur l'Etihad et continuera de le faire jusqu'à ce que les autorités compétentes prennent des mesures décisives.
