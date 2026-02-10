AFP
Pourquoi Liverpool hésite à recruter Yan Diomande, la star du RB Leipzig évaluée à 100 millions d'euros - explication
Diomande suscite l'intérêt de la Premier League
Diomande a connu une saison exceptionnelle en Bundesliga après son arrivée au RB Leipzig pour seulement 20 millions d'euros (17,2 millions de livres sterling/21,6 millions de dollars) l'été dernier. L'adolescent a marqué sept buts et délivré quatre passes décisives en 20 matches de championnat dans l'élite allemande cette saison, aidant son équipe à se hisser à la quatrième place du classement.
Ses performances n'ont pas passé inaperçues, en particulier auprès des équipes de Premier League. Liverpool et Manchester City suivraient tous deux la situation de près, tandis que Tottenham Hotspur l'aurait pressenti pour remplacer Brennan Johnson, même si cette possibilité ne s'est jamais concrétisée.
Pourquoi Liverpool va attendre avant de passer à l'action
Si Liverpool s'intéresse à Diomande, il semble que le club ne fera pas d'offre dans un avenir proche. Sacha Tavolieri rapporte que des complications sont survenues dans leur démarche, car Diomande a un contrat valide avec son ancienne agence, signé avant qu'il ne décide de passer chez Roc Nation, qui court jusqu'en 2027.
Cet accord lie ses droits à l'image, ce qui signifie concrètement que les Reds ne peuvent pas tenter de conclure un accord avec le RB Leipzig tant que ce problème juridique n'est pas réglé. Reste à savoir combien de temps cela prendra.
Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, étant donné que Liverpool a encore besoin que ses principales recrues estivales trouvent leurs marques après une saison difficile jusqu'à présent. Si Hugo Ekitike a connu un succès quasi immédiat, Florian Wirtz a mis du temps à s'adapter à l'élite anglaise. À l'inverse, Alexander Isak manquait de condition physique à son arrivée en provenance de Newcastle United et s'est ensuite blessé à la cheville, souffrant d'une fracture du péroné. Il devrait rejouer à un moment donné cette saison, peut-être dès le mois de mars.
« J'essaie de rester concentré et calme. »
Dans une interview accordée à GOAL plus tôt cette année, Diomande a admis avoir été informé de l'intérêt que lui porte la Premier League, mais a ajouté qu'il essayait de ne pas trop penser à l'avenir.
« J'essaie de rester concentré, d'écouter le staff technique et de jouer mon propre jeu. Tout le monde peut voir que tout se passe bien, donc je ne vais pas m'arrêter.
Mes amis essaient de me le faire comprendre, mais j'essaie de rester concentré et calme. Pour moi, cela allait prendre deux ou trois ans. Je travaille dur et je suis heureux, tout se passe si vite, et j'espère continuer ainsi jusqu'à la fin de la saison. »
Liverpool a besoin d'une bonne série après une saison difficile
Liverpool n'a pas réussi à égaler les sommets qu'il s'était fixés lorsqu'il a remporté le titre de Premier League en 2024-25. Les Reds ont récolté 39 points en 25 matches cette saison et sont loin derrière le leader Arsenal. Leur objectif principal est désormais de se qualifier pour la Ligue des champions.
Ils semblaient bien partis pour remporter une deuxième victoire consécutive en championnat lorsque Dominik Szoboszlai a marqué un incroyable coup franc contre Manchester City dimanche après-midi. Cependant, les choses ont rapidement tourné au vinaigre pour l'équipe d'Arne Slot, Bernardo Silva ayant égalisé avant qu'Erling Haaland ne donne l'avantage aux Cityzens sur penalty à la 93e minute. Szoboszlai a ensuite été expulsé dans les arrêts de jeu, ce qui signifie que le milieu de terrain hongrois manquera le difficile déplacement à Sunderland mercredi soir.
Les Black Cats ont connu une saison formidable après leur promotion en Championship et ne risquent pas la relégation, puisqu'ils comptent 12 points d'avance sur West Ham United, 18e au classement.
