Pourquoi Liverpool hésite à recruter Yan Diomande, la star du RB Leipzig évaluée à 100 millions d'euros - explication

Si Liverpool s'intéresse à Diomande, il semble que le club ne fera pas d'offre dans un avenir proche. Sacha Tavolieri rapporte que des complications sont survenues dans leur démarche, car Diomande a un contrat valide avec son ancienne agence, signé avant qu'il ne décide de passer chez Roc Nation, qui court jusqu'en 2027.

Cet accord lie ses droits à l'image, ce qui signifie concrètement que les Reds ne peuvent pas tenter de conclure un accord avec le RB Leipzig tant que ce problème juridique n'est pas réglé. Reste à savoir combien de temps cela prendra.

Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, étant donné que Liverpool a encore besoin que ses principales recrues estivales trouvent leurs marques après une saison difficile jusqu'à présent. Si Hugo Ekitike a connu un succès quasi immédiat, Florian Wirtz a mis du temps à s'adapter à l'élite anglaise. À l'inverse, Alexander Isak manquait de condition physique à son arrivée en provenance de Newcastle United et s'est ensuite blessé à la cheville, souffrant d'une fracture du péroné. Il devrait rejouer à un moment donné cette saison, peut-être dès le mois de mars.