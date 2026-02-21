Pourquoi Liverpool et Ibrahima Konaté auraient tous deux intérêt à ce que le Français accepte de rester à Anfield

La chute spectaculaire de forme de Konate n'a pas seulement coûté des points à Liverpool. Elle lui a également coûté son transfert au Real Madrid, puisqu'à la fin du mois de novembre, il est apparu que les Blancos avaient renoncé à recruter le Français à titre gratuit à la fin de la saison.

À ce stade, le refus de Liverpool de satisfaire les exigences salariales de Konate semblait tout à fait justifié. En fait, on pouvait même arguer qu'il valait mieux envisager de le vendre pendant le mercato hivernal plutôt que de risquer de le perdre sans contrepartie à l'été.

« J'aimerais qu'il reste, mais s'il ne reste pas, Liverpool recrutera quelqu'un d'autre », a déclaré Carragher au Daily Mail en novembre. « Liverpool ne s'effondrera pas si Konaté part. Ce n'est pas Virgil van Dijk. C'est un bon défenseur central que l'on espère voir signer, mais s'il ne veut pas signer, Liverpool s'en sortira très bien. »

Il était indéniablement difficile de présenter des arguments convaincants en faveur de Konate, et certainement pas pour le salaire à la Van Dijk qu'il exigeait.

D'un côté, même si le Parisien restait sujet à quelques erreurs individuelles, il avait incontestablement joué un rôle central dans le titre de champion de Premier League remporté par Liverpool en 2024-25.

« Défensivement, il est au plus haut niveau », s'enthousiasmait Slot la saison dernière. « Il est rapide, il est fort, il gagne ses duels. Il peut également couvrir ses coéquipiers si nécessaire. Défensivement, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse améliorer. »

Cependant, pendant la majeure partie de la saison actuelle, Konate a été un accident en puissance. Plusieurs joueurs de Liverpool ont commis des erreurs terribles, mais comme l'a admis Slot après que Konate ait offert un penalty à Leeds lors du match nul 3-3 à Elland Road en décembre, le défenseur central en difficulté « a été un peu trop présent sur les lieux du crime ».