Goal.com
En direct
Ibrahima Konate Liverpool GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Pourquoi Liverpool et Ibrahima Konaté auraient tous deux intérêt à ce que le Français accepte de rester à Anfield

Pendant la trêve internationale de novembre, le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté a admis que toutes les spéculations concernant son avenir à Anfield le dérangeaient. « Certaines des choses que je lis, je me dis : "Oh là là ! Ça me met dans une situation délicate avec les fans de Liverpool. Et ils ne connaissent même pas tous les tenants et aboutissants" », a déclaré l'international français à TF1.

« C'est difficile, nous ne pouvons pas tout dire car beaucoup de choses ont déjà été dites dans les médias. Mais mes agents continuent de discuter avec Liverpool et j'espère que ma décision sera prise très bientôt afin que je puisse l'annoncer. »

Plus de trois mois après, nous ne savons toujours pas si Konate sera encore à Anfield au début de la saison prochaine. C'est désormais l'issue la plus probable, et sans doute la meilleure, ce qui n'était certainement pas le cas en novembre dernier...

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    Le choix de Konate, une « faute passible de licenciement »

    Moins d'une semaine après avoir fait le point sur ses négociations contractuelles avec Liverpool, Konate a été remplacé après seulement 55 minutes lors de la défaite humiliante 3-0 à domicile contre Nottingham Forest en Premier League.

    Arne Slot avait pris la décision, en apparence, de faire entrer un autre attaquant sur le terrain dans une tentative désespérée de renverser la situation. Hugo Ekitike est donc entré en jeu, tandis que Ryan Gravenberch est revenu au centre de la défense.

    Cependant, ce n'est pas un hasard si Konate a été sacrifié. Le Français était en très mauvaise forme depuis le début de la saison.

    Certes, il n'était en aucun cas le seul joueur de Liverpool à avoir sous-performé pendant une série de résultats historiquement mauvais, mais il était déjà devenu douloureusement évident que l'échec de la signature de Marc Guehi à la date limite des transferts était l'un des facteurs clés de la défense catastrophique du titre des Reds. Jamie Carragher est même allé jusqu'à affirmer que le fait que Slot continue de sélectionner Konate était « une faute passible de licenciement ».

    Bien sûr, Slot n'avait pas vraiment le choix, Joe Gomez ayant une fois de plus du mal à rester en forme et Giovanni Leoni, recruté cet été, ayant été écarté pour le reste de la saison après s'être blessé au ligament croisé antérieur lors de ses débuts en septembre.

    • Publicité
  • Arne Slot Ibrahima KonateGetty Images

    Une chute coûteuse

    La chute spectaculaire de forme de Konate n'a pas seulement coûté des points à Liverpool. Elle lui a également coûté son transfert au Real Madrid, puisqu'à la fin du mois de novembre, il est apparu que les Blancos avaient renoncé à recruter le Français à titre gratuit à la fin de la saison.

    À ce stade, le refus de Liverpool de satisfaire les exigences salariales de Konate semblait tout à fait justifié. En fait, on pouvait même arguer qu'il valait mieux envisager de le vendre pendant le mercato hivernal plutôt que de risquer de le perdre sans contrepartie à l'été.

    « J'aimerais qu'il reste, mais s'il ne reste pas, Liverpool recrutera quelqu'un d'autre », a déclaré Carragher au Daily Mail en novembre. « Liverpool ne s'effondrera pas si Konaté part. Ce n'est pas Virgil van Dijk. C'est un bon défenseur central que l'on espère voir signer, mais s'il ne veut pas signer, Liverpool s'en sortira très bien. »

    Il était indéniablement difficile de présenter des arguments convaincants en faveur de Konate, et certainement pas pour le salaire à la Van Dijk qu'il exigeait.

    D'un côté, même si le Parisien restait sujet à quelques erreurs individuelles, il avait incontestablement joué un rôle central dans le titre de champion de Premier League remporté par Liverpool en 2024-25.

    « Défensivement, il est au plus haut niveau », s'enthousiasmait Slot la saison dernière. « Il est rapide, il est fort, il gagne ses duels. Il peut également couvrir ses coéquipiers si nécessaire. Défensivement, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse améliorer. »

    Cependant, pendant la majeure partie de la saison actuelle, Konate a été un accident en puissance. Plusieurs joueurs de Liverpool ont commis des erreurs terribles, mais comme l'a admis Slot après que Konate ait offert un penalty à Leeds lors du match nul 3-3 à Elland Road en décembre, le défenseur central en difficulté « a été un peu trop présent sur les lieux du crime ».

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Payer le prix pour ne pas avoir réussi à recruter Guehi

    Les supporters de Liverpool espéraient donc que Richard Hughes & Co. se rachèteraient tardivement d'avoir mis trop de temps à recruter Guehi en signant l'international anglais en janvier. Mais il s'est avéré que l'équipe de recrutement des Reds n'avait aucune intention de payer un transfert - ni un salaire exorbitant - pour obtenir Guehi, qui a finalement rejoint Manchester City.

    Les supporters ont donc dû se contenter de la maigre consolation que le club ait au moins conclu un accord pour le très convoité Jeremy Jacquet, qui arrivera à Anfield cet été. Ainsi, même si Konate venait à partir, Liverpool disposerait déjà d'un remplaçant à long terme, qui devrait finir par former une formidable paire de défenseurs centraux avec Leoni.

    Cependant, il est évident que si Konate venait à partir, Slot aurait besoin d'au moins un autre défenseur central expérimenté pour éviter les difficultés rencontrées cette saison.

    Il n'est donc pas surprenant d'entendre dire que Liverpool fait partie des clubs de Premier League intéressés par le défenseur de Forest, Murillo, qui, par coïncidence, a marqué le premier but du match lors duquel Konate a été remplacé en novembre dernier.

    Cependant, alors que les deux équipes s'apprêtent à se rencontrer à nouveau, Konaté se trouve dans une situation très différente.

  • « Il est important de revenir pour aider l'équipe »

    Tout ce que Konate a enduré cette saison, des rumeurs de transfert agaçantes à l'examen minutieux et incessant de ses performances truffées d'erreurs, n'est devenu qu'un bruit de fond après le décès de son père en janvier.

    Konate a manqué trois matchs alors que lui et sa famille tentaient de surmonter cette perte dévastatrice. Il devait manquer un autre match, contre Newcastle, mais s'est senti obligé de revenir sur le terrain en raison des options de plus en plus limitées de Liverpool en défense.

    Ce qui a suivi a été l'un des moments forts de la saison, Konate couronnant une performance héroïque en marquant le quatrième et dernier but de Liverpool lors d'une victoire enthousiasmante à Anfield.

    L'émotion qui a suivi était vraiment joyeuse, Alisson Becker ayant couru sur toute la longueur du terrain pour féliciter Konate, qui était à la fois reconnaissant et submergé par le soutien touchant non seulement de ses coéquipiers, mais aussi de tout le stade.

    « Je suis bien sûr très heureux, et je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment, car ces deux dernières semaines ont été très difficiles pour ma famille et moi », a déclaré le défenseur central à TNT Sports.

    « Cela fait partie de la vie. C'est difficile à accepter, mais nous n'avons pas le choix. J'ai vu que l'équipe comptait plusieurs joueurs blessés. Le manager m'a dit de prendre mon temps et de ne pas me précipiter pour revenir.

    Mais dans cette situation, je pense qu'il était important pour moi de revenir et d'aider l'équipe. Je pense que c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec l'équipe, avec Anfield, l'ambiance était incroyable aujourd'hui, et c'est ce dont nous avons besoin jusqu'à la fin de la saison. »

    Bien sûr, ce qui se passera après cela reste très incertain, mais on a vraiment l'impression que le match contre Newcastle a été un tournant pour Liverpool et Konate.

  • Sunderland v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Un défenseur central de classe mondiale »

    Il y avait déjà eu des signes indiquant que Konate retrouvait peu à peu son meilleur niveau, notamment lors du match nul 0-0 contre Arsenal le 8 janvier, mais sa forme depuis son retour de congé personnel est extrêmement encourageante.

    Il a été particulièrement impressionnant en aidant Liverpool à mettre fin à la série d'invincibilité à domicile de Sunderland avec une victoire 1-0 au Stadium of Light le 11 février.

    « Ibou a été exceptionnel, incroyable », s'est enthousiasmé Van Dijk. « Brian Brobbey était avec lui 90 % du temps et il a rendu la vie de nombreux défenseurs assez difficile cette saison, mais Ibou a été remarquable. »

    Interrogé sur la situation contractuelle de Konate, Van Dijk a ajouté : « Nous sommes amis, nous parlons de tout. C'est un processus, nous verrons bien ce qu'il en ressortira. Ce n'est jamais facile. Nous l'avons vu avec ma propre situation l'année dernière, ce n'est jamais facile de dire simplement « allons-y, concluons ».

    Mais évidemment, je veux qu'il reste. C'est un joueur important sur le terrain. Tout le monde le voit, mais en dehors du terrain aussi, c'est l'un des leaders. Il est exceptionnel et, à mes yeux, c'est un défenseur central de classe mondiale.

    Je ne peux pas faire grand-chose, c'est entre les mains du club, de ses agents et de lui-même, alors attendons de voir ce qui en ressortira, mais je n'ai aucune influence là-dessus. »

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Nous aimerions qu'il reste. »

    Bien sûr, Slot a son mot à dire sur les allées et venues à Anfield, et le Néerlandais espère que Liverpool et Konate parviendront finalement à un accord sur une prolongation dans les jours et les semaines à venir.

    « Nous sommes en pourparlers avec lui, ce qui vous donne une idée de ce que nous voulons », a souligné l'entraîneur. « Il est clair que nous aimerions qu'il reste, mais les négociations sont en cours, alors attendons de voir où cela mènera.

    Mais Ibou a connu une très bonne période récemment. Il a fait beaucoup de bons matchs en début de saison, mais il a aussi été en partie responsable d'un but encaissé. Ses performances générales étaient bonnes, mais une petite erreur de sa part a immédiatement conduit à un but et il a donc été jugé différemment.

    Mais il forme un très bon duo avec Virgil depuis que je suis ici et, tout comme Virgil, il a toujours été en forme. Touchons du bois. Ces deux joueurs sont essentiels pour nous, non seulement en raison de leur qualité, mais aussi parce que nous manquons d'options derrière eux. »

    Il est donc logique que Liverpool conserve Konaté, du moins dans sa version actuelle, à condition que le prix soit raisonnable. Recruter un autre défenseur central d'une force et d'une expérience similaires coûterait une fortune.

    De plus, son transfert à Madrid semblant désormais compromis, rester à Anfield est sans doute l'option la plus intéressante pour Konate, car peu d'autres clubs peuvent lui offrir une opportunité similaire de réaliser son plein potentiel tout en continuant à disputer les plus grands honneurs du football.

    Bien sûr, rester dans le Merseyside pourrait bien signifier gagner moins d'argent qu'il n'en gagnerait en tant qu'agent libre ailleurs, mais on pourrait facilement affirmer qu'il est difficile d'évaluer à sa juste valeur l'amour et le soutien qu'il a reçus de son entraîneur, de son capitaine et de son club ces dernières semaines.

Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0