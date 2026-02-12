Getty
Pourquoi le prochain transfert de Cristiano Ronaldo « ne se fera pas vers Manchester United » dans un contexte de tensions au sein de la Ligue professionnelle saoudienne à Al-Nassr
Ronaldo en grève : CR7 alimente les rumeurs de transfert
Ronaldo est lié par un contrat au Moyen-Orient - le plus lucratif du monde du football - jusqu'à l'été 2027. Il gagnerait près de 500 000 livres sterling par jour, mais trouve tout de même matière à se plaindre.
Le buteur éternel est frustré par la manière dont les fonds de transfert sont distribués par le Fonds d'investissement public saoudien (PIF), estimant que d'autres sont favorisés dans ce domaine, alors qu'il cherche à remporter un nouveau titre de champion après avoir déjà conquis les couronnes nationales en Angleterre, en Espagne et en Italie.
Il a décidé de faire grève et a manqué trois matchs avec Al-Nassr. Il s'entraîne à nouveau et devrait être rappelé pour le prochain match. Cependant, des questions se posent quant à ce qui se passera cet été, alors que Ronaldo se prépare à disputer la sixième Coupe du monde de sa carrière exceptionnelle.
Ronaldo pourrait-il revenir à Manchester United pour une troisième fois ?
Une clause libératoire dans son contrat lucratif à Riyad peut être déclenchée pour un montant de 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling/59 millions de dollars), tandis que certains ont suggéré qu'il pourrait être libéré gratuitement si une pression était exercée pour qu'il quitte le club.
De nombreux clubs à travers le monde aimeraient toujours compter Ronaldo dans leurs rangs. Cette liste n'inclut pas le géant de la Premier League, Manchester United, selon l'ancien responsable du recrutement des Red Devils, Mick Brown.
CR7 ayant quitté le club dans des circonstances troubles en 2022, Brown a déclaré à Football Insider, lors d'une discussion sur les chances d'un retour spectaculaire au « Théâtre des rêves » : « Impossible. Cela n'arrivera pas, pour plusieurs raisons. Ils n'envisageront même pas cette possibilité et, pour être honnête, je ne pense pas que Ronaldo le fera non plus.
Quand il est parti la dernière fois, je pense que cela a un peu nui à la relation, à cause de tout ce qui s'est passé avec le manager et de la façon dont il a critiqué le club, à tort ou à raison.
Je ne vois pas comment Ronaldo pourrait revenir à Manchester United, même s'il quittait l'Arabie saoudite. D'autres clubs s'intéresseront à lui en raison de sa notoriété et de tout ce qui l'entoure, donc je suis sûr qu'il trouvera un nouveau club s'il le souhaite, mais ce ne sera pas Manchester United. »
Doutes quant au retour de CR7 à Old Trafford
Sky Sports a répondu aux rumeurs concernant le retour de Ronaldo à Manchester United, affirmant que « cette option semble définitivement écartée ». La chaîne ajoute que les Red Devils « ne souhaitent pas faire revenir Ronaldo pour un troisième passage ».
De nombreux fans seraient prêts à pardonner et à oublier Ronaldo, le quintuple vainqueur du Ballon d'Or ayant vu son contrat à Manchester rompu après avoir accordé une interview explosive à Piers Morgan.
Son ancien coéquipier Wes Brown n'est toutefois pas convaincu que le plus grand joueur de tous les temps puisse revenir à Manchester. Interrogé sur un transfert remarquable, il a déclaré : « Il n'est pas heureux, mais Cristiano Ronaldo reviendrait-il à Manchester United pour un troisième passage ? Je dirais que non. Je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Un transfert en MLS ? Peut-être. Peut-être retournera-t-il au Portugal pour y jouer. Je suis sûr qu'il aura encore beaucoup d'options.
L'essentiel, c'est qu'il souhaite toujours participer à la Coupe du monde et nous devrons continuer à jouer et veiller à ce qu'il reste en forme pour y parvenir. Tout le monde est choqué de voir Ronaldo en grève, mais je pense sincèrement que le problème sera résolu. Nous devrons attendre de voir comment la situation évolue. »
Transfert en MLS : Ronaldo envisage de rejoindre Messi à Miami
Si un retour à Manchester United semble désormais exclu, les rumeurs concernant un transfert de Ronaldo aux États-Unis ont suscité l'enthousiasme de ses fans à travers le monde. Il semblerait que Sir David Beckham, autre légende des Red Devils ayant porté le numéro 7, pourrait négocier un accord qui permettrait à Ronaldo de rejoindre son éternel rival Lionel Messi au sein de l'Inter Miami, vainqueur de la MLS Cup.
