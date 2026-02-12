Pourquoi le prochain transfert de Cristiano Ronaldo « ne se fera pas vers Manchester United » dans un contexte de tensions au sein de la Ligue professionnelle saoudienne à Al-Nassr

Une clause libératoire dans son contrat lucratif à Riyad peut être déclenchée pour un montant de 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling/59 millions de dollars), tandis que certains ont suggéré qu'il pourrait être libéré gratuitement si une pression était exercée pour qu'il quitte le club.

De nombreux clubs à travers le monde aimeraient toujours compter Ronaldo dans leurs rangs. Cette liste n'inclut pas le géant de la Premier League, Manchester United, selon l'ancien responsable du recrutement des Red Devils, Mick Brown.

CR7 ayant quitté le club dans des circonstances troubles en 2022, Brown a déclaré à Football Insider, lors d'une discussion sur les chances d'un retour spectaculaire au « Théâtre des rêves » : « Impossible. Cela n'arrivera pas, pour plusieurs raisons. Ils n'envisageront même pas cette possibilité et, pour être honnête, je ne pense pas que Ronaldo le fera non plus.

Quand il est parti la dernière fois, je pense que cela a un peu nui à la relation, à cause de tout ce qui s'est passé avec le manager et de la façon dont il a critiqué le club, à tort ou à raison.

Je ne vois pas comment Ronaldo pourrait revenir à Manchester United, même s'il quittait l'Arabie saoudite. D'autres clubs s'intéresseront à lui en raison de sa notoriété et de tout ce qui l'entoure, donc je suis sûr qu'il trouvera un nouveau club s'il le souhaite, mais ce ne sera pas Manchester United. »