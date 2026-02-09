getty
Pourquoi Joan Laporta a « démissionné » de son poste de président du FC Barcelone à l'approche des élections - explications
Laporta démissionne pour déclencher une bataille électorale
Laporta a démissionné de son poste de président, déclenchant ainsi le lancement officiel du processus électoral du club. Cette démission est une formalité nécessaire dictée par les statuts du club, qui ouvre la voie à Laporta pour se présenter à sa réélection alors qu'il cherche à obtenir un troisième mandat distinct à la tête du géant catalan. Cette règle garantit l'égalité des chances et empêche le président en exercice d'utiliser directement les ressources quotidiennes du club à des fins électorales pendant la période électorale.
En l'absence de Laporta, la gestion quotidienne du club ne sera pas laissée au hasard. Une commission de gestion a été mise en place pour superviser les opérations jusqu'à la clôture du scrutin. Cet organe intérimaire sera dirigé par Rafa Yuste, un allié de confiance de Laporta qui occupe le poste de vice-président sportif depuis la victoire électorale de 2021. Le rôle principal de Yuste sera d'assurer la stabilité et la neutralité pendant que la machine politique du club se prépare pour un vote décisif le 15 mars.
Víctor Font mène la poursuite alors que quatre rivaux émergent
Laporta se présente comme le grand favori, mais il ne sera pas seul en lice. Le nombre de candidats est passé à quatre, Víctor Font s'imposant une nouvelle fois comme le principal adversaire. Font, qui avait terminé deuxième derrière Laporta lors des élections de 2021 avec 16 679 voix contre 30 184 pour Laporta, a passé les cinq dernières années à développer un programme axé sur la modernisation et la prudence financière.
Marc Ciria, Xavier Vilajoana et Joan Camprubi se sont joints à Font dans la course et ont tous annoncé leur intention de se présenter. Cependant, l'annonce d'une candidature n'est que la première étape. Pour que leur nom figure sur le bulletin de vote en mars, chaque candidat doit passer par la fameuse phase de collecte de signatures.
Tous les candidats, y compris Laporta, doivent présenter 2 321 signatures valides de membres du club soutenant leur candidature. Ce seuil sert souvent de filtre, réduisant le nombre de candidats à ceux qui bénéficient d'un véritable soutien de la base. Lors des élections précédentes, de nombreux « pré-candidats » ont échoué à cette étape, et la course aux signatures sera le premier véritable test du sentiment anti-Laporta au sein des supporters.
Achèvement du Camp Nou et retour de Messi à l'ordre du jour ?
La campagne électorale devrait être dominée par des questions importantes, avec l'avenir du Camp Nou au centre des débats. Le projet de rénovation étant désormais dans sa phase finale, Laporta se présentera comme le seul homme capable de mener à bien le projet d'ici 2027 sans compromettre la compétitivité de l'équipe. Ses rivaux, cependant, sont susceptibles de s'intéresser de près aux retards pris et aux leviers financiers utilisés pour financer la construction.
Au-delà des briques et du mortier, l'attrait émotionnel de la campagne pourrait tourner autour de Lionel Messi. Alors que la légende argentine approche de la fin de sa carrière, la question de son retour potentiel dans un rôle non sportif - ou d'une dernière saison en hommage - reste un outil puissant pour influencer les électeurs. La santé financière du club et les éventuelles signatures de stars cet été seront également des enjeux cruciaux, les membres exigeant un retour à la domination européenne.
Un moment décisif pour l'avenir de Barcelone
Pour Laporta, cette élection est une question d'héritage. Après avoir présidé l'âge d'or du club entre 2003 et 2010, puis être revenu en 2021 pour traverser une période de crise profonde, il demande aujourd'hui le temps nécessaire pour mener à bien sa mission.
Sa victoire en 2021 a été écrasante, alimentée par la nostalgie et la promesse d'espoir. Cette fois-ci, il se présente sur la base de son bilan en matière de stabilisation et de reconstruction. Toni Freixa ayant décidé de ne pas se présenter, les votes anti-Laporta pourraient se regrouper autour de Font, ce qui rendrait la course potentiellement plus serrée qu'il y a cinq ans. Le mois prochain s'annonce comme une période frénétique de débats, de promesses et de manœuvres politiques, alors que les socios décideront qui mènera le Barça vers son nouveau stade et une nouvelle ère.
