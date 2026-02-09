Pourquoi Joan Laporta a « démissionné » de son poste de président du FC Barcelone à l'approche des élections - explications

Laporta a démissionné de son poste de président, déclenchant ainsi le lancement officiel du processus électoral du club. Cette démission est une formalité nécessaire dictée par les statuts du club, qui ouvre la voie à Laporta pour se présenter à sa réélection alors qu'il cherche à obtenir un troisième mandat distinct à la tête du géant catalan. Cette règle garantit l'égalité des chances et empêche le président en exercice d'utiliser directement les ressources quotidiennes du club à des fins électorales pendant la période électorale.

En l'absence de Laporta, la gestion quotidienne du club ne sera pas laissée au hasard. Une commission de gestion a été mise en place pour superviser les opérations jusqu'à la clôture du scrutin. Cet organe intérimaire sera dirigé par Rafa Yuste, un allié de confiance de Laporta qui occupe le poste de vice-président sportif depuis la victoire électorale de 2021. Le rôle principal de Yuste sera d'assurer la stabilité et la neutralité pendant que la machine politique du club se prépare pour un vote décisif le 15 mars.