Pourquoi Estevao Willian a été écarté de l'équipe de Chelsea par Liam Rosenior pour le match contre Burnley
No Estevao alors que Chelsea accueille Burnley
Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Burnley, et Estevao n'y figure pas. Rosenior a remporté huit victoires en 11 matchs depuis qu'il a remplacé Enzo Maresca à la tête de l'équipe, et il cherchera à maintenir cette bonne forme contre les Clarets. Rosenior a sélectionné Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto et Enzo Fernandez en attaque pour ce match, tandis qu'Andrey Santos fera équipe avec Moises Caicedo au milieu de terrain. Robert Sanchez occupera comme d'habitude le poste de gardien de but, derrière une défense composée de Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Malo Gusto.
Chelsea XI: Sanchez ; James, Fofana, Chalobah, Gusto ; Santos, Caicedo ; Palmer, Fernandez, Neto ; Joao Pedro
Rosenior fournit une mise à jour sur Estevao
Rosenior a fait le point avant le coup d'envoi. Il a déclaré aux journalistes : « Malheureusement, hier, lors de la séance d'entraînement, il a ressenti une gêne au niveau du tendon d'Achille. Nous sommes en train de passer des examens pour nous assurer que ce n'est rien de grave, mais il ne pourra pas jouer aujourd'hui et nous verrons ensuite. »
Rosenior lance un avertissement
Rosenior a exhorté son équipe à rester concentrée avant le match après avoir vu Arsenal faire match nul contre les Wolves en début de semaine. Il a déclaré aux journalistes : « Je ne pense pas que ce soit simplement de la complaisance. Après la performance exceptionnelle des Wolves hier, j'ai regardé le match. Le championnat est tellement relevé actuellement. Toutes les équipes peuvent battre toutes les autres. C'est pourquoi le classement est si serré en termes de points entre tant d'équipes. Ce que nous devons faire, c'est nous concentrer sur notre propre performance. Nous devons nous assurer de bien nous préparer. Mais ce que j'aime faire, c'est rester cohérent dans notre processus, que nous jouions contre les Wolves, contre Burnley demain, contre Manchester City ou contre Arsenal. Notre processus est le même. Il doit en être ainsi pour que vous soyez cohérent dans votre performance. »
Parker de retour à Chelsea
Le match de samedi marque le retour de Parker à Stamford Bridge, et le manager de Burnley admet que ce sera un moment spécial. Il a déclaré aux journalistes : « Oui, c'est vrai. J'ai évidemment passé du temps à Chelsea et j'y ai vécu une bonne expérience pour différentes raisons.
Mais oui, c'est un club de football fantastique et je vais évidemment affronter Liam, qui a fait un travail formidable en très peu de temps là-bas. Je l'ai vu évoluer en tant que jeune entraîneur, je l'ai rencontré lorsqu'il était assistant de Wayne à Derby. Il a donc travaillé avec lui et a fait un travail remarquable à Strasbourg, à l'étranger, et je comprends ce que cela représente. Donc, oui, il a fait du bon travail et nous attendons ce match avec impatience. »
Arsenal, prochain adversaire de Chelsea
Le prochain match de Chelsea sera contre Arsenal à l'Emirates Stadium dans le cadre de la Premier League. Les deux seules défaites de Rosenior en tant qu'entraîneur de Chelsea ont été contre Arsenal en Carabao Cup, et il aura à cœur d'éviter que son équipe ne soit à nouveau battue par les Gunners dans une semaine.
