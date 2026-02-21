Pourquoi Estevao Willian a été écarté de l'équipe de Chelsea par Liam Rosenior pour le match contre Burnley

Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter Burnley, et Estevao n'y figure pas. Rosenior a remporté huit victoires en 11 matchs depuis qu'il a remplacé Enzo Maresca à la tête de l'équipe, et il cherchera à maintenir cette bonne forme contre les Clarets. Rosenior a sélectionné Joao Pedro, Cole Palmer, Pedro Neto et Enzo Fernandez en attaque pour ce match, tandis qu'Andrey Santos fera équipe avec Moises Caicedo au milieu de terrain. Robert Sanchez occupera comme d'habitude le poste de gardien de but, derrière une défense composée de Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah et Malo Gusto.

Chelsea XI: Sanchez ; James, Fofana, Chalobah, Gusto ; Santos, Caicedo ; Palmer, Fernandez, Neto ; Joao Pedro