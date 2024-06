Pourquoi est-ce si "difficile de jouer pour l'Angleterre" ? La réponse de Harry Kane aux consultants de son pays prouve que les Three Lions ne peuvent toujours pas faire face à la pression

Le capitaine des Three Lions, Harry Kane, s'est trompé de combat avant le match décisif de l'Angleterre contre la Slovénie.

L'Angleterre est sur le point de se qualifier pour les huitièmes de finale du Championnat d'Europe 2024. Elle occupe la première place du groupe C avec quatre points et n'a besoin que d'un match nul lors de sa dernière sortie contre la Slovénie pour être certaine de se qualifier.

Il s'agit indéniablement d'une position de force. Le problème, c'est que les hommes de Gareth Southgate sont loin d'avoir justifié leur statut de favoris avant le tournoi. L'Angleterre s'est contentée de passer la Serbie grâce à une énorme prestation individuelle de Jude Bellingham, avant d'être tenue en échec 1-1 par le Danemark, et ce faux-pas a mis un grain de sel dans la mécanique anglaise.

Gary Lineker est allé jusqu'à qualifier la performance contre les Danois de "merdique" dans son podcast populaire "The Rest is Football", ce qui résume bien l'état d'esprit général de la nation. Mais au lieu d'admettre les fautes de l'Angleterre et de reconnaître les points à améliorer, Harry Kane a tenté de retourner la situation contre l'ancien attaquant des Trois Lions devenu commentateur.

Dans son dernier message lors de la conférence de presse d'avant-match face aux Slovènes, le joueur du Bayern Munich a imploré les supporters de "nous faire confiance autant que possible, de nous soutenir et de nous aider à réaliser ce que nous voulons faire, c'est-à-dire réussir". Kane n'a manifestement pas compris que la confiance va dans les deux sens et, jusqu'à présent, l'Angleterre n'a rien fait pour la gagner en Allemagne.