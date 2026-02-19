Pourquoi Chelsea a accueilli un joueur recruté pour 40 millions de livres sterling à son centre d'entraînement de Cobham plusieurs mois avant que le jeune prodige n'achève son transfert

Le joueur international portugais U21 Quenda a déjà été sélectionné dans l'équipe senior de son pays, après avoir été recruté pour la première fois en septembre 2024, alors qu'il n'avait que 17 ans.

Il a croisé Cristiano Ronaldo lors de ce stage, mais il a été impressionné par le quintuple vainqueur du Ballon d'Or. Quenda a raconté à Canal 11 cette expérience un peu surréaliste : « Il [Ronaldo] montait et je descendais. Quand j'ai appelé l'ascenseur, il montait et il est apparu. J'étais un peu gêné, mais c'est normal ! Je n'ai rien dit. Il est un exemple pour tout le monde, pour tous les enfants qui rêvent de devenir footballeurs. »

Ronaldo a déclaré à propos de cette rencontre : « Beaucoup d'entre eux sont gênés de me parler. Il y a peu, je montais dans ma chambre et j'ai vu le nouveau, Quenda, 17 ans. Je suis allé vers lui et je lui ai dit : « Alors, tu t'es remis du match ? ». J'ai vu qu'il était gêné.

Je ne dis pas que je suis un père, mais un grand frère. Je pourrais être un père pour certains et, comme je l'ai déjà dit, j'ai vécu la même chose qu'eux et l'équipe nationale est une famille. »

Depuis, Quenda a acquis une expérience inestimable, car il commence à se sentir plus à l'aise en compagnie de joueurs de renom, ce qui devrait l'aider à s'intégrer sans difficulté au Chelsea FC lorsqu'il relèvera un nouveau défi passionnant.