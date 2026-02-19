Getty
Pourquoi Chelsea a accueilli un joueur recruté pour 40 millions de livres sterling à son centre d'entraînement de Cobham plusieurs mois avant que le jeune prodige n'achève son transfert
Quenda, blessé, se prépare à conclure un transfert très lucratif
Quenda est actuellement en convalescence après avoir subi une fracture du métatarse. Plutôt que de terminer son programme de rééducation à Lisbonne, le jeune homme de 18 ans a été invité, comme l'a révélé BBC Sport, à profiter des « installations de classe mondiale de Cobham ».
Un transfert très lucratif, qui a déjà été approuvé, sera officiellement conclu en juillet. Les termes du pré-contrat ont été convenus en mars 2025, Chelsea misant sur le potentiel de l'un des joueurs les plus prometteurs du football européen.
Pourquoi Quenda ne restera pas longtemps dans l'ouest de Londres
Quenda ne devrait pas rester longtemps en Angleterre, puisqu'il est prévu qu'il reprenne du service en mars. Il est sur la touche depuis qu'il a subi une blessure malheureuse lors d'un choc avec Benfica en décembre. Il pourrait être prêt pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Sporting, tout en aidant son équipe à remporter un nouveau titre national.
Son arrivée à Stamford Bridge est quelque peu surprenante, car Chelsea permet à d'autres stars blessées de son effectif de se remettre complètement chez leurs clubs prêteurs respectifs, comme Emanuel Emegha à Strasbourg et Dastan Satpaev au Moyen-Orient avec le FC Kairat.
Les Blues ont toutefois de grands espoirs pour Quenda et souhaitent qu'il s'acclimate le plus rapidement possible. Il aurait conclu un accord de sept ans avec le club de Premier League, qui comprend une option de prolongation de 12 mois.
La jeune star portugaise comparée à l'ailier d'Arsenal Saka
Quenda a rejeté l'intérêt d'un certain nombre d'autres prétendants afin de poursuivre son rêve professionnel avec Chelsea, le club qui lui a présenté la vision la plus attrayante pour son avenir. Le jeune joueur est capable d'occuper le poste d'arrière latéral sur les deux côtés ou d'évoluer plus haut sur le terrain.
Il a été comparé à la star d'Arsenal Bukayo Saka. Fabio Roque, ancien entraîneur de l'académie du Sporting, a déclaré à Sky Sports: « Geo est très exigeant avec lui-même en défense. Il doit fermer les espaces, récupérer rapidement et gagner les duels défensifs pour ses coéquipiers. Cela me rappelle Bukayo Saka au début de sa carrière, lorsqu'il jouait comme arrière latéral.
Mais il n'y a qu'un seul Geovany Quenda. Il est différent de tous les autres joueurs que j'ai entraînés. Il peut laisser une empreinte totalement différente sur le football. Nous parlons ici, avec Lamine Yamal et Estevao Willian, probablement des meilleurs joueurs de cette génération née en 2007. »
Comment Quenda a été éblouie par Ronaldo
Le joueur international portugais U21 Quenda a déjà été sélectionné dans l'équipe senior de son pays, après avoir été recruté pour la première fois en septembre 2024, alors qu'il n'avait que 17 ans.
Il a croisé Cristiano Ronaldo lors de ce stage, mais il a été impressionné par le quintuple vainqueur du Ballon d'Or. Quenda a raconté à Canal 11 cette expérience un peu surréaliste : « Il [Ronaldo] montait et je descendais. Quand j'ai appelé l'ascenseur, il montait et il est apparu. J'étais un peu gêné, mais c'est normal ! Je n'ai rien dit. Il est un exemple pour tout le monde, pour tous les enfants qui rêvent de devenir footballeurs. »
Ronaldo a déclaré à propos de cette rencontre : « Beaucoup d'entre eux sont gênés de me parler. Il y a peu, je montais dans ma chambre et j'ai vu le nouveau, Quenda, 17 ans. Je suis allé vers lui et je lui ai dit : « Alors, tu t'es remis du match ? ». J'ai vu qu'il était gêné.
Je ne dis pas que je suis un père, mais un grand frère. Je pourrais être un père pour certains et, comme je l'ai déjà dit, j'ai vécu la même chose qu'eux et l'équipe nationale est une famille. »
Depuis, Quenda a acquis une expérience inestimable, car il commence à se sentir plus à l'aise en compagnie de joueurs de renom, ce qui devrait l'aider à s'intégrer sans difficulté au Chelsea FC lorsqu'il relèvera un nouveau défi passionnant.
