Pourquoi Cesc Fabregas devrait figurer sur la liste des candidats potentiels à la direction des plus grands clubs européens cet été, alors que Côme vise le titre et la qualification pour la Ligue des champions

Fabregas a également consacré beaucoup de temps et d'efforts à développer sa philosophie du football.

« Nous avons analysé toutes les structures tactiques existantes dans le football et nous nous sommes demandé quelle était, selon nous, la meilleure façon d'attaquer cette structure. Nous disposions essentiellement d'une base de données d'informations basée sur ce que j'ai toujours considéré comme la meilleure façon d'attaquer la formation adverse », explique Fabregas. « Je ne veux pas être un entraîneur qui utilise toujours la même façon de jouer, la même façon d'attaquer et de défendre. Oui, il y a des principes et des structures. Mais je veux être aussi dominant que possible, et de nos jours, pour être dominant, il faut avoir autant de solutions que possible.

Car ce n'est pas la même chose d'attaquer une équipe qui défend en profondeur en 4-5-1 que d'attaquer une équipe qui pratique un marquage individuel et vous suit partout sur le terrain, comme l'Atalanta. »

Cette approche méticuleuse et approfondie a certainement porté ses fruits. À la fin de la première saison de Fabregas à la tête de l'équipe, Côme a été promu en Serie A grâce à sa deuxième place en Serie B, la promesse d'un voyage tous frais payés à Ibiza s'étant avérée être un coup de maître en matière de gestion du personnel.

Puis, après un début difficile pour sa première campagne dans l'élite depuis 21 ans, Côme a finalement terminé 10e, ce qui a incité l'Inter à approcher Fabregas, mais son employeur a immédiatement rejeté cette proposition. « Notre parcours est long, il durera plusieurs saisons et s'articule autour de Cesc Fabregas, qui ne quittera pas le club », a déclaré le président Mirwan Muwarso.

Bien que certaines informations aient laissé entendre que Fabregas était disposé à succéder à Simone Inzaghi à San Siro, il n'a jamais eu l'intention de quitter de force un club dans lequel il reste profondément et littéralement investi. De plus, son séjour à Sinigaglia n'a en rien nui à son développement ni à ses perspectives de carrière, puisqu'il a désormais mené Côme au seuil de la qualification pour une compétition continentale pour la première fois dans l'histoire du club.

À l'approche du match de mercredi contre l'AC Milan, les Lariani occupent la septième place de la Serie A, à seulement un point derrière l'Atalanta, qui occupe la place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Ils sont également déjà qualifiés pour les demi-finales de la Coppa Italia, où ils affronteront l'Inter dans un match aller-retour.