Pourquoi Cesc Fabregas devrait figurer sur la liste des candidats potentiels à la direction des plus grands clubs européens cet été, alors que Côme vise le titre et la qualification pour la Ligue des champions

Le jeu de Como repose sur la construction depuis l'arrière et la conservation du ballon dans une formation apparemment en 4-2-3-1. C'est le genre d'approche audacieuse que les joueurs techniquement doués adorent, ce qui explique pourquoi Nico Paz et Jacobo Ramon, entre autres, se sont épanouis sous la houlette de Fabregas - et pourraient bien être rachetés par le Real Madrid dans un avenir proche.
« Avoir une légende comme entraîneur, c'est incroyable », a déclaré Paz à la chaîne médiatique du club. « C'est quelqu'un qui vous met à l'aise et qui vous apprend beaucoup, tant sur la vie que sur le football. »
Parfois, cependant, Fabregas a été accusé par la presse italienne d'être trop attaché à une approche tactique clairement influencée par l'équipe espagnole, obsédée par la possession du ballon, avec laquelle il a connu tant de succès. Par exemple, après la défaite 4-0 contre l'Inter à San Siro en décembre, on lui a demandé s'il avait envisagé d'adopter une stratégie moins offensive et il a répondu : « J'y ai pensé, mais ma tête m'a dit non. Je suis satisfait de cela, pour être honnête. Cela peut me faire passer pour un idiot ou un perdant.
Mais j'ai vraiment le sentiment que mon équipe a progressé aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas quand on gagne et que les gens vous traitent de génie. Après une lourde défaite, on apprend davantage, on apprécie mieux les choses. Mais Côme fait les choses comme il faut. On peut aborder un match en défendant avec une formation 6-3-1 ou 5-4-1, mais je préfère perdre 4-0 plutôt que de faire ça. »
Cependant, Fabregas n'est certainement pas aussi têtu qu'il l'a laissé entendre à cette occasion particulière. Dans la même interview, il a révélé qu'il retournerait seul à San Siro pour regarder l'Inter affronter Liverpool plus tard dans le mois afin de comprendre ce qu'il aurait pu faire de mieux contre les Nerazzurri, tout en soulignant qu'il avait été exposé à toutes sortes d'approches tactiques différentes pendant sa carrière de joueur.
« J'ai gagné avec Antonio Conte, j'ai gagné avec [José] Mourinho, j'ai gagné avec Wenger, j'ai gagné avec Guardiola », a-t-il déclaré à The Coaches' Voice. « J'ai gagné avec tous les styles de jeu, vous ne m'entendrez donc jamais dire que l'un fonctionne et l'autre pas.
De plus, le jour de mon arrivée, le club et les propriétaires m'ont parlé du lac de Côme, du mode de vie, des gens qui veulent voir un style de jeu offensif. C'est ce qu'on m'a demandé. Ils ne m'ont pas dit : « Gagne, gagne, gagne. » Ils m'ont dit : « Gagne, mais crée une identité, crée un type de joueur spécifique qui voudrait venir jouer à Côme. »
Il a sans aucun doute atteint cet objectif particulier. Côme n'est plus seulement une destination attrayante pour les célébrités. Elle abrite désormais l'un des projets les plus respectés du football mondial, ainsi qu'une figure de proue fascinante qui pourrait bien s'avérer être un aussi bon entraîneur qu'il était joueur.