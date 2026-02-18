Goal.com
Pourquoi Cesc Fabregas devrait figurer sur la liste des candidats potentiels à la direction des plus grands clubs européens cet été, alors que Côme vise le titre et la qualification pour la Ligue des champions

Cesc Fabregas était l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Il a fait ses débuts à Arsenal à l'âge de 16 ans et, à 23 ans, il avait déjà remporté un championnat d'Europe et une Coupe du monde avec l'Espagne. Ainsi, lorsque le directeur sportif de Côme, Carlalberto Ludi, affirme que Fabregas est « encore meilleur en tant qu'entraîneur » qu'il ne l'était en tant que joueur, c'est une affirmation qui ne passe pas inaperçue.

Il est toutefois indéniable que Fabregas a l'étoffe d'un excellent entraîneur, raison pour laquelle le joueur de 38 ans est déjà pressenti pour prendre les rênes d'une des meilleures équipes européennes, et ce, dans un avenir proche.

Mais pourquoi Fabregas est-il si apprécié à Côme ? Et est-il vraiment prêt à assumer l'une des plus grandes responsabilités du monde du football ? GOAL se penche ici sur l'un des personnages clés de l'une des réussites les plus surprenantes de la Serie A...

  • « Je me fichais de l'argent »

    Il est important de reconnaître d'emblée que Côme ne serait pas passé de la quatrième division du football italien en 2019 à la septième place de la Serie A aujourd'hui sans le soutien financier massif du groupe Djarum, dirigé par les frères Hartono, Robert Budi et Michael Bambang, deux des hommes les plus riches de la planète.

    Le fait que le stade du club soit situé au bord de l'un des plus beaux lacs d'Italie, le lac de Côme, qui attire des touristes et des célébrités du monde entier, y est également pour beaucoup.

    Cependant, c'est la promesse de jouer un rôle clé dans un projet incroyablement ambitieux qui a convaincu Fabregas de rejoindre Côme en 2022, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu'actionnaire.

    « Je ne me souciais pas de l'argent », a insisté l'Espagnol. « Je voulais simplement rejoindre un projet qui m'enthousiasmait. Je vois un avenir à long terme pour ce club. »

  • « Partis pratiquement de zéro »

    Mais le plus important pour Fabregas était peut-être qu'il était considéré comme un élément essentiel du projet, car une voie claire vers le management faisait partie de l'argumentaire initial de Côme pour convaincre le meneur de jeu vieillissant. L'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, n'avait jamais douté qu'un footballeur aussi intelligent et polyvalent finirait par se lancer dans le management, mais la promotion de Fabregas dans l'équipe senior de Côme est tout de même arrivée plus vite que prévu.

    Après avoir pris sa retraite à l'été 2023, il a immédiatement commencé à travailler avec les équipes U19 et B de Côme, mais il n'avait pas encore obtenu toutes ses qualifications UEFA lorsque le club a licencié Moreno Longo moins de trois mois après le début de la nouvelle saison. Côme a donc dû nommer Osian Roberts entraîneur par intérim jusqu'à la fin de la saison 2023-24, et désigner Fabregas comme assistant du Gallois.

    Cependant, c'est clairement l'Espagnol qui menait la barque, jouissant d'une influence et d'un contrôle sur le club bien plus importants que la grande majorité de ses homologues en Italie. Pensez à Pep Guardiola à Manchester City, mais à une échelle beaucoup plus petite.

    « À Côme, nous sommes pratiquement partis de zéro », explique-t-il. « Nous n'avions même pas de terrain d'entraînement. La structure autour du club était très pauvre. J'ai donc pris le temps de réfléchir à ce que nous pouvions faire, non seulement pour l'équipe première, mais aussi pour les centres de formation. »

  • Como v Cosenza Calcio - Serie BGetty Images Sport

    « Autant de solutions que possible »

    Fabregas a également consacré beaucoup de temps et d'efforts à développer sa philosophie du football.

    « Nous avons analysé toutes les structures tactiques existantes dans le football et nous nous sommes demandé quelle était, selon nous, la meilleure façon d'attaquer cette structure. Nous disposions essentiellement d'une base de données d'informations basée sur ce que j'ai toujours considéré comme la meilleure façon d'attaquer la formation adverse », explique Fabregas. « Je ne veux pas être un entraîneur qui utilise toujours la même façon de jouer, la même façon d'attaquer et de défendre. Oui, il y a des principes et des structures. Mais je veux être aussi dominant que possible, et de nos jours, pour être dominant, il faut avoir autant de solutions que possible.

    Car ce n'est pas la même chose d'attaquer une équipe qui défend en profondeur en 4-5-1 que d'attaquer une équipe qui pratique un marquage individuel et vous suit partout sur le terrain, comme l'Atalanta. »

    Cette approche méticuleuse et approfondie a certainement porté ses fruits. À la fin de la première saison de Fabregas à la tête de l'équipe, Côme a été promu en Serie A grâce à sa deuxième place en Serie B, la promesse d'un voyage tous frais payés à Ibiza s'étant avérée être un coup de maître en matière de gestion du personnel.

    Puis, après un début difficile pour sa première campagne dans l'élite depuis 21 ans, Côme a finalement terminé 10e, ce qui a incité l'Inter à approcher Fabregas, mais son employeur a immédiatement rejeté cette proposition. « Notre parcours est long, il durera plusieurs saisons et s'articule autour de Cesc Fabregas, qui ne quittera pas le club », a déclaré le président Mirwan Muwarso.

    Bien que certaines informations aient laissé entendre que Fabregas était disposé à succéder à Simone Inzaghi à San Siro, il n'a jamais eu l'intention de quitter de force un club dans lequel il reste profondément et littéralement investi. De plus, son séjour à Sinigaglia n'a en rien nui à son développement ni à ses perspectives de carrière, puisqu'il a désormais mené Côme au seuil de la qualification pour une compétition continentale pour la première fois dans l'histoire du club.

    À l'approche du match de mercredi contre l'AC Milan, les Lariani occupent la septième place de la Serie A, à seulement un point derrière l'Atalanta, qui occupe la place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Ils sont également déjà qualifiés pour les demi-finales de la Coppa Italia, où ils affronteront l'Inter dans un match aller-retour.

  • Como 1907 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Se mesurer à Allegri

    La visite du Milan de Massimiliano Allegri représente également un autre test intéressant, non seulement pour le sens tactique de Fabregas, mais aussi pour sa maturité en tant qu'entraîneur. Lorsque les deux équipes se sont rencontrées à Sinigaglia il y a un peu plus d'un mois, Côme a dominé la possession et le territoire, affichant des chiffres largement supérieurs dans presque tous les aspects du jeu, sauf là où cela compte le plus : le tableau d'affichage.

    Par conséquent, lorsqu'il s'est présenté devant les caméras après la défaite très frustrante de son équipe (3-1), Fabregas s'est montré quelque peu amer.

    « Ceux qui se concentrent sur les résultats apprécieront ce match », a-t-il déclaré, semblant viser la mentalité « seule la victoire compte » qui prévaut en Italie. « Mais ceux qui aiment regarder le football penseront que Côme gagne huit fois sur dix. Nous avons effectué 700 passes, eux 200 - incroyable. »

    Allegri, connu pour son pragmatisme et son succès, n'a pas été impressionné par l'insinuation de Fabregas selon laquelle Milan avait eu de la chance de gagner.

    « La chance fait partie de la vie, mais il est irrespectueux de réduire nos résultats au hasard », a déclaré l'entraîneur des Rossoneri aux journalistes. « Nous savons que nous devons travailler dur, mais cette équipe a l'humilité de comprendre ses limites et de travailler dans le respect de celles-ci. Fabregas est un jeune entraîneur qui a déjà accompli beaucoup de choses et qui en accomplira encore beaucoup, mais dans les matchs, les « si » et les « mais » comptent peu. »

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    Tirer les leçons de ses erreurs

    Pour être honnête envers Fabregas, il ne s'était pas montré arrogant avant le match, lorsqu'il avait déclaré que comparé à un entraîneur de niveau Ligue des champions comme Allegri, il était plutôt du niveau de la Serie D. Il a également reconnu humblement depuis qu'il devait mieux « gérer ses émotions » immédiatement après les matchs.

    Il n'est toutefois pas l'un des entraîneurs les plus explosifs d'Italie - Allegri est plus connu pour ses crises de colère que Fabregas - et, à en juger par sa réaction plutôt mesurée après la défaite surprise de son équipe à domicile contre la Fiorentina le week-end dernier, il apprend déjà à gérer la déception.

    De plus, alors que Fabregas a réprimandé l'attaquant vétéran - et ancien coéquipier - Alvaro Morata pour s'être stupidement fait expulser samedi contre la Fiorentina, il a assumé l'entière responsabilité de la perte par Côme de trois points qui auraient permis à l'équipe de se replacer dans la course au top 4.

    « Je suis contrarié de ne pas avoir réussi à faire comprendre aux garçons l'importance du match », a-t-il déclaré à DAZN. « Je leur ai parlé de mon expérience en tant que footballeur pendant la semaine, peut-être trop, mais cela n'a pas suffi. Nous avons commis une erreur dans notre attitude, nous devons montrer plus d'envie et être meilleurs en attaque si nous voulons jouer notre jeu. »

  • Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    « Faire les choses comme il faut »

    Le jeu de Como repose sur la construction depuis l'arrière et la conservation du ballon dans une formation apparemment en 4-2-3-1. C'est le genre d'approche audacieuse que les joueurs techniquement doués adorent, ce qui explique pourquoi Nico Paz et Jacobo Ramon, entre autres, se sont épanouis sous la houlette de Fabregas - et pourraient bien être rachetés par le Real Madrid dans un avenir proche.

    « Avoir une légende comme entraîneur, c'est incroyable », a déclaré Paz à la chaîne médiatique du club. « C'est quelqu'un qui vous met à l'aise et qui vous apprend beaucoup, tant sur la vie que sur le football. »

    Parfois, cependant, Fabregas a été accusé par la presse italienne d'être trop attaché à une approche tactique clairement influencée par l'équipe espagnole, obsédée par la possession du ballon, avec laquelle il a connu tant de succès. Par exemple, après la défaite 4-0 contre l'Inter à San Siro en décembre, on lui a demandé s'il avait envisagé d'adopter une stratégie moins offensive et il a répondu : « J'y ai pensé, mais ma tête m'a dit non. Je suis satisfait de cela, pour être honnête. Cela peut me faire passer pour un idiot ou un perdant.

    Mais j'ai vraiment le sentiment que mon équipe a progressé aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas quand on gagne et que les gens vous traitent de génie. Après une lourde défaite, on apprend davantage, on apprécie mieux les choses. Mais Côme fait les choses comme il faut. On peut aborder un match en défendant avec une formation 6-3-1 ou 5-4-1, mais je préfère perdre 4-0 plutôt que de faire ça. »

    Cependant, Fabregas n'est certainement pas aussi têtu qu'il l'a laissé entendre à cette occasion particulière. Dans la même interview, il a révélé qu'il retournerait seul à San Siro pour regarder l'Inter affronter Liverpool plus tard dans le mois afin de comprendre ce qu'il aurait pu faire de mieux contre les Nerazzurri, tout en soulignant qu'il avait été exposé à toutes sortes d'approches tactiques différentes pendant sa carrière de joueur.

    « J'ai gagné avec Antonio Conte, j'ai gagné avec [José] Mourinho, j'ai gagné avec Wenger, j'ai gagné avec Guardiola », a-t-il déclaré à The Coaches' Voice. « J'ai gagné avec tous les styles de jeu, vous ne m'entendrez donc jamais dire que l'un fonctionne et l'autre pas.

    De plus, le jour de mon arrivée, le club et les propriétaires m'ont parlé du lac de Côme, du mode de vie, des gens qui veulent voir un style de jeu offensif. C'est ce qu'on m'a demandé. Ils ne m'ont pas dit : « Gagne, gagne, gagne. » Ils m'ont dit : « Gagne, mais crée une identité, crée un type de joueur spécifique qui voudrait venir jouer à Côme. »

    Il a sans aucun doute atteint cet objectif particulier. Côme n'est plus seulement une destination attrayante pour les célébrités. Elle abrite désormais l'un des projets les plus respectés du football mondial, ainsi qu'une figure de proue fascinante qui pourrait bien s'avérer être un aussi bon entraîneur qu'il était joueur.

