À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier le mercato estival et, du côté du FC Barcelone, on accorde une attention particulière au renforcement de la défense. Parmi les joueurs figurant sur la liste des cibles potentielles du club espagnol pour cet été, on trouve également le nom d'Alessandro Bastoni, né en 1999, qui évolue à l'Inter et est titulaire dans l'équipe nationale de Gattuso. Ces rumeurs de mercato inquiètent les supporters nerazzurri, car selon le quotidien espagnol Sport, le Barça aurait effectué une première prise de contact pour évaluer s'il existe une marge de manœuvre pour une éventuelle négociation.
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Pourquoi Barcelone veut Bastoni : la demande de Flick et les premiers contacts
DES PROBLÈMES POUR BARCELONE ? LES RAISONS D'UNE ÉVENTUELLE OFFENSIVE
Cet été, Barcelone pourrait renouveler plusieurs éléments de sa défense, Christensen et Araujo étant susceptibles de quitter le club. C'est pourquoi la direction étudie différents profils, parmi lesquels figure, comme indiqué, celui de Bastoni : le défenseur central de l'Inter a été identifié comme l'une des principales cibles, car selon la direction, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe dans la phase de construction du jeu parmi les joueurs occupant son poste, et l'équipe de Flick mise beaucoup sur la construction du jeu depuis l'arrière ; de plus, c'est un nom qui fait l'unanimité au Barça et dont l'entraîneur et le directeur sportif Deco sont convaincus.
LES AUTRES OBJECTIFS DU FC BARCELONE
Comme indiqué, Bastoni n'est pas le seul joueur sur lequel le FC Barcelone a braqué les projecteurs. Le défenseur de l'Inter plaît à Flick, qui le considère comme l'un des profils idéaux pour la construction du jeu depuis l'arrière, mais la direction envisage également d'autres joueurs : parmi les noms qui suscitent le plus d'intérêt, on trouve Josko Gvardiol, né en 2002 et évoluant à Manchester City, et Gonçalo Inacio, né en 2001 et évoluant au Sporting Lisbonne. Il n'est pas exclu que le club recrute plusieurs renforts en défense, étant donné que l'objectif est de rajeunir ce secteur.