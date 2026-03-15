Pourquoi Barcelone veut Bastoni : la demande de Flick et les premiers contacts

À quelques mois de la fin de la saison, les clubs commencent à planifier le mercato estival et, du côté du FC Barcelone, on accorde une attention particulière au renforcement de la défense. Parmi les joueurs figurant sur la liste des cibles potentielles du club espagnol pour cet été, on trouve également le nom d'Alessandro Bastoni, né en 1999, qui évolue à l'Inter et est titulaire dans l'équipe nationale de Gattuso. Ces rumeurs de mercato inquiètent les supporters nerazzurri, car selon le quotidien espagnol Sport, le Barça aurait effectué une première prise de contact pour évaluer s'il existe une marge de manœuvre pour une éventuelle négociation.