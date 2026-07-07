Les exigences salariales de l’Ivoirien pourraient jouer un rôle décisif dans ce dossier. Concernant Goretzka, les discussions auraient achoppé, entre autres, sur la question du salaire.

Selon la presse transalpine, le milieu de terrain réclamerait un salaire annuel de sept millions d’euros, assorti d’une prime à la signature pouvant atteindre dix millions. La « Vieille Dame » aurait toutefois fixé un plafond salarial interne qu’elle refuse de dépasser.

Si le dossier turinois venait à échouer, ce revers ne mettrait pas pour autant un point final aux ambitions transalpines du milieu de terrain. Selon les dernières indiscrétions, le joueur de 31 ans maintiendrait plusieurs portes ouvertes, dont celle menant au Milan AC. Son arrivée chez les Rossoneri aurait même été actée, avant que le club lombard ne rate la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée. En Espagne, l’Atlético de Madrid est régulièrement cité, tandis qu’une autre piste mène vers la MLS.

Son contrat avec le Bayern Munich s’est achevé fin juin après huit années passées au sein du club le plus titré d’Allemagne. Ces dernières saisons, il a souvent cédé sa place à Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic dans les rencontres décisives, se contentant d’un rôle de remplaçant. Lors de l’exercice 2023-2024, il a tout de même inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en 31 matchs de Bundesliga. En Ligue des champions, en revanche, il est resté muet lors de ses dix sorties.