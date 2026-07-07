Après avoir officialisé son départ du FC Bayern Munich, Leon Goretzka aurait gelé les négociations durant la Coupe du monde pour se consacrer entièrement à l’équipe nationale. Les discussions auraient repris, mais selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, le milieu de terrain devrait désormais faire face à une période d’incertitude à la Juventus Turin.
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Plusieurs obstacles pourraient compromettre le transfert de Leon Goretzka à la Juventus Turin
Selon l’insider italien, la Juventus suit toujours Leon Goretzka, mais l’arrivée de l’ancien Bavarois n’est pas la priorité du moment.
Selon Romano, le club turinois veut d’abord régler le dossier de l’attaquant, puis celui du gardien, avant de se réactiver sur le milieu de terrain central. Une fois ces priorités validées, Goretzka retrouvera toute l’attention des dirigeants bianconeri.
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Concurrence pour Goretzka : un nouveau rival se manifeste à la Juve
Toutefois, les négociations pourraient traîner en longueur et même échouer. Goretzka n'est pas le seul milieu de terrain à vouloir jouer sous les ordres de l'entraîneur Luciano Spalletti. Selon Romano, Franck Kessie est également en lice pour un poste dans l'entrejeu de la Juve.
Kessie a d’ailleurs croisé Goretzka et l’équipe allemande lors d’un duel direct en phase de groupes de la Coupe du monde, sous les couleurs de la Côte d’Ivoire. Âgé de 29 ans, il portait récemment les couleurs d’Al-Ahli, en Arabie saoudite, mais son contrat est arrivé à échéance et n’a pas été renouvelé : il est donc lui aussi libre de tout transfert.
L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’AC Milan se serait surtout proposé de lui-même à la Juventus. Pour l’instant, Romano n’a pas précisé dans quelle mesure le club manifeste un intérêt réciproque.
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Milan, Madrid ou la MLS ? Goretzka disposerait de plusieurs options.
Les exigences salariales de l’Ivoirien pourraient jouer un rôle décisif dans ce dossier. Concernant Goretzka, les discussions auraient achoppé, entre autres, sur la question du salaire.
Selon la presse transalpine, le milieu de terrain réclamerait un salaire annuel de sept millions d’euros, assorti d’une prime à la signature pouvant atteindre dix millions. La « Vieille Dame » aurait toutefois fixé un plafond salarial interne qu’elle refuse de dépasser.
Si le dossier turinois venait à échouer, ce revers ne mettrait pas pour autant un point final aux ambitions transalpines du milieu de terrain. Selon les dernières indiscrétions, le joueur de 31 ans maintiendrait plusieurs portes ouvertes, dont celle menant au Milan AC. Son arrivée chez les Rossoneri aurait même été actée, avant que le club lombard ne rate la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée. En Espagne, l’Atlético de Madrid est régulièrement cité, tandis qu’une autre piste mène vers la MLS.
Son contrat avec le Bayern Munich s’est achevé fin juin après huit années passées au sein du club le plus titré d’Allemagne. Ces dernières saisons, il a souvent cédé sa place à Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic dans les rencontres décisives, se contentant d’un rôle de remplaçant. Lors de l’exercice 2023-2024, il a tout de même inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives en 31 matchs de Bundesliga. En Ligue des champions, en revanche, il est resté muet lors de ses dix sorties.
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