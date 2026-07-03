Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

Traduit par

Photo de Kimmich… La légende allemande pointe du doigt les joueurs de la Mannschaft

Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
Coupe du monde
O. Kahn
J. Kimmich
Allemagne

Oliver Kahn, légende de l’équipe d’Allemagne, affirme que le talent mène un joueur jusqu’à la Coupe du monde, mais que c’est le sens des responsabilités qui y prolonge son séjour.

Après l’élimination de l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde, les critiques contre la Mannschaft n’ont pas tardé.

Dans ce contexte, l’ancien gardien a publié une déclaration sur son compte LinkedIn pour exposer son analyse de la situation de la sélection nationale.

Le journal « AS » a relayé la déclaration d’Oliver Kahn, qui a commencé son intervention en déclarant : « Le débat sur le prochain sélectionneur national ne touche pas au cœur du problème. Trois sélectionneurs ont échoué au même stade : Joachim Löw, Hansi Flick et Nagelsmann. Trois philosophies footballistiques différentes. »

Concernant les échecs successifs en Coupe du monde, il a affirmé : « Si trois sélectionneurs aux approches différentes échouent toujours au même endroit, la cause est plus profonde que cela. »

Sans s’en tenir au staff, il a aussi pointé du doigt les joueurs, rappelant la séance de tirs au but perdue face au Paraguay.

Il a déclaré : « Il y a une image qui illustre mieux cette élimination que n’importe quelle statistique. Lorsque le match est arrivé aux tirs au but, on pouvait voir Kimmich chercher les joueurs qui allaient tirer. Pour moi, ce moment était le plus révélateur des raisons de cette élimination. Une équipe de haut niveau ne cherche pas de volontaires dans un tel moment. »

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Les joueurs de l’équipe nationale allemande doivent puiser dans une confiance innée pour assumer pleinement leurs responsabilités.

    Oliver Kahn a ajouté : « Chacun apprend dès son plus jeune âge à prendre des décisions difficiles et à assumer ses erreurs. Si vous n’avez pas appris cela auparavant, vous ne pourrez pas soudainement y parvenir simplement en enfilant le maillot de l’équipe nationale. »

    Selon lui, le problème de la Mannschaft n’est pas un manque de talent, mais l’absence de « cette confiance innée indispensable pour assumer ses responsabilités dans les moments décisifs ».

    Il a souligné : « Nous nous perdons dans des débats pour savoir qui doit partir, et nous plaçons nos espoirs dans le prochain sauveur, au lieu de nous demander pourquoi nous reproduisons les mêmes schémas depuis des années. Nous changeons de visages et appelons cela un changement, tout en évitant la vraie question : sommes-nous vraiment prêts à payer le prix que requiert toujours la performance au plus haut niveau ? »

    Il a conclu son intervention par une phrase qui résume sa vision du problème fondamental de la sélection allemande : « Le talent vous mène à la Coupe du monde, mais c’est le sens des responsabilités qui détermine combien de temps vous y resterez. »

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Coupe du monde
Paraguay crest
Paraguay
PAR
France crest
France
FRA