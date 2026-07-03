Photo de Kimmich… La légende allemande pointe du doigt les joueurs de la Mannschaft

Oliver Kahn, légende de l’équipe d’Allemagne, affirme que le talent mène un joueur jusqu’à la Coupe du monde, mais que c’est le sens des responsabilités qui y prolonge son séjour.

Après l’élimination de l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde, les critiques contre la Mannschaft n’ont pas tardé.

Dans ce contexte, l’ancien gardien a publié une déclaration sur son compte LinkedIn pour exposer son analyse de la situation de la sélection nationale.

Le journal « AS » a relayé la déclaration d’Oliver Kahn, qui a commencé son intervention en déclarant : « Le débat sur le prochain sélectionneur national ne touche pas au cœur du problème. Trois sélectionneurs ont échoué au même stade : Joachim Löw, Hansi Flick et Nagelsmann. Trois philosophies footballistiques différentes. »

Concernant les échecs successifs en Coupe du monde, il a affirmé : « Si trois sélectionneurs aux approches différentes échouent toujours au même endroit, la cause est plus profonde que cela. »

Sans s’en tenir au staff, il a aussi pointé du doigt les joueurs, rappelant la séance de tirs au but perdue face au Paraguay.

Il a déclaré : « Il y a une image qui illustre mieux cette élimination que n’importe quelle statistique. Lorsque le match est arrivé aux tirs au but, on pouvait voir Kimmich chercher les joueurs qui allaient tirer. Pour moi, ce moment était le plus révélateur des raisons de cette élimination. Une équipe de haut niveau ne cherche pas de volontaires dans un tel moment. »