Phil Parkinson salue « l'incroyable résilience » de Wrexham alors que les Red Dragons font un pas de plus vers les barrages du championnat

La clé de la victoire résidait dans la défense de l'avance 1-0. Après le match, Parkinson a admis que les Red Dragons avaient subi une pression énorme, mais qu'ils avaient fait preuve d'un immense caractère pour s'accrocher à la victoire.

« Nous avons fait preuve d'une incroyable résilience aujourd'hui pour remporter la victoire », a-t-il déclaré. « Il y a eu plusieurs moments clés dans le match. Des arrêts brillants d'Issa Kabore et George Dobson, puis une superbe finition d'Ollie.

Arthur a arrêté leur premier tir cadré, mais quel arrêt ! Nous savons que Carey est redoutable dans ce genre de situation. Il a tiré bas et fort, entre les jambes, et Arthur a réalisé un arrêt décisif. »

Il a continué en qualifiant la façon dont Wrexham a défendu son but d'« exceptionnelle », avant d'ajouter : « En venant ici, nous savions que tout se jouerait sur les premiers contacts lors des coups de pied arrêtés et du jeu en général.

Pensez au nombre de fois où le ballon est entré dans la surface aujourd'hui et en est ressorti avec une tête de Wrexham ou une réaction au deuxième ballon. »