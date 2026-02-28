Getty Images Sport
Phil Parkinson salue « l'incroyable résilience » de Wrexham alors que les Red Dragons font un pas de plus vers les barrages du championnat
Rathbone offre la victoire à Wrexham
La bonne forme et les succès à l'extérieur de Wrexham se sont poursuivis samedi à Londres grâce à un but d'Oliver Rathbone. Le milieu de terrain, qui a récemment prolongé son contrat au Racecourse Ground, a marqué d'un tir à ras de terre dans le coin inférieur droit du but, mettant les Red Dragons sur la voie de la victoire.
Les visiteurs ont dû rester solides en défense après avoir pris l'avantage et ont subi une pression intense de la part de l'équipe de Nathan Jones, qui cherchait à égaliser. Wrexham, qui a bien défendu et repoussé toutes les attaques de Charlton, a pu se contenter de son maigre avantage et remporter un précieux résultat à l'extérieur.
Parkinson fait l'éloge des attaquants
Le but de Rathbone était impressionnant, le milieu de terrain ayant trouvé le chemin des filets depuis l'entrée de la surface. Ce but est le fruit d'un beau travail de Nathan Broadhead, la recrue la plus chère du club, et le manager de Wrexham, Parkinson, n'a pas manqué de féliciter ses joueurs.
« Broadhead a bien fait de dépasser le joueur qui le marquait et Rathbone a fait ce qu'il a fait tant de fois pour nous. Il est tellement calme dans ces situations. C'est une très belle finition », a-t-il déclaré, via la Press Association. « Nous avons eu quelques occasions en or en deuxième mi-temps et quand vous ne les concrétisez pas, cela crée un peu de pression. Mais nous avons bien géré la situation aujourd'hui. Lorsque vous faites entrer des joueurs de l'envergure de Dan Scarr et Zak Vyner, cela aide le reste de l'équipe. »
Une défense solide permet à Wrexham de s'imposer
La clé de la victoire résidait dans la défense de l'avance 1-0. Après le match, Parkinson a admis que les Red Dragons avaient subi une pression énorme, mais qu'ils avaient fait preuve d'un immense caractère pour s'accrocher à la victoire.
« Nous avons fait preuve d'une incroyable résilience aujourd'hui pour remporter la victoire », a-t-il déclaré. « Il y a eu plusieurs moments clés dans le match. Des arrêts brillants d'Issa Kabore et George Dobson, puis une superbe finition d'Ollie.
Arthur a arrêté leur premier tir cadré, mais quel arrêt ! Nous savons que Carey est redoutable dans ce genre de situation. Il a tiré bas et fort, entre les jambes, et Arthur a réalisé un arrêt décisif. »
Il a continué en qualifiant la façon dont Wrexham a défendu son but d'« exceptionnelle », avant d'ajouter : « En venant ici, nous savions que tout se jouerait sur les premiers contacts lors des coups de pied arrêtés et du jeu en général.
Pensez au nombre de fois où le ballon est entré dans la surface aujourd'hui et en est ressorti avec une tête de Wrexham ou une réaction au deuxième ballon. »
Chelsea attend en FA Cup
Wrexham aura hâte de revenir sur le terrain et devra relever le plus grand défi de son histoire féérique jusqu'à présent lorsqu'il affrontera Chelsea en FA Cup. Les Blues ont pris un bon départ sous la houlette de Liam Rosenior et ne voudront pas subir le choc d'une élimination face à une équipe de Championship.
Pedro Neto a exprimé son désir et celui des Blues de remporter la FA Cup cette saison, mais les Red Dragons ne seront pas un obstacle facile à surmonter. L'équipe de Parkinson est l'une des plus en forme de la deuxième division anglaise et cherchera à profiter de la moindre erreur du club de l'ouest londonien.
Les Blues devront d'abord surmonter un choc de Premier League contre Arsenal, la seule équipe à avoir battu le club sous la direction de Rosenior. Les Gunners seront déterminés à reprendre cinq points d'avance sur Manchester City, qui les talonne après sa victoire à Leeds United.
