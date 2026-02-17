Goal.com
Phil Foden England Man City GFXGetty/GOAL
Phil Foden risque de perdre sa place dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde, le milieu de terrain de Manchester City étant revenu à la case départ après un bref regain de forme

Pep Guardiola a conseillé à Phil Foden de se détendre malgré sa récente baisse de forme, mais cela est plus facile à dire qu'à faire, étant donné que sa place dans l'équipe de Manchester City est plus incertaine que jamais et que son statut dans l'équipe d'Angleterre est également menacé. Foden semblait avoir surmonté les difficultés de la saison dernière vers la fin de 2025, mais il semble maintenant connaître un nouveau passage à vide au pire moment possible.

Foden n'a été nommé sur le banc de City que pour trois matchs consécutifs de Premier League récemment. Lors du deuxième de ces matchs, il n'est entré en jeu que pendant deux minutes alors que City cherchait à marquer le but de la victoire à Tottenham. Lors de la remontée spectaculaire contre Liverpool, il n'a même pas foulé la pelouse.

Les craintes concernant le déclin de Foden se sont quelque peu apaisées lorsqu'il a marqué son premier but en 14 apparitions contre Fulham, mais elles sont revenues lorsqu'il a déçu lors de la victoire difficile de City contre Salford City, équipe de deuxième division, samedi dernier en FA Cup.

Cela aurait dû être l'occasion idéale pour Foden de montrer qu'il était bel et bien sur la voie du rétablissement, mais il semble plutôt que sa performance contre Fulham ait été l'exception qui confirme la règle, à savoir qu'il est enlisé dans une nouvelle ornière.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Occasion manquée

    Foden était le deuxième joueur le plus expérimenté de City sur le terrain contre Salford après John Stones, mais il n'en a pas donné l'impression, car il n'a pas réussi à marquer le match de son empreinte, tirant trois fois au but sans jamais atteindre la cible.

    Alors que City menait nerveusement d'un but contre une équipe qu'il avait écrasée 8-0 il y a un peu plus d'un an, Guardiola a choisi de remplacer Foden afin de donner un nouvel élan à son équipe. Son remplaçant, Antoine Semenyo, a répondu présent, aidant City à accélérer le rythme et à marquer finalement le deuxième but qui lui a permis de se qualifier pour le cinquième tour.

    Guardiola savait certainement que les questions sur Foden seraient abordées lors des interviews d'après-match, et il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Aucun doute »

    « Je n'ai aucun, aucun, aucun doute, aucun à propos de Phil », a insisté l'entraîneur catalan. « Il doit bien se remettre et se concentrer uniquement sur le football et la pêche. Il adore pêcher, c'est tout. Quand il sera comme ça, Phil sera de retour et reviendra.

    Ce n'est pas il y a deux siècles qu'il était le meilleur joueur de la Premier League. C'était tout récemment. Ce n'était pas il y a plusieurs saisons. C'est Phil Foden. Il doit juste se détendre, retrouver la joie, le sourire et le bonheur, et jouer, jouer et jouer. Il jouera tous les jours. Et quand on a ce don, il suffit de se détendre et de le faire. »

  • Manchester City v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Renaissance éphémère

    Le problème, c'est que Foden n'a plus été performant depuis avant Noël, alors qu'il était la source d'inspiration de City, aidant l'équipe à remporter une série de victoires qu'elle méritait à peine.

    C'est lui qui a sorti l'équipe du pétrin contre Leeds United en novembre, grâce à son but à la 91e minute qui a évité un tas de corps dans la surface pour atterrir dans les filets comme s'il avait été tiré à travers le chas d'une aiguille, permettant ainsi à son équipe de remporter la victoire 3-2.

    Il avait également marqué le premier but de City ce jour-là, puis un autre doublé, avec des frappes des deux pieds, lors du match suivant contre Fulham, où City est passé d'une avance de 5-1 à une victoire 5-4.

    Un but et une passe décisive ont permis à City de s'imposer 3-0 contre Sunderland, tandis qu'un tir du pied gauche caractéristique depuis le bord de la surface contre Crystal Palace lui a permis d'inscrire six buts et une passe décisive en cinq matchs. Étrangement, Guardiola a décidé de réprimander Foden après ce match.

    « Aujourd'hui, il n'a pas fait un bon match, il n'a pas bien joué », a déclaré l'entraîneur. « Il a perdu beaucoup de ballons, il était trop précipité dans chaque action. Phil doit être plus calme, garder le ballon, faire des passes et, au bon moment, changer de vitesse. Au bon moment, il doit exploser.

    Mais au final, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, il est très jeune. Il a encore une marge de progression, il écoute et il réalise une saison incroyable, formidable. »

    Guardiola a ajouté à Selhurst Park qu'il y avait « absolument, absolument, absolument » encore beaucoup à venir de la part de Foden, et il l'a exhorté à améliorer sa compréhension du jeu.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Parmi les remplaçants

    Il est difficile de dire si la baisse de forme actuelle de Foden est le résultat de sa tentative de suivre les conseils de Guardiola, mais ces commentaires ont précédé une série de 13 matchs sans but ni passe décisive, et il semble désormais faire partie des remplaçants de City, restant souvent sur le banc lors des matchs décisifs, avant de revenir dans le onze de départ lorsque Guardiola décide de changer ses joueurs face à des adversaires moins coriaces.

    Foden a été remplacé à la mi-temps lorsque City s'est incliné 2-0 à Manchester United en janvier, et son seul match en Premier League depuis lors a été contre Fulham. Il a peut-être été titulaire lors des trois derniers matchs de City, mais deux d'entre eux étaient des matchs de coupe que l'équipe était censée gagner facilement.

    De nombreux supporters de City pensent que Foden bénéficie d'un traitement de faveur de la part de Guardiola, qui l'a encouragé depuis ses débuts en équipe première en 2018. Guardiola n'a jamais caché son affection pour Foden, qu'il a qualifié de « joueur le plus talentueux » avec lequel il ait jamais travaillé en 2019, alors que la plupart des gens l'avaient à peine vu jouer. Au début du mois, il a d'ailleurs admis qu'il considérait Foden comme un membre de sa famille.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Comme un fils

    « C'est mon fils, c'est notre fils », a-t-il déclaré. « Petit à petit, il reviendra. Nous essayons de le protéger et de l'aider à retrouver son meilleur niveau. Nous avons besoin qu'il soit au meilleur de sa forme pour revenir là où nous en sommes. C'est un être humain.

    Au cours d'une carrière de huit ou neuf ans, il y a parfois des hauts et des bas. C'est aussi simple que cela. Je ne vais pas être celui qui doute des qualités de Phil et de son importance. »

    Guardiola sait qu'il doit faire preuve de prudence avec Foden, compte tenu de ses difficultés mentales au cours de l'année écoulée et parce qu'il connaît son potentiel. Et dans une équipe de City qui a connu d'énormes changements au cours de la seule année dernière, Foden est un lien précieux entre le passé glorieux du club et son avenir, même s'il n'a encore que 25 ans.

    Mais Foden ne bénéficie pas du même filet de sécurité en équipe d'Angleterre. Il a rarement réussi à reproduire ses performances habituelles sous le maillot de City sur la scène internationale, ne marquant que quatre buts et délivrant dix passes décisives en 47 matches avec les Three Lions, dont seulement trois lors de grands tournois.

  • England v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Aucune certitude

    Et tandis que Sir Gareth Southgate, tout comme Guardiola, continuait à faire confiance à Foden, Thomas Tuchel n'avait aucune raison de faire de même. L'Allemand a fait de son absence de loyauté envers quiconque son argument de vente unique lorsqu'il a accepté le poste, et il n'a sélectionné Foden que pour deux de ses cinq stages en tant que sélectionneur national.

    Foden a demandé à être écarté de l'équipe pour les matchs de l'Angleterre en juin afin d'être en pleine forme physique et mentale pour la Coupe du monde des clubs, ce qui a conduit Tuchel à le laisser sur la touche lors des matchs internationaux de septembre et octobre. Il a réintégré Foden dans l'équipe en novembre et lui a promis un « rôle central », mais il ne l'a aligné dans aucun des deux matchs contre la Serbie et l'Albanie, le faisant entrer en tant que remplaçant pendant 53 minutes sur un total de 180.

    Tuchel considère Foden comme un numéro 10, et non comme un ailier, ce qui le place dans un marché très concurrentiel en ce qui concerne les meneurs de jeu anglais. Jude Bellingham est presque assuré de sa place dans l'équipe pour la Coupe du monde tant qu'il est en forme, même si la star du Real Madrid risque de manquer les prochains matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon pendant qu'il se remet d'une blessure aux ischio-jambiers.

    La place de Morgan Rogers dans le prochain stage et probablement dans la Coupe du monde est également pratiquement garantie, et bien que la chute d'Eberechi Eze à Arsenal soit une bonne nouvelle pour les espoirs de Foden d'être appelé le mois prochain et pour la Coupe du monde, le joueur d'Arsenal, contrairement à Foden, a su saisir sa chance de briller contre des adversaires plus faibles ce week-end, lorsque les Gunners ont écrasé Wigan Athletic.

    Foden devrait profiter au maximum de ces deux semaines sans matchs en milieu de semaine et suivre les mêmes étapes que lorsqu'il a retrouvé son meilleur niveau en début de saison. Même si Guardiola souhaite qu'il se détende, il ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers.

