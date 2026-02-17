Phil Foden risque de perdre sa place dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde, le milieu de terrain de Manchester City étant revenu à la case départ après un bref regain de forme

Foden n'a été nommé sur le banc de City que pour trois matchs consécutifs de Premier League récemment. Lors du deuxième de ces matchs, il n'est entré en jeu que pendant deux minutes alors que City cherchait à marquer le but de la victoire à Tottenham. Lors de la remontée spectaculaire contre Liverpool, il n'a même pas foulé la pelouse.
Les craintes concernant le déclin de Foden se sont quelque peu apaisées lorsqu'il a marqué son premier but en 14 apparitions contre Fulham, mais elles sont revenues lorsqu'il a déçu lors de la victoire difficile de City contre Salford City, équipe de deuxième division, samedi dernier en FA Cup.
Cela aurait dû être l'occasion idéale pour Foden de montrer qu'il était bel et bien sur la voie du rétablissement, mais il semble plutôt que sa performance contre Fulham ait été l'exception qui confirme la règle, à savoir qu'il est enlisé dans une nouvelle ornière.