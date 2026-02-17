Phil Foden risque de perdre sa place dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde, le milieu de terrain de Manchester City étant revenu à la case départ après un bref regain de forme

Le problème, c'est que Foden n'a plus été performant depuis avant Noël, alors qu'il était la source d'inspiration de City, aidant l'équipe à remporter une série de victoires qu'elle méritait à peine.

C'est lui qui a sorti l'équipe du pétrin contre Leeds United en novembre, grâce à son but à la 91e minute qui a évité un tas de corps dans la surface pour atterrir dans les filets comme s'il avait été tiré à travers le chas d'une aiguille, permettant ainsi à son équipe de remporter la victoire 3-2.

Il avait également marqué le premier but de City ce jour-là, puis un autre doublé, avec des frappes des deux pieds, lors du match suivant contre Fulham, où City est passé d'une avance de 5-1 à une victoire 5-4.

Un but et une passe décisive ont permis à City de s'imposer 3-0 contre Sunderland, tandis qu'un tir du pied gauche caractéristique depuis le bord de la surface contre Crystal Palace lui a permis d'inscrire six buts et une passe décisive en cinq matchs. Étrangement, Guardiola a décidé de réprimander Foden après ce match.

« Aujourd'hui, il n'a pas fait un bon match, il n'a pas bien joué », a déclaré l'entraîneur. « Il a perdu beaucoup de ballons, il était trop précipité dans chaque action. Phil doit être plus calme, garder le ballon, faire des passes et, au bon moment, changer de vitesse. Au bon moment, il doit exploser.

Mais au final, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, il est très jeune. Il a encore une marge de progression, il écoute et il réalise une saison incroyable, formidable. »

Guardiola a ajouté à Selhurst Park qu'il y avait « absolument, absolument, absolument » encore beaucoup à venir de la part de Foden, et il l'a exhorté à améliorer sa compréhension du jeu.