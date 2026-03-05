Getty Images Sport
« Petite crise » - La légende de l'arbitrage Pierluigi Collina compare le VAR à des problèmes conjugaux « avec votre femme » dans une évaluation cinglante de la technologie vidéo
La lune de miel est terminée pour le VAR
S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle de l'International Football Association Board (IFAB) au Pays de Galles, Collina n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré : « En Italie, on dit que dans tout mariage heureux, il y a une crise après sept ans. Il est donc possible que les gens tombent amoureux du VAR, puis, après quelques années, comme avec votre femme, vous traversiez une petite crise. » Ses commentaires interviennent à un moment où la frustration des supporters est à son comble, beaucoup réclamant la suppression totale du système après une décennie d'essais et de mise en œuvre.
De nouveaux pouvoirs pour les arbitres vidéo
Malgré cette « petite crise » apparente, le champ d'application de la technologie devrait considérablement s'étendre. L'IFAB a officiellement élargi le protocole VAR afin d'inclure la possibilité de vérifier les deuxièmes cartons jaunes incorrectement attribués. L'urgence de ce changement a été mise en évidence le mois dernier en Serie A lorsque le défenseur de la Juventus Pierre Kalulu a été incorrectement expulsé contre l'Inter. De plus, les arbitres auront bientôt la possibilité de vérifier les corners incorrectement attribués.
Collina a expliqué que la nature évolutive de ce sport rendait ces mises à jour nécessaires, soulignant que le cadre initial avait été rédigé à une époque où la technologie était différente. « Lorsque nous avons décidé de tester le VAR en 2016, la technologie était très différente. Le protocole a été rédigé à partir de zéro et s'est inspiré d'autres sports, tels que le rugby, et les arbitres vidéo n'avaient aucune expérience préalable. Aujourd'hui, la situation est très différente », a-t-il déclaré.
Lutter contre les pertes de temps
Au-delà de la cabine vidéo, les arbitres se voient attribuer de nouveaux outils pour accélérer le jeu. À partir de la Coupe du monde cet été, les arbitres auront le pouvoir de déclencher un compte à rebours de cinq secondes pour les remises en jeu et les coups de pied arrêtés s'ils estiment que les joueurs font traîner les choses. De plus, une limite stricte de 10 secondes sera appliquée pour les remplacements, les joueurs qui ne quittent pas le terrain assez rapidement étant contraints d'attendre une minute entière avant que leur remplaçant puisse entrer.
« L'objectif est d'éliminer, ou d'éliminer autant que possible, les pertes de temps qui nuisent au spectacle du jeu. L'année dernière, nous avons introduit la « règle des huit secondes » pour les gardiens de but, qui a été un grand succès. Il y a eu très peu de cas où un corner a été accordé. La mesure dissuasive a fonctionné », a ajouté Collina à La Gazzetta dello Sport dans son évaluation du déroulement du jeu moderne.
L'avenir du système de contestation
Le football se rapproche également d'un système de « contestation » similaire à celui utilisé au tennis ou au cricket. Le Football Video Support (FVS), qui permet aux entraîneurs de contester deux décisions par match, est déjà testé en Italie, à Malte et en Espagne. Collina a confirmé l'extension de ces essais en déclarant : « Il est probable que dans les prochaines semaines, nous offrirons aux associations membres et aux organisateurs de compétitions la possibilité de participer à l'essai pour la saison prochaine. »
Si la Premier League reste hésitante sur certains aspects, tels que les vérifications VAR sur les corners, le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, estime que le système de contestation pourrait être une avancée positive. M. Bullingham a fait remarquer : « Cela change la dynamique. Cela réduit le nombre d'interventions VAR et fait peser la responsabilité sur l'entraîneur. C'est quelque chose que nous pourrions continuer à apprendre en testant ce modèle. »
