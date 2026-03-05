« Petite crise » - La légende de l'arbitrage Pierluigi Collina compare le VAR à des problèmes conjugaux « avec votre femme » dans une évaluation cinglante de la technologie vidéo

Malgré cette « petite crise » apparente, le champ d'application de la technologie devrait considérablement s'étendre. L'IFAB a officiellement élargi le protocole VAR afin d'inclure la possibilité de vérifier les deuxièmes cartons jaunes incorrectement attribués. L'urgence de ce changement a été mise en évidence le mois dernier en Serie A lorsque le défenseur de la Juventus Pierre Kalulu a été incorrectement expulsé contre l'Inter. De plus, les arbitres auront bientôt la possibilité de vérifier les corners incorrectement attribués.

Collina a expliqué que la nature évolutive de ce sport rendait ces mises à jour nécessaires, soulignant que le cadre initial avait été rédigé à une époque où la technologie était différente. « Lorsque nous avons décidé de tester le VAR en 2016, la technologie était très différente. Le protocole a été rédigé à partir de zéro et s'est inspiré d'autres sports, tels que le rugby, et les arbitres vidéo n'avaient aucune expérience préalable. Aujourd'hui, la situation est très différente », a-t-il déclaré.