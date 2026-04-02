Florentino Pérez, président du Real Madrid, est intervenu pour protéger le jeune joueur Tiago Beitarch des convoitises des grands clubs européens.

Pitarch s'est fortement fait remarquer grâce à ses performances exceptionnelles depuis son passage en équipe première, sur décision de l'entraîneur Álvaro Arbeloa.

Pitarch est âgé de 18 ans et son contrat avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2027.

Le site « Defensa Central », citant The Athletic, a indiqué que Pérez avait agi rapidement pour s'assurer de la présence de Bitar à long terme.

Pitarch avait récemment annoncé qu’il représenterait l’Espagne, au lieu de jouer pour le Maroc.

En effet, Bitarch a joué avec l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans et a contribué à sa qualification pour le Championnat d'Europe.