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Pérez intervient pour protéger Bitar

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T. Pitarch
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Florentino Pérez, président du Real Madrid, est intervenu pour protéger le jeune joueur Tiago Beitarch des convoitises des grands clubs européens.

Pitarch s'est fortement fait remarquer grâce à ses performances exceptionnelles depuis son passage en équipe première, sur décision de l'entraîneur Álvaro Arbeloa.

Pitarch est âgé de 18 ans et son contrat avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2027.

Le site « Defensa Central », citant The Athletic, a indiqué que Pérez avait agi rapidement pour s'assurer de la présence de Bitar à long terme. 

Pitarch avait récemment annoncé qu’il représenterait l’Espagne, au lieu de jouer pour le Maroc.

En effet, Bitarch a joué avec l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans et a contribué à sa qualification pour le Championnat d'Europe.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Une pénalité importante pour la consolidation de Beitar

    Le Real Madrid et Bitarch sont déjà parvenus à un accord pour prolonger son contrat jusqu'à l'été 2030, avec une clause libératoire très élevée s'élevant à 150 millions d'euros.

    Ce montant est bien supérieur à ce qui est habituellement versé aux joueurs issus du centre de formation du Real Madrid, mais il reflète le niveau affiché par Bitarch, qui est devenu un pilier important de l'équipe première.

    Pitarch est devenu un joueur qui suscite l'enthousiasme des supporters du Real Madrid, ravis de voir l'un des enfants du centre de formation connaître un tel succès. 

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