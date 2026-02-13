Getty Images
Pep Guardiola répond aux propos incendiaires de Sir Jim Ratfliffe, copropriétaire de Manchester United, sur l'immigration
Guardiola défend le multiculturalisme après les commentaires de Ratcliffe
Guardiola a réagi aux propos de Ratcliffe, pour lesquels il a présenté des excuses, affirmant qu'il n'était responsable que d'avoir « offensé certaines personnes ».
Aujourd'hui, le Catalan insiste sur le fait que le multiculturalisme ne peut qu'enrichir une société et une culture.
Il a déclaré aux journalistes avant le match de la FA Cup opposant City à Salford City ce week-end : « Tout le monde veut avoir une vie meilleure. Chaque personne veut avoir la perspective d'un avenir meilleur pour elle-même, pour sa famille ou ses amis. Parfois, les opportunités se présentent là où vous êtes né et là où vous allez.
C'est pourquoi le lieu où vous êtes né n'a pas d'importance.
La plupart des gens fuient leur pays à cause des problèmes qui y règnent, et non parce qu'ils veulent partir.
Plus nous embrassons les autres cultures, les embrassons véritablement, plus nous aurons une société meilleure - je n'ai aucun doute là-dessus. »
Guardiola a beaucoup voyagé au cours de sa carrière de joueur et d'entraîneur.
Guardiola est né en Catalogne et a également joué en Italie, au Mexique et au Qatar tout au long de sa carrière. Il a été entraîneur en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, et il insiste, à juste titre, sur le fait que les gens n'ont tout simplement aucune influence sur leur lieu de naissance, dans un appel à l'empathie.
Il ajoute : « C'est un problème mondial.
Nous traitons les immigrants ou les personnes venues d'autres pays comme s'ils étaient responsables des problèmes de notre pays. C'est un problème majeur, car le fait que je sois catalan et que vous soyez britannique... Quelle influence avons-nous eue sur notre lieu de naissance ?
Tout le monde veut avoir une vie meilleure, tout le monde veut un avenir meilleur pour soi-même et pour sa famille. Parfois, les opportunités se trouvent là où vous êtes né, et parfois elles se trouvent là où vous allez.
La couleur de votre peau ou votre lieu de naissance ne font aucune différence. »
Ratcliffe suscite l'indignation avec des propos « honteux et profondément clivants »
Des personnalités du monde du sport et de la politique ont critiqué les propos manifestement mensongers de Jim Ratcliffe.
Le Premier ministre Keir Starmer a immédiatement répondu à Ratcliffe, qualifiant ses propos d'« offensants et erronés ». Il a ajouté : « La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et diversifié. Jim Ratcliffe devrait présenter ses excuses. »
L'association antiraciste dans le football Kick It Out a déclaré : « Les propos de Sir Jim Ratcliffe sont honteux et profondément diviseurs à un moment où le football fait tant pour rassembler les communautés. Outre les chiffres inexacts qu'il a mentionnés, il convient de lui rappeler que Manchester United compte des supporters très diversifiés et joue dans une ville dont l'histoire culturelle a été enrichie par les immigrants. Ce type de langage et de leadership n'a pas sa place dans le football anglais, et nous pensons que la plupart des supporters partagent cet avis. »
Le Manchester United Muslim Supporters Club s'est dit « profondément préoccupé » par les propos de Ratcliffe. Dans son communiqué, il déclare : « Le terme « colonisé » n'est pas neutre, il fait écho au langage fréquemment utilisé dans les discours d'extrême droite qui présentent les migrants comme des envahisseurs et une menace démographique. Une telle rhétorique a des conséquences dans le monde réel. Le Royaume-Uni a connu une augmentation soutenue des crimes haineux ces dernières années, notamment une recrudescence de l'islamophobie, de l'antisémitisme, des agressions à caractère raciste et de l'hostilité envers les migrants et les personnes de couleur.
Manchester United est un club mondial fondé sur la diversité, avec des joueurs, des membres du personnel et des supporters de toutes origines, confessions et ethnies. La force de notre club et de notre pays réside dans cette diversité. »
Et ensuite ?
Manchester United espère rapidement faire oublier ces commentaires lorsqu'il affrontera Everton le lundi 23 février. Éliminé de la FA Cup, le club ne disputera aucun match ce week-end.
De son côté, City cherchera à éviter l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la FA Cup contre Salford.
