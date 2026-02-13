Pep Guardiola répond aux propos incendiaires de Sir Jim Ratfliffe, copropriétaire de Manchester United, sur l'immigration

Guardiola a réagi aux propos de Ratcliffe, pour lesquels il a présenté des excuses, affirmant qu'il n'était responsable que d'avoir « offensé certaines personnes ».

Aujourd'hui, le Catalan insiste sur le fait que le multiculturalisme ne peut qu'enrichir une société et une culture.

Il a déclaré aux journalistes avant le match de la FA Cup opposant City à Salford City ce week-end : « Tout le monde veut avoir une vie meilleure. Chaque personne veut avoir la perspective d'un avenir meilleur pour elle-même, pour sa famille ou ses amis. Parfois, les opportunités se présentent là où vous êtes né et là où vous allez.

C'est pourquoi le lieu où vous êtes né n'a pas d'importance.

La plupart des gens fuient leur pays à cause des problèmes qui y règnent, et non parce qu'ils veulent partir.

Plus nous embrassons les autres cultures, les embrassons véritablement, plus nous aurons une société meilleure - je n'ai aucun doute là-dessus. »