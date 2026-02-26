Pep Guardiola pressenti pour un nouveau rôle surprenant à Manchester City alors qu'une légende du club exhorte les propriétaires à « le garder aussi longtemps que possible »

Alors que certaines informations affirment que Guardiola pourrait bien quitter City à la fin de la saison, mettant ainsi fin à une période faste à l'Etihad Stadium, l'ancien entraîneur Stuart Pearce estime qu'il doit rester au club aussi longtemps que possible, voire éventuellement occuper à terme un poste de directeur sportif.

« Quand on regarde tous les clubs de football à travers le monde et qu'on observe la stabilité de certains d'entre eux, Manchester City est l'un des plus stables. Avec cet entraîneur, on ne voit pas les propriétaires chercher à faire les gros titres. Mais le remplacer quand il partira sera une tâche très, très difficile », a-t-il déclaré à Betway.

« Si l'on considère un remplaçant potentiel similaire, ils ont des clubs satellites dans le monde entier, mais ont-ils des managers dans le monde entier qui pourraient venir de leurs autres clubs ? Cela pourrait être une option pour l'avenir. Un changement total de style pourrait les faire légèrement reculer.

Peut-on reproduire ce qu'il a déjà accompli ? C'est absolument incroyable. Évidemment, j'étais à City avant que la richesse et la fortune n'arrivent. Vous pouvez donc voir l'impact qu'il a eu. J'essaierais de le garder aussi longtemps que possible.

« On parle depuis quelques années de son départ. Personnellement, si j'étais City, je le garderais simplement là-bas. Vous pourriez même vouloir le garder comme directeur sportif par la suite. »