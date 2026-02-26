Getty Images Sport
Pep Guardiola pressenti pour un nouveau rôle surprenant à Manchester City alors qu'une légende du club exhorte les propriétaires à « le garder aussi longtemps que possible »
Pep pressenti pour un nouveau poste
Alors que certaines informations affirment que Guardiola pourrait bien quitter City à la fin de la saison, mettant ainsi fin à une période faste à l'Etihad Stadium, l'ancien entraîneur Stuart Pearce estime qu'il doit rester au club aussi longtemps que possible, voire éventuellement occuper à terme un poste de directeur sportif.
« Quand on regarde tous les clubs de football à travers le monde et qu'on observe la stabilité de certains d'entre eux, Manchester City est l'un des plus stables. Avec cet entraîneur, on ne voit pas les propriétaires chercher à faire les gros titres. Mais le remplacer quand il partira sera une tâche très, très difficile », a-t-il déclaré à Betway.
« Si l'on considère un remplaçant potentiel similaire, ils ont des clubs satellites dans le monde entier, mais ont-ils des managers dans le monde entier qui pourraient venir de leurs autres clubs ? Cela pourrait être une option pour l'avenir. Un changement total de style pourrait les faire légèrement reculer.
Peut-on reproduire ce qu'il a déjà accompli ? C'est absolument incroyable. Évidemment, j'étais à City avant que la richesse et la fortune n'arrivent. Vous pouvez donc voir l'impact qu'il a eu. J'essaierais de le garder aussi longtemps que possible.
« On parle depuis quelques années de son départ. Personnellement, si j'étais City, je le garderais simplement là-bas. Vous pourriez même vouloir le garder comme directeur sportif par la suite. »
Mise à jour sur l'avenir de Guardiola
Guardiola a déjà été interrogé à plusieurs reprises cette saison sur son avenir. En janvier, il a déclaré : « J'ai un contrat. Je l'ai répété mille fois. Il est valable pour dix ans. Je partirai un jour, mais j'ai un contrat. »
On lui a posé une question similaire vendredi et il a répété la même chose : « Il me reste un an de contrat. La question est la même qu'il y a un ou deux mois, mais je vous répète que ma réponse est la même. »
Malgré le mystère qui entoure l'avenir de Guardiola, les dirigeants de City affirment ne pas connaître les projets d'avenir de leur entraîneur, selon ESPN. Des sources proches de l'agence qui travaille avec les représentants de Guardiola ajoutent que toute information concernant l'avenir du manager de City est « étroitement protégée ». Les rumeurs seraient alimentées par les discussions entre les dirigeants, agents et joueurs rivaux, mais les spéculations sur un éventuel départ de Guardiola cet été persistent, et personne ne serait vraiment surpris si cette saison était la dernière du Catalan avec le club de Premier League.
Guardiola remportera-t-il le titre ?
Guardiola a remporté six fois la Premier League avec City et son équipe compte actuellement cinq points de retard sur le leader Arsenal, avec un match en moins.
S'exprimant la semaine dernière, il a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune inquiétude particulière concernant la course au titre, déclarant aux journalistes : « 12 matchs, c'est beaucoup. Newcastle est ma seule préoccupation. Je ne me soucie pas de la finale de la Coupe de la Ligue contre Arsenal tant qu'elle n'est pas là. Pour l'instant, c'est Newcastle, le repos, puis Leeds. Je ne sais pas ce qui va se passer lors des 12 prochains matchs. Je n'en ai pas parlé une seule seconde avec mes joueurs.
Hier et avant-hier, on ne parlait que de Newcastle, Newcastle, Newcastle. Je n'ai pas parlé du classement ni du tableau. Je m'en fiche complètement. Il reste 12 matchs. Posez-moi cette question dans deux ou trois matchs et je vous répondrai, mais 12 matchs, c'est une éternité. C'est la seule vérité que j'ai.
Ils avaient neuf points d'avance parce que nous avions un match en moins. Quand tout le monde aura disputé le même nombre de matchs, nous verrons les différences. Beaucoup de choses vont se passer d'ici la fin de la saison. 70 % des joueurs sont nouveaux, ils n'ont donc pas l'expérience de ce genre de situations. L'expérience, c'est gagner demain. »
Et ensuite ?
City affrontera Leeds United lors de son prochain match avant d'affronter Nottingham Forest. Le club est également toujours en lice en FA Cup et affrontera Newcastle United au cinquième tour.
