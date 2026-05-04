Pep Guardiola ne semble pas prêt à quitter la Premier League. Malgré les rumeurs persistantes ces derniers mois sur un départ imminent de l’entraîneur catalane, tous les indicateurs laissent désormais penser qu’il va prolonger son contrat avec Manchester City.

À quelques semaines de ses dix ans sur le banc citizen, une période marquée par un succès sans précédent, l’entraîneur catalane a laissé entendre qu’il resterait aux commandes pour la saison 2026/27. Selon The Guardian, City aurait déjà identifié Enzo Maresca comme l’un des principaux candidats pour lui succéder.

Guardiola s’est exprimé avec enthousiasme sur son travail à l’Etihad Stadium et a salué la stabilité du club. « Je n’aurais pas tenu dix ans ici, même avec tous ces trophées, si je n’avais pas travaillé avec ces gens », a-t-il admis.

Le technicien catalan a ajouté : « C’est formidable quand Ilkay Gündogan revient et dit : “Tout est si bien organisé à City. C’est pour ça que nous jouons de manière constante en Ligue des champions depuis douze, treize, quatorze ans. Nous nous battons toujours pour les trophées, car nous sommes constants dans nos tactiques, nos systèmes, nos joueurs et nos managers.” »

Déjà sacré vainqueur de la Carabao Cup plus tôt dans la saison, Manchester City dispute toujours le titre de champion à Arsenal. Plus tard ce mois-ci, les Citizens prépareront la finale de la FA Cup face à Chelsea.

Guardiola reconnaît que la quête du triplé l’angoisse moins que la saison passée, lorsque City avait dû lutté pour décrocher son billet pour la Ligue des champions. « Je ressens la pression dans les heures qui précèdent le match, mais entre les rencontres, je suis plus serein. La saison dernière, je passais 24 heures sur 24 à me demander ce qu’il adviendrait du club si nous ne nous qualifiions pas pour la Ligue des champions », a déclaré Guardiola.