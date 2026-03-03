Getty
Pep Guardiola fait le point sur la blessure d'Erling Haaland alors que Manchester City s'inquiète de la disponibilité de son attaquant vedette pour le match contre Nottingham Forest
La blessure de Haaland survient à un moment crucial
Bien que le rythme de buts de Haaland ait ralenti depuis le début de l'année par rapport au début de la saison, il s'est tout de même révélé crucial dans la remontée de City au classement. Le Norvégien a contribué au but égalisateur de Bernardo Silva, puis a marqué le penalty décisif lors de la victoire 2-1 contre Liverpool en février, a marqué lors de la victoire 3-0 contre Fulham, puis a joué un rôle important dans la victoire 2-1 contre Newcastle grâce à une performance très active qui a souligné les progrès qu'il a réalisés dans tous les aspects de son jeu.
Même si City a battu Leeds grâce à un but de son coéquipier Antoine Semenyo, la blessure de Haaland survient à un moment crucial de la saison. Avec 10 matchs à jouer dans la course au titre de Premier League, City doit également faire face à un match de cinquième tour de la FA Cup à Newcastle, à la finale de la Carabao Cup et à un match de huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid avant la trêve internationale.
Haaland « se sent beaucoup mieux »
Interrogé sur Haaland lors d'une conférence de presse, Guardiola a déclaré : « Il se sent beaucoup mieux, mais hier, nous ne nous sommes pas entraînés et aujourd'hui, nous avons entraînement. Nous prendrons une décision aujourd'hui... »
Le manager de City a déclaré qu'il adopterait la même approche avec Nico O'Reilly, qui a dû quitter le terrain à la 71e minute à Elland Road en raison d'une blessure présumée à la cheville.
Guardiola : « Nous devons nous adapter aux coups de pied arrêtés »
Guardiola a été interrogé sur l'importance croissante des coups de pied arrêtés en Premier League après que l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, ait déclaré : « mon cœur de footballeur n'aime pas ça ». Le Néerlandais a expliqué : « Aujourd'hui, la plupart des matchs que je vois en Premier League ne me procurent pas beaucoup de plaisir, mais ils sont toujours intéressants car ils sont très disputés, et c'est ce qui rend cette ligue formidable, car elle est très compétitive. »
Guardiola a déclaré que les équipes devaient s'adapter aux changements dans le jeu, qu'elles le trouvent divertissant ou non. L'entraîneur de City a déclaré : « Les coups de pied arrêtés ont commencé à prendre de l'importance. C'était différent quand j'ai commencé comme entraîneur. Quand j'étais jeune, on disait que les Anglais célébraient les corners et les coups francs comme des buts. Je m'en souviens parfaitement, donc rien n'a changé à cet égard. Arsenal dicte la manière dont cela se passe et c'est un aspect important.
Il y a quatre ans, en NBA, le trois points n'était pas aussi présent, mais aujourd'hui, de nombreuses équipes l'utilisent. Cela fait partie de la dynamique. On peut rester assis et se plaindre, mais il faut s'adapter. Cela fait partie du jeu. Il faut s'adapter, en particulier à la manière dont cela se passe en Premier League. Chaque pays a sa propre façon de faire et chaque club a sa propre manière de jouer. Je comprends parfaitement les commentaires d'Arne Slot et, d'une certaine manière, je suis d'accord avec lui.
J'ai mon propre avis sur la question, mais je garderai pour moi mon opinion sur ce qui se passe dans la surface. Je ne la partagerai pas avec vous. Je l'ai déjà partagée avec les joueurs il y a longtemps. »
La ville « privilégiée » de participer aux quatre compétitions
Le match contre Forest est le premier des six que City disputera au cours des 18 prochains jours. Malgré la pression que ce calendrier chargé risque d'exercer sur son équipe, Guardiola s'est dit satisfait que City soit encore en lice dans les quatre compétitions, contrairement à la saison dernière à la même époque, où le club ne pouvait plus espérer que la FA Cup et une place dans le top 4.
« C'est un privilège d'être en mars et d'être encore en lice dans toutes les compétitions », a-t-il ajouté. « C'est un rêve. C'est un privilège. La saison dernière, nous nous sommes battus, mais nous avons été éliminés de la Ligue des champions et de la FA Cup. Samedi prochain, nous affronterons Newcastle, puis le Real Madrid à deux reprises. Si nous gagnons, nous continuons, si nous ne gagnons pas, nous sommes éliminés de cette compétition. C'est la seule chose qui m'importe. »
