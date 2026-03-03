Pep Guardiola fait le point sur la blessure d'Erling Haaland alors que Manchester City s'inquiète de la disponibilité de son attaquant vedette pour le match contre Nottingham Forest

Guardiola a été interrogé sur l'importance croissante des coups de pied arrêtés en Premier League après que l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, ait déclaré : « mon cœur de footballeur n'aime pas ça ». Le Néerlandais a expliqué : « Aujourd'hui, la plupart des matchs que je vois en Premier League ne me procurent pas beaucoup de plaisir, mais ils sont toujours intéressants car ils sont très disputés, et c'est ce qui rend cette ligue formidable, car elle est très compétitive. »

Guardiola a déclaré que les équipes devaient s'adapter aux changements dans le jeu, qu'elles le trouvent divertissant ou non. L'entraîneur de City a déclaré : « Les coups de pied arrêtés ont commencé à prendre de l'importance. C'était différent quand j'ai commencé comme entraîneur. Quand j'étais jeune, on disait que les Anglais célébraient les corners et les coups francs comme des buts. Je m'en souviens parfaitement, donc rien n'a changé à cet égard. Arsenal dicte la manière dont cela se passe et c'est un aspect important.

Il y a quatre ans, en NBA, le trois points n'était pas aussi présent, mais aujourd'hui, de nombreuses équipes l'utilisent. Cela fait partie de la dynamique. On peut rester assis et se plaindre, mais il faut s'adapter. Cela fait partie du jeu. Il faut s'adapter, en particulier à la manière dont cela se passe en Premier League. Chaque pays a sa propre façon de faire et chaque club a sa propre manière de jouer. Je comprends parfaitement les commentaires d'Arne Slot et, d'une certaine manière, je suis d'accord avec lui.

J'ai mon propre avis sur la question, mais je garderai pour moi mon opinion sur ce qui se passe dans la surface. Je ne la partagerai pas avec vous. Je l'ai déjà partagée avec les joueurs il y a longtemps. »