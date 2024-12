Le Catalan peine à redresser la situation à l'Etihad, donc peut-être qu'une séparation rapide conviendrait aux deux parties.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

L'article continue ci-dessous

Chaque semaine, Manchester City semble atteindre de nouveaux bas. La crise s’enfonce davantage, et le redressement paraît de plus en plus improbable. La blessure de Rodri en septembre a été un élément déclencheur, et depuis, les Citizens peinent à retrouver leur rythme. Même avec le renouvellement du contrat de Guardiola, la dynamique n'a pas changé. Dimanche, la défaite contre Manchester United a encore renforcé l'idée d'une équipe en chute libre.