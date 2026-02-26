Getty Images Sport
Pep Guardiola demande à Erling Haaland « d'arrêter de parler » au Real Madrid, Manchester City s'inquiétant pour l'avenir de son attaquant
La bataille de Guardiola pour la concentration dans les vestiaires
Alors que les spéculations concernant un éventuel transfert au Real Madrid atteignent leur paroxysme, la direction de l'Etihad s'inquiète de plus en plus de l'impact de ces rumeurs sur son joueur vedette. Le coach catalan, connu pour son souci du détail et l'harmonie au sein de son équipe, est las des rumeurs incessantes provenant de la capitale espagnole. La situation a atteint un point critique où Guardiola ressent le besoin de protéger son vestiaire des distractions extérieures pendant la phase la plus exigeante de la saison. Haaland reste le pilier incontesté de l'attaque de City, mais certains craignent que les rumeurs incessantes le liant au Santiago Bernabeu ne compromettent les chances du club de remporter des titres si son engagement venait à être remis en question.
- AFP
Guardiola exige que le bruit cesse
Selon El Nacional, le tacticien catalan considère Haaland non seulement comme un buteur prolifique, mais aussi comme un élément essentiel qui permet à City de rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. Pour Guardiola, il est indispensable de maintenir le joueur de 25 ans au sommet de sa forme physique et mentale, d'autant plus que la saison entre dans sa phase la plus décisive et la plus exigeante.
De plus, Guardiola estime qu'il est impossible d'atteindre les objectifs ambitieux du club si son attaquant vedette ne fonctionne pas à plein régime. Il insiste sur le fait que Haaland doit rester libre du poids psychologique d'une bataille de transfert imminente avec le Real Madrid, afin de garantir un engagement total sur le terrain sans distractions extérieures.
Le facteur Real Madrid
La présence de Madrid dans cette histoire n'est guère surprenante pour ceux qui suivent le football européen. Le grand club espagnol s'intéresse depuis longtemps à l'ancien joueur du Borussia Dortmund, et cet intérêt n'a fait que s'intensifier alors qu'il cherche à renforcer son attaque. Florentino Perez serait prêt à explorer toutes les pistes possibles pour faire venir l'attaquant dans la capitale espagnole cet été, sentant une opportunité potentielle si le joueur manifestait son désir de partir.
Si un transfert de cette ampleur reste théoriquement complexe, la menace est suffisamment réelle pour avoir incité Guardiola à agir. L'obsession du manager pour le maintien d'un environnement stérile, où seul ce qui se passe sur le terrain compte, l'a conduit à se montrer ferme avec son élève vedette. Le message est clair : le dialogue entre l'entourage du joueur et les champions d'Europe en titre doit cesser immédiatement afin de préserver l'intégrité de la campagne actuelle de City.
- Getty Images
Quelle est la prochaine étape pour Haaland et Guardiola ?
Selon des sources proches de la situation, Guardiola aurait personnellement demandé à Haaland de « cesser de discuter avec le Real Madrid » pour le moment. Le manager ne cherche pas nécessairement à bloquer indéfiniment un futur transfert, mais insiste pour que toutes les négociations soient suspendues jusqu'à la fin de la saison en cours. La priorité de Pep est que l'attaquant se concentre à 100 % sur les matchs à venir, plutôt que sur ce à quoi pourrait ressembler sa vie en Liga l'année prochaine.
Une fois le coup de sifflet final de la saison 2025-26 sifflé, Guardiola a indiqué que Haaland aurait « toute liberté de faire et de défaire ce qu'il veut ». Cependant, d'ici là, on attend de lui qu'il s'engage totalement dans le projet de Manchester City. Reste à voir si Haaland suivra ce conseil, mais la tension entre les champions d'Angleterre et les géants espagnols continue de couver sous la surface du football européen.
