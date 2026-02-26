Pep Guardiola demande à Erling Haaland « d'arrêter de parler » au Real Madrid, Manchester City s'inquiétant pour l'avenir de son attaquant

Selon El Nacional, le tacticien catalan considère Haaland non seulement comme un buteur prolifique, mais aussi comme un élément essentiel qui permet à City de rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. Pour Guardiola, il est indispensable de maintenir le joueur de 25 ans au sommet de sa forme physique et mentale, d'autant plus que la saison entre dans sa phase la plus décisive et la plus exigeante.

De plus, Guardiola estime qu'il est impossible d'atteindre les objectifs ambitieux du club si son attaquant vedette ne fonctionne pas à plein régime. Il insiste sur le fait que Haaland doit rester libre du poids psychologique d'une bataille de transfert imminente avec le Real Madrid, afin de garantir un engagement total sur le terrain sans distractions extérieures.