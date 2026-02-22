Getty
Pep Guardiola conseille aux stars de Manchester City de profiter de la vie avec « beaucoup de caipirinhas et de daiquiris » après avoir réduit l'écart avec Arsenal
Manchester City bat Newcastle et réduit l'écart
Grâce à deux buts de Nico O'Reilly, Manchester City a remporté les trois points face à Newcastle au stade Etihad et a pleinement profité du faux pas d'Arsenal en milieu de semaine contre les Wolves. Seuls deux points séparent désormais les deux équipes en tête du classement avant le derby du nord de Londres dimanche à l'Emirates.
O'Reilly a souligné l'importance de cette victoire après le match, déclarant à TNT Sports : « Je suis aux anges après cette soirée. La victoire était la chose la plus importante pour réduire l'écart et mettre autant de pression que possible. Je suis également très heureux d'avoir marqué deux buts. C'est mon rêve de remporter un tel titre. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Nous devons prendre chaque match comme il vient. Je profite de chaque instant et je m'imprègne de tout cela. Nous croyons toujours que nous pouvons gagner les matchs. Nous avons eu une semaine de pause, ce qui nous a permis de très bien nous préparer pour ce match. Nous devons simplement continuer sur notre lancée. »
L'heure de l'apéro pour Man City
Guardiola était également d'humeur jubilatoire après le match, déclarant aux journalistes : « C'était énorme. Newcastle est une équipe incroyable. Le match d'aujourd'hui est représentatif de ce qui nous attend lors des 11 prochains matchs. Chaque match sera comme celui-ci, une bataille. Nous avons maintenant trois jours de repos. Je leur dis : « Ce que vous devez faire, c'est boire beaucoup de caipirinhas et de daiquiris pendant ces trois jours, profiter de la vie », puis nous ferons des séances d'entraînement appropriées et nous irons à Leeds.
C'est la bonne façon de faire. Si nous disons « nous gagnons ce match, puis Arsenal fait ceci ou Aston Villa fait cela »... (vous recevez) une gifle et ce que vous pensiez (allait se passer) se produit à l'inverse. Je sais à quel point ce sera difficile. Il suffit de gagner le prochain match, de continuer, de ne jamais abandonner. Dix matchs, c'est beaucoup en Premier League. Beaucoup de choses vont se passer. »
La pression est désormais sur Arsenal
Arsenal va désormais tenter de réagir face à Tottenham dans un match décisif. Les Spurs abordent cette rencontre sous une nouvelle direction après avoir limogé Thomas Frank et l'avoir remplacé par Igor Tudor à titre provisoire. Cependant, les Gunners n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs de Premier League, ce qui a valu à Arteta d'être accusé avant le coup d'envoi de diriger une équipe de « perdants ».
L'Espagnol n'a pas tardé à réagir : « C'est une opinion personnelle, et il faut la respecter. Vous perdez deux points contre les Wolves compte tenu du déroulement du match, et vous devez l'accepter. C'est tout. Cela fait partie de notre rôle. Mais cela ne fait pas partie de mon vocabulaire et je ne vois pas les choses ainsi, car je ne pense pas que quiconque ait l'intention de faire cela. Je n'utiliserais pas ce mot. »
Et ensuite ?
Tous les regards seront tournés vers le nord de Londres dimanche pour voir si Arsenal peut gâcher l'après-midi de Tudor, qui prendra les rênes des Spurs pour la première fois. Après cela, Arsenal affrontera Chelsea en Premier League, tandis que Manchester City se rendra à Leeds.
