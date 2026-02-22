Grâce à deux buts de Nico O'Reilly, Manchester City a remporté les trois points face à Newcastle au stade Etihad et a pleinement profité du faux pas d'Arsenal en milieu de semaine contre les Wolves. Seuls deux points séparent désormais les deux équipes en tête du classement avant le derby du nord de Londres dimanche à l'Emirates.

O'Reilly a souligné l'importance de cette victoire après le match, déclarant à TNT Sports : « Je suis aux anges après cette soirée. La victoire était la chose la plus importante pour réduire l'écart et mettre autant de pression que possible. Je suis également très heureux d'avoir marqué deux buts. C'est mon rêve de remporter un tel titre. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Nous devons prendre chaque match comme il vient. Je profite de chaque instant et je m'imprègne de tout cela. Nous croyons toujours que nous pouvons gagner les matchs. Nous avons eu une semaine de pause, ce qui nous a permis de très bien nous préparer pour ce match. Nous devons simplement continuer sur notre lancée. »