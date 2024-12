GOAL rend hommage aux entraîneurs les plus prisés du circuit en faisant le classement des meilleurs tacticiens des 25 dernières années.

"Ce sont les joueurs qui gagnent les matchs, pas les entraîneurs", c'est une phrase que l'on entend souvent, parfois même de la part des entraîneurs eux-mêmes. En effet, les entraîneurs ne peuvent pas marquer de retournés acrobatiques, ils ne peuvent pas courir d'un bout du terrain à l'autre, ils ne peuvent pas dégager les centres de la tête ou faire des arrêts. L'économiste Stefan Szymanski et l'écrivain Simon Kuper ont conclu dans leur livre 'Soccernomics' que les entraîneurs comptent à peine, et que le principal facteur déterminant de la réussite est l'argent dépensé en salaires. Ils suggèrent que les entraîneurs "pourraient être remplacés par leurs secrétaires, ou leurs présidents, ou par des ours en peluche".

Mais si c'était le cas, alors Manchester United serait toujours la force dominante du football anglais, Tottenham serait resté l'équipe de milieu à bas de tableau qu'ils étaient dans les années 1990, l'Atletico Madrid n'aurait eu aucune chance de remporter la Liga et Leicester City n'aurait jamais pu réaliser le plus grand conte de fées de l'histoire moderne du football.

Non, les entraîneurs ont un impact énorme. Ils dictent le style de jeu de l'équipe, choisissent leur staff, ont un mot très important sur les achats et les ventes. Ils sont le visage du club envers le monde extérieur et sont responsables de la culture à l'intérieur. Oui, il y a eu des cas où des équipes avec des entraîneurs de qualité douteuse ont quand même bien réussi (on salue au passage Roberto Di Matteo et Raymond Domenech !), mais cela ne dure jamais longtemps.

Un grand entraîneur peut complètement transformer un club, une ligue et, dans certains cas, toute une culture footballistique. C'est pourquoi ils sont si bien rémunérés et si convoités. À l'ère moderne, l'entraîneur est la véritable star, bien plus important que n'importe quel joueur individuel.

Ci-dessous, GOAL met en avant les meilleurs entraîneurs du 21ème siècle, des figures qui n'ont pas seulement gagné des matchs, mais ont créé des dynasties, construit efficacement des équipes et changé le cours de l'histoire...