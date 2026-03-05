Pedro Neto, joueur de Chelsea, a été sanctionné par la FA pour avoir quitté le terrain trop lentement après avoir reçu un carton rouge lors de la défaite contre Arsenal. L'utilisation présumée de « propos injurieux » a également été mentionnée

La Fédération anglaise de football (FA) a décidé de sanctionner davantage l'ailier, invoquant à la fois son retard à quitter le terrain et les propos qu'il a tenus à l'encontre des arbitres. La FA a confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux, déclarant : « Pedro Neto a été sanctionné après avoir été expulsé à la 70e minute du match de Premier League entre le Chelsea FC et l'Arsenal FC, dimanche 1er mars. Il est accusé d'avoir agi de manière inappropriée en ne quittant pas le terrain rapidement et/ou d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard des arbitres. Pedro Neto a jusqu'au lundi 9 mars pour répondre. »

Cette dernière affaire vient s'ajouter à la crise disciplinaire croissante qui touche les Blues, qui ont désormais vu neuf joueurs expulsés toutes compétitions confondues cette saison. Le manque de sang-froid d'un attaquant clé a suscité de vives réactions, l'ancien attaquant des Blues Chris Sutton qualifiant l'ailier d'« idiot » pour ne pas avoir su garder son calme dans un environnement aussi tendu.