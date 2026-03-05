AFP
Pedro Neto, joueur de Chelsea, a été sanctionné par la FA pour avoir quitté le terrain trop lentement après avoir reçu un carton rouge lors de la défaite contre Arsenal. L'utilisation présumée de « propos injurieux » a également été mentionnée
Trois minutes de folie : l'expulsion coûteuse de Neto
L'incident s'est produit peu après que Jurrien Timber ait donné l'avantage aux Gunners, Neto ayant reçu deux cartons jaunes rapides qui ont laissé l'équipe de Liam Rosenior à dix. Pour le premier carton, il a été averti pour contestation après avoir protesté avec véhémence contre le deuxième but d'Arsenal. Et trois minutes plus tard, une faute cynique sur Gabriel Martinelli a mis fin prématurément à son après-midi, laissant Chelsea se débattre dans les dernières minutes avec dix joueurs sur le terrain.
La FA confirme l'accusation d'inconduite
La Fédération anglaise de football (FA) a décidé de sanctionner davantage l'ailier, invoquant à la fois son retard à quitter le terrain et les propos qu'il a tenus à l'encontre des arbitres. La FA a confirmé la nouvelle via les réseaux sociaux, déclarant : « Pedro Neto a été sanctionné après avoir été expulsé à la 70e minute du match de Premier League entre le Chelsea FC et l'Arsenal FC, dimanche 1er mars. Il est accusé d'avoir agi de manière inappropriée en ne quittant pas le terrain rapidement et/ou d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard des arbitres. Pedro Neto a jusqu'au lundi 9 mars pour répondre. »
Cette dernière affaire vient s'ajouter à la crise disciplinaire croissante qui touche les Blues, qui ont désormais vu neuf joueurs expulsés toutes compétitions confondues cette saison. Le manque de sang-froid d'un attaquant clé a suscité de vives réactions, l'ancien attaquant des Blues Chris Sutton qualifiant l'ailier d'« idiot » pour ne pas avoir su garder son calme dans un environnement aussi tendu.
Rosenior exige que les joueurs rendent des comptes dans les vestiaires
Le manager Liam Rosenior est clairement à bout de patience face à l'incapacité de son équipe à garder 11 joueurs sur le terrain. S'il a défendu le gardien Robert Sanchez contre les critiques individuelles, il s'est montré beaucoup moins indulgent concernant le carton rouge. Le manager souhaite désespérément voir un changement de mentalité, soulignant que Neto s'est excusé auprès du groupe depuis l'incident qui s'est produit à l'Emirates Stadium.
S'exprimant à ce sujet, Rosenior a déclaré : « Mon travail consiste à créer une culture de la responsabilité. Si vous faites une erreur, vous devez lever la main pour vous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Vous avez besoin de vos coéquipiers pour vous aider, mais cela dépend aussi de vous-même. Pedro a présenté ses excuses au groupe. Je dois maintenant constater une amélioration dans le comportement... Nous sommes l'une des équipes les plus jeunes d'Europe. Parfois, il faut passer par des expériences pour s'améliorer. Je ne veux pas que ce soit une expérience d'apprentissage qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. »
Wrexham et le PSG sont les prochains adversaires du Chelsea
Les retombées du match contre Arsenal ont servi de signal d'alarme pour les Blues, qui ont réagi en s'imposant 4-1 à Villa Park grâce à un triplé de Joao Pedro. Pendant ce temps, Neto a officiellement purgé sa suspension et est autorisé à revenir pour le prochain match de coupe, ce renfort arrivant à un moment crucial alors que Chelsea fait une pause dans sa campagne de Premier League pour se concentrer sur les compétitions de coupe. Les Blues accueillent d'abord Wrexham, propriété d'Hollywood, en cinquième tour de la FA Cup, avant de se rendre à Paris pour un match aller de huitièmes de finale de Ligue des champions contre le PSG.
